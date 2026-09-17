Alaposan felforgathatják a tőzsdéket, jöhet a 24 órás részvénykereskedés

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Fontos könnyítést jelentett be az amerikai tőzsdefelügyelet a tokenizált részvények kereskedésére.
Az SEC öt évre mentesíti az ilyen termékek kereskedését biztosító platformokat több olyan szabály alól, ami jelenleg a Nasdaqhoz, a New York-i Értéktőzsdéhez és más hagyományos tőzsdékhez hasonló kereskedési helyszínekre vonatkozik.
A tokenizált részvény lényegében egy blokkláncon nyilvántartott digitális eszköz, ami egy valódi részvényt testesít meg. A konstrukció egyik legnagyobb előnye, hogy a részvények kereskedése elvileg a nap 24 órájában működhet, az ügyletek elszámolása szinte azonnali lehet, és könnyebbé válhat a töredékrészvények adásvétele is. A technológia támogatói szerint mindez növelheti a likviditást és csökkentheti a tranzakciós költségeket.
Az SEC a tokenizált részvények likviditását biztosító szereplőknek is öt évre szóló mentességet ad bizonyos kereskedői regisztrációs kötelezettségek alól. A szabályozás ugyanakkor több korlátot is tartalmaz. A platformnak értesítenie kell az adott vállalatot, mielőtt annak tokenizált részvényét bevezeti, és ha a vállalat ezt ellenzi, a termék nem kerülhet fel a platformra.
Az SEC a szintetikus megoldásokat sem engedi be ebbe a rendszerbe.
Olyan token tehát nem kaphatja meg a könnyítést, ami egy származtatott terméken keresztül csupán leköveti egy részvény árfolyamát.
Ez fontos különbség a külföldön már elérhető tokenizált részvények egy részéhez képest. Sok jelenlegi konstrukció mögött nem maga a tőzsdei vállalat áll, a befektető pedig nem feltétlenül kapja meg ugyanazokat a jogokat, mint egy hagyományos részvény tulajdonosa. Az SEC új rendszerében a tokenizált részvényeknek ugyanazokat a jogokat kell biztosítaniuk, mint a hagyományos értékpapíroknak, így az osztalékhoz és a szavazáshoz való jogot is.
Az amerikai felügyelet azzal indokolja a könnyítést, hogy a jelenlegi értékpapírpiaci szabályok betartása olyan változtatásokra kényszerítené a blokkláncalapú platformokat, ami jelentősen megnehezítené az üzleti modelljük működését. Paul Atkins, az SEC elnöke szerint az új szabályozás célja, hogy teret adjon az innovációnak, az alapvető befektetővédelmi és piacbiztonsági követelmények megtartása mellett.
A változásra a legnagyobb kriptós szolgáltatók is készülnek. A Coinbase korábban jelezte, hogy a szabályozási feltételek megteremtése után tokenizált részvényeket indítana az Egyesült Államokban. A Robinhood, a Kraken és több más szolgáltató külföldön már kínál hasonló termékeket.
A mostani döntés hosszabb távon jóval nagyobb változást indíthat el annál, mint hogy új termékek jelennek meg a kriptotőzsdéken. Elemzők és jogászok szerint a tokenizációval a kriptós platformok közvetlen versenybe kerülhetnek a hagyományos brókercégekkel, köztük az E*Trade-del és a Charles Schwabbal. Az SEC szerint a technológia azt is lehetővé teheti, hogy a befektetők közvetítő nélkül, saját digitális tárcában tartsák értékpapírjaikat.
Ha a modell széles körben elterjed, az egyik leglátványosabb változás a kereskedési idő eltűnése lehet. A részvények a kriptodevizákhoz hasonlóan akár folyamatosan adhatók és vehetők lennének, az elszámolás pedig a jelenlegi tőzsdei infrastruktúránál jóval gyorsabbá válhatna. Az SEC ötéves mentessége így egy olyan kísérleti időszak kezdetét jelentheti, ami végül a hagyományos részvénypiac működésére is hatással lehet.
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