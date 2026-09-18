A milliárdos szerint azért nincs lakása a fiataloknak, mert túlságosan türelmetlenek

A fiatalok azért nem tudnak lakáshoz jutni, vagy nagyobb megtakarításra szert tenni, mert túlságosan türelmetlenek – jelentette ki David Einhorn, a Greenlight Capital befektetési alapkezelő alapítója.

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Einhorn úgy látja:

a fiatalok nagy részének sem kellő fegyelmezettsége, sem kellő türelme nincs ahhoz, hogy megtakarítson egy lakásra.

Helyette inkább spekulatív eszközöket vásárolnak, vagy szerencsejátékoznak.

Nekem az a megérzésem, hogy a fiatalabb generáció egyszerűen csak türelmetlenebb. Inkább, tudják, kriptóznak, spekulatív részvényeket vesznek vagy sporteseményekre fogadnak, úgy próbálnak vagyont építeni, hogy megpróbálnak dolgokat megtippelni”

– mondta Einhorn a Business Insider cikke szerint.

Van, akinek ez sikerül, van, akinek nem igazán”

- mondta.

Arról is beszélt, hogy egyre több fiatal érzi azt, hogy nincs is értelme jelzáloghitelt fizetni, amikor egy albérlet olcsóbb lehet.

Rámutatott: szerinte anyagi szempontból hosszú távon több értelme van saját lakást vásárolni, mivel a lakás is felértékelődik, ezért ez is egyfajta befektetési eszköz.

Megveszel egy házat, aztán kifizeted 30 év alatt a hitelt, ez hosszú távú türelmet és fegyelmezettséget kíván. Ebből lehet, hogy hiány van”

– mondta.

Az Egyesült Államokban a 28 éves Z-generációsok 38%-ának van saját lakása, a Baby Boomer generáció 44%-ának volt ilyen idősen saját ingatlanja.

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