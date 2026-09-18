Nagy csapás a Nike-nak, Mbappé átigazolt a nagy riválishoz

Megszerezte Kylian Mbappét a Nike-tól az On.

A 27 éves francia csatár az On új futballcipőinek és ruházati termékeinek fejlesztésében is részt vesz, emellett a pályán és azon kívül is képviseli majd a márkát.

A hírre az On részvénye 7,4 százalékkal is megugrott az amerikai tőzsdenyitás előtti kereskedésben.

A Nike 0,6 százalékot esett.

Mbappé megszerzése különösen érzékeny veszteség lehet a Nike számára. A Real Madrid támadója hosszú ideje a Nike egyik legfontosabb futballarca volt, az On pedig éppen azon a piacon támadja meg az amerikai céget, ahol az új sportszermárkák eddig jóval nehezebben tudtak teret nyerni.

Az On Thierry Henryt nevezte ki futballigazgatójának.

A francia válogatott és az Arsenal korábbi sztárja a márka futballstratégiájának kialakításában kap fontos szerepet.

A Roger Federer által is támogatott On 2010-ben indult futócipőmárkaként, majd fokozatosan terjeszkedett a tenisz, az edzés és a szabadtéri sportok piacán. Az elmúlt években a sportruházat és a hétköznapi viseletként hordott termékek súlyát is növelte.

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