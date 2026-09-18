Nagy dobásra készül a Tesla, megindultak a robotrészvények

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Nagyot emelkedtek pénteken a kínai robotikai cégek részvényei, miután olyan hírek érkeztek, hogy a Tesla felgyorsíthatja Optimus humanoid robotjának gyártását.
A 21st Century Business Herald értesülése szerint a Tesla szakemberei a héten megérkeztek a kínai Ningbóba, ahol több beszállítót is átvilágítanak. A vizsgálatok elsősorban arra irányulnak, hogy a cégek képesek-e egyenletes minőségben nagyobb mennyiséget gyártani, és teljesíteni tudják-e a Tesla kizárólagossági követelményeit.
A lap beszállítói forrásai szerint a Tesla már megrendeléseket is adott az Optimushoz kapcsolódó kínai partnereinek. A Bloomberg megkeresésére az amerikai vállalat egyelőre nem reagált.
A hírre a kínai humanoidrobot-szektor vállalatait követő Solactive China Humanoid Robotics Index 2,4 százalékkal emelkedett. A Tesla egyik fontos alkatrészbeszállítójaként számon tartott Ningbo Tuopu Group árfolyama közel 7 százalékkal is feljebb került. A szenzorokat gyártó Ningbo Joyson Electronic és a hőmenedzsment-rendszereket szállító Zhejiang Sanhua Intelligent Controls részvényei több mint 4 százalékkal drágultak.
A befektetők azért reagáltak ennyire érzékenyen a hírre, mert a beszállítók átvilágítása és az új megrendelések már a sorozatgyártás előkészítésére utalhatnak.
Ian Ma, a Bloomberg Intelligence elemzője szerint a Tesla lépése fontos jelzés a kínai humanoidrobot-ipar számára. A következő komolyabb árfolyammozgató hír az lehet, ha a Tesla hivatalosan is kiválasztja beszállítóit, és nagyobb volumenű megrendelések érkeznek.
A pénzügyi hatás egyelőre jóval kisebb lehet annál, amit a részvényárfolyamok pénteki mozgása sugall. Az Optimus gyártási volumene még alacsony, így a robotalkatrészekből származó bevétel csak akkor válhat igazán jelentőssé a kínai beszállítóknál, ha a Tesla valóban nagy sorozatban kezdi gyártani a humanoid robotot.
Elon Musk az elmúlt években egyre nagyobb szerepet szánt az Optimusnak a Tesla jövőjében. A vállalat eredetileg autógyártóként vált a világ egyik legértékesebb cégévé, Musk azonban már jó ideje mesterséges intelligenciára, önvezetésre és robotikára épülő technológiai vállalatként pozicionálja a Teslát. Az Optimus ennek a stratégiának az egyik legfontosabb eleme.
Musk júliusban azt mondta, hogy 2026 rendkívül tőkeigényes év lesz a Tesla számára, a vállalat több mint 25 milliárd dollárt tervez beruházásokra fordítani. A pénzből jelentősen bővítik a gyártási kapacitásokat, és az Optimus termelésének felfuttatása is a kiemelt projektek között szerepel.
A humanoid robotok körüli várakozások Kínában is komoly tőzsdei sztorivá váltak. Az ország erős elektronikai, precíziós gépipari és automatizálási beszállítói hálózata miatt a kínai vállalatok kulcsszerepet kaphatnak a robotok tömeggyártásában. A Tesla mostani beszállítói vizsgálatai ezért jóval többről szólnak néhány új alkatrész-megrendelésnél. A piac azt próbálja felmérni, hogy elkezdődött-e az Optimus valódi ipari méretű gyártásának előkészítése.
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