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Nagy dobásra készül a Revolut, két tőzsdére is bevezethetik a részvényeit
Befektetés

Nagy dobásra készül a Revolut, két tőzsdére is bevezethetik a részvényeit

Portfolio
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Egyszerre viheti tőzsdére részvényeit Londonban és New Yorkban a Revolut. Nik Storonsky alapító-vezérigazgató megerősítette, hogy a digitális bank vizsgálja a kettős tőzsdei bevezetés lehetőségét, az amerikai helyszín a Nasdaq lenne. A Revolut korábban akár 200 milliárd dolláros értékeltséget is megcélzott az IPO-nál, a tőzsdei bevezetésre azonban várhatóan még legalább egy évet kell várni.

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Egyszerre jelenhet meg a londoni és a New York-i tőzsdén a Revolut

– mondta Nik Storonsky, a fintechcég alapítója és vezérigazgatója a francia Les Echosnak.

Storonsky szerint a vállalat alapvetően az amerikai tőkepiacot részesítené előnyben, mivel ott jóval nagyobb befektetői körből válogathat. A cég ugyanakkor jelenleg azt vizsgálja, hogy részvényeit egyszerre vezesse be a London Stock Exchange-re és a New York-i Nasdaqra.

A vezérigazgató szerint az amerikai terjeszkedés az IPO szempontjából is fontos lehet. Ha a Revolutnak sikerül erős márkát felépítenie az Egyesült Államokban, saját ügyfelei közül is sokan vásárolhatnak majd a részvényekből a tőzsdei bevezetéskor. Ez a keresleten keresztül a vállalat értékeltségét is támogathatja.

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A tőzsdei bevezetés ugyanakkor még nincs a küszöbön. A korábbi tervek 2028-as IPO-val számoltak, a Reuters szerint jelenleg is legalább egy évre lehet a tranzakció, és az időzítés a piaci körülményektől is függ.

A 2015-ben alapított Revolut az elmúlt évtized egyik leggyorsabban növekvő európai fintechcége lett. A vállalatnak világszerte már mintegy 80 millió ügyfele van, és egyre több piacon épít hagyományos banki szolgáltatásokat is az eredetileg devizaváltásra és fizetésre épülő alkalmazás köré.

A tőzsdei bevezetés előkészítése már jó ideje zajlik.

A Revolutot egy 2025 novemberében lezárt másodlagos részvényértékesítés 75 milliárd dollárra értékelte, amivel Európa legértékesebb startupjává vált. Idén áprilisban írtunk arról, hogy a vállalat az IPO során akár 200 milliárd dolláros értékeltséget is megcélozhat. Storonsky akkor még arról beszélt, hogy a tőzsdei bevezetés legkorábban 2028-ban jöhet.

A Revolut az IPO előtt több másodlagos részvényértékesítéssel teremtett lehetőséget a dolgozóknak és korai befektetőknek részesedésük értékesítésére. Júliusban már 115 milliárd dolláros értékeltség mellett kínáltak részvényeket, ami több mint 50 százalékos ugrást jelentett a 2025 novemberében elért 75 milliárd dollárhoz képest. Ezzel a Revolut papíron már több nagy európai tőzsdei bankot, köztük a Barclayst és a Société Générale-t is megelőzte.

Az amerikai tőzsdei bevezetés lehetősége szorosan kapcsolódik a Revolut amerikai terjeszkedéséhez. A cég márciusban amerikai bankengedélyért folyamodott, szeptember elején pedig megkapta a feltételes jóváhagyást a szövetségi banki licenchez. A hátralévő engedélyek megszerzése után a tervek szerint 2027-ben indulhat el a Revolut saját amerikai bankja, ami már közvetlenül kínálhat hiteleket és más banki szolgáltatásokat az amerikai ügyfeleknek.

A New York felé fordulás egy nagyobb trendbe is illeszkedik. Az amerikai tőkepiac mélysége és az elmúlt évek erős részvénypiaci teljesítménye több brit vállalatot is arra ösztönzött, hogy az Egyesült Államokban keressen tőzsdei megjelenési lehetőséget. A Revolut kettős bevezetése ebből a szempontból kompromisszumos megoldás lehetne, a vállalat megtarthatná londoni kötődését, és közben hozzáférhetne a jóval nagyobb amerikai befektetői piachoz.

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