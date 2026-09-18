200 millió forintnyit sikkasztott a bankár, az anyósa számláján fektette be, de jórészt elbukta

Az ítéletet kiszabó bíró szerint a Deutsche Bank rendelkezett ugyan az illetéktelen átutalások megakadályozását szolgáló védelmi vonalakkal, ám azokat a munkatársak nem tartották be. Az ellenőrzési mechanizmusok könnyen kijátszhatók voltak, és végső soron az emberi tényező miatt mondtak csődöt.
A banknál alkalmazott "négy szem elv" értelmében a 2500 eurót meghaladó átutalásokhoz egy másik munkatárs jóváhagyására is szükség lett volna, a kollégák azonban az előírt érdemi ellenőrzés helyett csupán felületes, olykor mindössze kétperces alakisági vizsgálatot végeztek. A bíró kiemelte, hogy
érdemi ellenőrzés lényegében nem történt,
ami az időnyomásra, a vádlott iránti túlzott bizalomra és a munkahelyi hierarchiára volt visszavezethető.
Az elítélt bankár beismerte, hogy 21 alkalommal összesen 626 ezer eurót utalt át jogosulatlanul ügyfelei számláiról
– az érintettek között szerepelt egy magántőkealap-kezelő vezetője, egy tőzsdei társaság korábbi vezérigazgatója és egy nemzetközi ügyvédi iroda partnere is. A tőkét az anyósa számláján keresztül származtatott ügyletekbe fektette, és a pénz jelentős részét elveszítette.
Egyes ügyfelek kezdetben észre sem vették a hiányt, míg mások elfogadták a tanácsadó magyarázatát, aki a tranzakciókat a Deutsche Bank technikai hibájaként állította be – a bank pedig jóváírta nekik az összegeket. A ténylegesen fennmaradó kár 493 ezer euró volt, amelynek megfizetésére a bíróság kötelezte a vádlottat.
A sikkasztásra csak azt követően derült fény, hogy az egyik ügyfél jogi képviselője egy független ügy kapcsán megkereste a Deutsche Bankot, amely belső vizsgálatot indított. Az ügyészség, amely két év hét hónap letöltendő szabadságvesztés kiszabását indítványozta, rámutatott: az eljárás akaratlanul is rávilágított arra, hogy
a hitelintézet belső védelmi rendszerei nem működtek megfelelően.
A Deutsche Bank – amely az eljárásban nem állt alperesként vagy vádlottként – jelezte, hogy mélyen sajnálja az ügyfélpénzek elsikkasztását. A hitelintézet hozzátette, hogy tíznél kevesebb ügyfelet érintett az eset, és mindannyiukat hiánytalanul kártalanították. A bank a visszaélést elkövető tanácsadót azonnali hatállyal elbocsátotta, míg a mulasztó kollégák írásbeli figyelmeztetésben részesültek. A pénzintézet közleménye szerint azóta szigorították és megerősítették a belső ellenőrzési folyamatokat a teljes értékesítési és fiókhálózatban.
Az ügy különösen kellemetlen időpontban pattant ki, hiszen a Deutsche Bank jelenleg is a vagyonkezelési üzletágának globális bővítésén dolgozik, és világszerte 250 új ügyfélkapcsolati és befektetési tanácsadó felvételét tervezi. A bíróság által elrendelt 493 ezer eurós kártérítést a férfi havi 250 eurós részletekben kezdte törleszteni. Ezzel az ütemezéssel a teljes összeg rendezése több mint 160 évig tartana, de a védőügyvéd jelzése szerint az elítélt ingatlanjának értékesítése is felmerült lehetőségként.
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