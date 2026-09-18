Nagyot esett a Raiffeisen, egy ismert befektető azonnal bevásárolt

Bevásárolt a Raiffeisen Bank International részvényeiből a Petrus Advisers, miután a Grizzly Research shortos befektetési cég súlyos vádakat fogalmazott meg az osztrák bankkal szemben, és egyetlen nap alatt 6 százalékot zuhant az árfolyam. A Petrus szerint a jelentés gyengén alátámasztott, ezért a csütörtöki esésben részvényeket vásároltak. A Raiffeisen visszautasította a vádakat, és jogi lépéseket is fontolgat.

Bevásárolt a Raiffeisen Bank International részvényeiből az aktivista befektetőként ismert Petrus Advisers, miután a bank árfolyama csütörtökön 6 százalékot zuhant.

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Az esést a Grizzly Research jelentése váltotta ki. A shortos befektetési cég azt állította, hogy a

Raiffeisen olyan kereskedelmi ügyleteknek lehet kitéve, amik import- és exportkorlátozások alá eső orosz árukhoz kapcsolódnak.

A Grizzly shortolja a Raiffeisen részvényeit, így közvetlenül profitálhat az árfolyam eséséből. A Petrus Advisers viszont éppen az ellenkező oldalra állt. Az aktivista befektető közölte, hogy csütörtökön részvényeket vásárolt a Raiffeisenből, és továbbra is teljes mértékben támogatja a bankot.

A Petrus rendkívül keményen bírálta a Grizzly elemzését. A befektető szerint első ránézésre kevés tényszerű bizonyítékot tartalmaz, gyenge kutatómunkára épül, és megalapozatlan állításokkal próbál kárt okozni a Raiffeisennek.

A Raiffeisen is visszautasította a vádakat

A bank tagadja a Grizzly állításait, és jogi lépéseket fontolgat a jelentés készítőivel szemben. A Raiffeisen szerint a shortos elemzés számos félrevezető és sugalmazó állítást, valamint több ténybeli hibát tartalmaz.

A befektetők pénteken már valamivel nyugodtabban reagáltak. A Raiffeisen árfolyama a kereskedés során 2,7 százalékkal is emelkedett, délután pedig 0,7 százalék körüli pluszban áll.

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