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Megvadulnak a befektetők a régiós államkötvényekért, de meddig tart ki a vonzerő?
Befektetés

Megvadulnak a befektetők a régiós államkötvényekért, de meddig tart ki a vonzerő?

Portfolio
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A Portfolio Checklist tegnapi adásában többek között az államkötvénypiacról volt szó, ahol a régiós, ezen belül a magyar papírokért valósággal megőrülnek a befektetők. Mennyire megalapozott és meddig tarthat ki ez a fokú optimizmus, és mennyire zavarhatnak bele a képbe az amerikai államkötvény-hozamok? Ezekről is kérdezzük Szőnyi Dávidot, az Accorde junior portfolio menedzserét. (A megszólalás 17:07-nél indul.)

A műsor első részében az Európai Bizottság elnökének évértékelőjével foglalkoztunk, aki többek között bejelentette, hogy Kanada az Európai Unió társult tagjává válik. Ursula von der Leyen emellett részletesen taglalta a teendőket a versenyképesség és a védelmi képességek javítása kapcsán, miközben a támadás alatt álló európai értékekről szólva Magyarországgal példálózott. Strasbourgból Sasvári Marcell, a Portfolio elemzője jelentkezett. Részletes beszámolónkkal Uniós források rovatunkban találkozhat, hazánk uniós felzárkózása pedig az október 6-i Back to Europe konferencián kerül középpontba.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Back to Europe 2026
Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.
Információ és jelentkezés
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Főbb részek:

  • Intro − (00:00)
  • State of the European Union − (02:00)
  • Csillapíthatatlan vágy a magyar államkötvényekért − (17:07)

Címlapkép forrása: Michael M. Santiago/Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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