300 százalékos rali után jöhet az újabb nagy dobás ennél a részvénynél

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Közel 300 százalékot emelkedett az Eli Lilly árfolyama az elmúlt bő négy évben,
a Berenberg friss elemzése szerint azonban még mindig komoly tér lehet a részvény előtt.
A bank elemzője, Kerry Holford tartásról vételre javította az Eli Lilly részvényeire vonatkozó ajánlását, és 1400 dolláros célárat határozott meg.
Ez a csütörtöki záróárhoz képest 21 százalékos emelkedést jelentene.
Az elemző szerint a Lilly 2030-ig jóval gyorsabb árbevétel-növekedésre lehet képes, mint gyógyszeripari versenytársai. Ebben a már piacon lévő készítmények mellett az új gyógyszerek is fontos szerepet kaphatnak.
Az Eli Lilly az elmúlt években a fogyókúrás gyógyszerek globális felfutásának egyik legnagyobb nyertese lett. A Mounjarót 2022-ben engedélyezték cukorbetegség kezelésére, hatóanyagát később Zepbound néven elhízás kezelésére is jóváhagyták.
A Zepbound azóta az Egyesült Államok legtöbbször felírt testsúlycsökkentő gyógyszerévé vált, megelőzve a Novo Nordisk Wegovy készítményét.
A sikert a tőzsde is látványosan beárazta.
A Lilly piaci kapitalizációja meghaladja az ezermilliárd dollárt, ezzel jelenleg a világ legértékesebb gyógyszercége.
A részvény azonban messze nem olcsó. Az Eli Lilly a következő 12 hónapra várt profit mintegy 26-szorosán forog, ami magasabb a gyógyszeripari versenytársak értékeltségénél. A Lilly árazása már a Magnificent Seven technológiai óriásainak többségét is meghaladja.
A Berenberg szerint a prémium értékeltség indokolt lehet. A bank elsősorban a gyors növekedést, a kutatás-fejlesztés hatékonyságát és az új gyógyszerekben rejlő lehetőséget emeli ki.
Az egyik következő fontos mérföldkő a Foundayo nevű GLP-1 tabletta lehet. A készítmény cukorbetegség kezelésére vár engedélyre, Holford szerint a jóváhagyás jelentős új keresletet szabadíthat fel.
A Berenberg számításai szerint a vállalat csak idén közel 60 milliárd dollárt költ el több mint 25 felvásárlásra és üzletfejlesztési tranzakcióra.
A nagyobb ügyletek közé tartozik az alvászavarok kezelésére fejlesztő Centessa Pharmaceuticals akár 7,8 milliárd dolláros felvásárlása, valamint a daganatos betegségek új terápiáin dolgozó Kelonia Therapeutics megszerzése, ami legfeljebb 7 milliárd dollárba kerülhet. A Lilly 3,8 milliárd dollárért vásárolta meg a pszichedelikus gyógyszerekkel foglalkozó AtaiBeckleyt is.
A Berenberg szerint éppen ez az a terület, amit a befektetők egyelőre kevésbé értékelnek. A piac figyelmének jelentős része továbbra is az elhízás elleni készítményekre irányul, pedig több fejlesztésből is több milliárd dolláros éves forgalmú gyógyszer válhat.
Címlapkép forrása: Michael Nagle/Bloomberg via Getty Images
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