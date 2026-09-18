Nyolc éve nem voltak ennyire optimisták az európai tőzsdékre a stratégák

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Nyolc éve nem voltak ennyire optimisták szeptemberben a piaci stratégák az európai részvényekkel kapcsolatban
a Bloomberg legfrissebb felmérése szerint.
A megkérdezett 16 stratéga medián várakozása szerint a Stoxx Europe 600 index 670 ponton zárhatja az évet, ami a szerdai záróértékhez képest mintegy 5 százalékos emelkedést jelentene.
2018 óta nem adott ilyen optimista eredményt a felmérés.
Az előrejelzések ráadásul az elmúlt hetek kedvezőtlen piaci környezetében sem romlottak. A Deka Bank megemelte év végi célértékét, lefelé pedig egyetlen megkérdezett stratéga sem módosított. A legmagasabb célár további 10 százalékos emelkedést feltételez az év végéig.
Az optimizmus egyik legfontosabb oka a vállalati profitok alakulása. A Stoxx 600 vállalatainál idén 15 százalékos eredménynövekedést várnak az elemzők, ami négy éve a legerősebb ütem lenne. Jövőre további 9,7 százalékkal nőhetnek a profitok.
A profitvárakozásokat ráadásul folyamatosan emelik. A Citigroup európai eredményfelülvizsgálati mutatója már húsz egymást követő hete pozitív tartományban van, ilyen hosszú sorozatra öt éve nem volt példa.
Az európai részvénypiac az elmúlt egy hónapban komoly nyomás alá került. A Stoxx 600 az augusztusi csúcsáról 2,7 százalékot esett, miután az iráni háború miatt meredeken emelkedett az olaj és a földgáz ára. A Hormuzi-szoros továbbra is gyakorlatilag zárva van, a Brent pedig 100 dollár felett kereskedik.
A drága energia Európa számára különösen érzékeny kérdés. Felfelé hajtja az inflációt, rontja a vállalatok költséghelyzetét, és növeli annak esélyét, hogy a jegybankok tovább emelik a kamatokat.
Az Európai Központi Bank szeptemberben már kamatot emelt, a piac pedig jövő júniusig további három emelést áraz. Nagy-Britanniában jövő júliusig közel négy kamatemelés van beárazva.
A HSBC szerint az energiaárak visszaesése komoly segítséget jelentene az európai tőzsdéknek, de már most is vannak kedvező jelek. Javulnak a makrogazdasági adatok, és egy újabb erős gyorsjelentési szezon tovább javíthatná a befektetői hangulatot.
Az európai gazdasági környezet az elmúlt hetekben kedvezőbb lett. A gazdasági meglepetésindexek meredeken javultak, a feldolgozóipari aktivitás bővül, és a költségvetési élénkítés hatása is kezd megjelenni.
Különösen fontos Németország, ahol a magasabb állami kiadások egyre erősebben éreztetik hatásukat a gazdaságban. Ez az európai ciklikus vállalatok profitkilátásait is javíthatja.
Az európai tőzsdék szempontjából így a következő hónapok egyik legfontosabb kérdése az lesz, hogy a gyorsan javuló vállalati profitok képesek-e ellensúlyozni a 100 dollár feletti olajár és a magasabb kamatok hatását.
Címlapkép forrása: Benjamin Girette/Bloomberg via Getty Images
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