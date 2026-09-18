Rendőrségi akciók és zárolások: súlyos tőzsdepánik rázta meg az egzotikus országot

A török tőkepiaci hatóság (SPK) csütörtök esti közleménye szerint a Turkiye Is Bankasi és az állami Ziraat Bankasi felügyeli a felszámolási folyamatot. A felszámolás alá vont alapok összesen több mint 18 milliárd dollárnyi vagyont kezelnek, a lépés pedig mintegy 350 ezer befektetőt érint.

Az Isbank a Tera Portfoy Yonetimi által kezelt alapokért felel, míg a Ziraat hat másik vagyonkezelő – köztük a Pusula Portfoy Yonetimi – alapjainak felszámolását irányítja.

A bankok fokozatosan értékesítik az alapok eszközeit, az ebből származó bevételt pedig a befektetők tulajdoni hányadának arányában fizetik ki.

A szeptember 17-én 13:30 után benyújtott visszaváltási kérelmek elsőbbséget élveznek.

A válság gyökerei augusztusra nyúlnak vissza, amikor a felügyelet szigorította az alacsony közkézhányadú részvényekre koncentráló alapokra vonatkozó előírásokat, emiatt egyes vagyonkezelők pozícióik kényszerű leépítésére kényszerültek. A feszültség azután eszkalálódott, hogy a Tera és a Pusula által kezelt alapok bejelentették, hogy nem tudnak eleget tenni bizonyos visszaváltási kérelmeknek.

A nehézségek hamar az egész piacra átterjedtek, és háromnapos eladási hullámot indítottak el a török részvénypiacon, amelyben különösen a kis kapitalizációjú részvények szenvedtek el súlyos veszteségeket. A hatóságok kereskedési tilalmakkal, likviditásbővítő intézkedésekkel, valamint több pénzügyi vezető őrizetbe vételével, utazási korlátozásokkal és árfolyam-manipuláció gyanúja miatti feljelentésekkel próbáltak úrrá lenni a helyzeten.

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