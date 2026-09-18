25°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Nyolc éve nem voltak ennyire optimisták az európai tőzsdékre a stratégák
Befektetés

Nyolc éve nem voltak ennyire optimisták az európai tőzsdékre a stratégák

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Nyolc éve nem voltak ennyire optimisták szeptemberben az elemzők az európai részvénypiac kilátásaival kapcsolatban. A Bloomberg felmérésében szereplő stratégák medián várakozása szerint a Stoxx Europe 600 az év végéig további 5 százalékkal emelkedhet. A magas olajár, az emelkedő kötvényhozamok és a szigorúbb jegybankok komoly kockázatot jelentenek, a vállalati profitok azonban a vártnál sokkal erősebben alakulnak, és az európai gazdasági adatok is javulnak.

Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.

Nyolc éve nem voltak ennyire optimisták szeptemberben a piaci stratégák az európai részvényekkel kapcsolatban

a Bloomberg legfrissebb felmérése szerint.

A megkérdezett 16 stratéga medián várakozása szerint a Stoxx Europe 600 index 670 ponton zárhatja az évet, ami a szerdai záróértékhez képest mintegy 5 százalékos emelkedést jelentene.

2018 óta nem adott ilyen optimista eredményt a felmérés.

Még több Befektetés

Véget ér egy korszak, Warren Buffett hat évtized után teljesen átadja a stafétát

A pénzkeresés alkímiája– díjmentes online előadás

Veszélyben lehetnek a jövőbeli nyugdíjkifizetések? Súlyos kockázatra figyelmeztetnek az Egyesült Államokban

Az előrejelzések ráadásul az elmúlt hetek kedvezőtlen piaci környezetében sem romlottak. A Deka Bank megemelte év végi célértékét, lefelé pedig egyetlen megkérdezett stratéga sem módosított. A legmagasabb célár további 10 százalékos emelkedést feltételez az év végéig.

Az optimizmus egyik legfontosabb oka a vállalati profitok alakulása. A Stoxx 600 vállalatainál idén 15 százalékos eredménynövekedést várnak az elemzők, ami négy éve a legerősebb ütem lenne. Jövőre további 9,7 százalékkal nőhetnek a profitok.

A profitvárakozásokat ráadásul folyamatosan emelik. A Citigroup európai eredményfelülvizsgálati mutatója már húsz egymást követő hete pozitív tartományban van, ilyen hosszú sorozatra öt éve nem volt példa.

Az európai részvénypiac az elmúlt egy hónapban komoly nyomás alá került. A Stoxx 600 az augusztusi csúcsáról 2,7 százalékot esett, miután az iráni háború miatt meredeken emelkedett az olaj és a földgáz ára. A Hormuzi-szoros továbbra is gyakorlatilag zárva van, a Brent pedig 100 dollár felett kereskedik.

A drága energia Európa számára különösen érzékeny kérdés. Felfelé hajtja az inflációt, rontja a vállalatok költséghelyzetét, és növeli annak esélyét, hogy a jegybankok tovább emelik a kamatokat.

Az Európai Központi Bank szeptemberben már kamatot emelt, a piac pedig jövő júniusig további három emelést áraz. Nagy-Britanniában jövő júliusig közel négy kamatemelés van beárazva.

A HSBC szerint az energiaárak visszaesése komoly segítséget jelentene az európai tőzsdéknek, de már most is vannak kedvező jelek. Javulnak a makrogazdasági adatok, és egy újabb erős gyorsjelentési szezon tovább javíthatná a befektetői hangulatot.

Az európai gazdasági környezet az elmúlt hetekben kedvezőbb lett. A gazdasági meglepetésindexek meredeken javultak, a feldolgozóipari aktivitás bővül, és a költségvetési élénkítés hatása is kezd megjelenni.

Különösen fontos Németország, ahol a magasabb állami kiadások egyre erősebben éreztetik hatásukat a gazdaságban. Ez az európai ciklikus vállalatok profitkilátásait is javíthatja.

Az európai tőzsdék szempontjából így a következő hónapok egyik legfontosabb kérdése az lesz, hogy a gyorsan javuló vállalati profitok képesek-e ellensúlyozni a 100 dollár feletti olajár és a magasabb kamatok hatását.

Címlapkép forrása: Benjamin Girette/Bloomberg via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A benzinársapkánál minden jobb

HOLD After Hours Balásy Zsolttal, Szabó Balázzsal és Pekár Dáviddal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple P

RSM Blog

Vagyonadó 2026-2027 Magyarországon

A vagyonadó 2027-es magyarországi bevezetésének előkészítése megkezdődött, a részletszabályok azonban jelenleg még nem ismertek. Az elképzelések alapján az új adónem a jelentős magánvag

Kasza Elliott-tal

Leggett & Platt - itt a vége

Augusztus 26-án lezárta a Somnigroup (SGI) a Leggett &amp; Platt (LEG) felvásárlását.Leggett &amp; Platt shareholders received 0.1455 shares of Somnigroup common stock in exchange for each share of L

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

A pénzkeresés alkímiája

Az alkimisták az ólmot akarták arannyá változtatni. Az előadás bemutatja, hogyan próbálják a „tőzsdei alkimisták” a befektetéseiket a lehető legértékesebbé tenni.

Fórum

Konferencia ajánló

Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride

Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride

2026. szeptember 20.

Property Investment Forum 2026

2026. szeptember 22.

Future of Finance 2026

2026. szeptember 23.

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Mibe teszik a pénzüket a magyar milliárdosok? Most elmondják, hogyan fektetnek be
Megroppanhat a NATO, Amerika lépése végleg alááshatja a békét Ukrajnában – Háborús híreink pénteken
A pénzkeresés alkímiája– díjmentes online előadás
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility