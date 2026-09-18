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Nagy csapás a Nike-nak, Mbappé átigazolt a nagy riválishoz
Befektetés

Nagy csapás a Nike-nak, Mbappé átigazolt a nagy riválishoz

Portfolio
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Komoly dobással lép be a futballpiacra az On, a svájci sportszergyártó megszerezte a Nike-tól Kylian Mbappét, és Thierry Henryt is leigazolta futballigazgatónak. A Real Madrid francia sztárja saját cipőjének fejlesztésében is részt vesz, az On pedig robotizált gyártási technológiáját vinné át a futballcipőkre. A befektetőknek tetszik az irány, az On árfolyama több mint 7 százalékkal ugrott meg a bejelentés után.

Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.

Megszerezte Kylian Mbappét a Nike-tól az On.

A 27 éves francia csatár az On új futballcipőinek és ruházati termékeinek fejlesztésében is részt vesz, emellett a pályán és azon kívül is képviseli majd a márkát.

A hírre az On részvénye 7,4 százalékkal is megugrott az amerikai tőzsdenyitás előtti kereskedésben.

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A Nike 0,6 százalékot esett.

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Mbappé megszerzése különösen érzékeny veszteség lehet a Nike számára. A Real Madrid támadója hosszú ideje a Nike egyik legfontosabb futballarca volt, az On pedig éppen azon a piacon támadja meg az amerikai céget, ahol az új sportszermárkák eddig jóval nehezebben tudtak teret nyerni.

Az On Thierry Henryt nevezte ki futballigazgatójának.

A francia válogatott és az Arsenal korábbi sztárja a márka futballstratégiájának kialakításában kap fontos szerepet.

A Roger Federer által is támogatott On 2010-ben indult futócipőmárkaként, majd fokozatosan terjeszkedett a tenisz, az edzés és a szabadtéri sportok piacán. Az elmúlt években a sportruházat és a hétköznapi viseletként hordott termékek súlyát is növelte.

Címlapkép forrása: Angel Martinez/Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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