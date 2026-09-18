Trónfosztás a légitársaságoknál, már nem a Qatar Airways a világ legjobb légitársasága

A Singapore Airlines nyerte el a világ legjobb légitársaságának járó díjat a Skytrax 2026-os rangsorában, megelőzve a tavalyi győztes Qatar Airwayst.

A pénteken Londonban kihirdetett eredmény közel 25 millió utas véleménye alapján született. A Skytrax felmérése a légitársaságok utazási élményének számos elemét vizsgálja, a rangsor pedig az iparág egyik legismertebb nemzetközi összehasonlításának számít.

Az idei eredmények egyik legfeltűnőbb eleme az ázsiai légitársaságok fölénye.

A tíz legjobb közé csak egy európai légitársaság került be, az Air France-KLM csoporthoz tartozó Air France. Amerikai légitársaság egyáltalán nincs az első tízben.

Ez különösen annak fényében érdekes, hogy az amerikai légitársaságok az elmúlt években jelentős összegeket költöttek a prémium kabinok és az utazási élmény fejlesztésére.

Az Air France az összesített élmezőnybe kerülés mellett egy másik fontos kategóriában is győzött. La Première szolgáltatása kapta a világ legjobb első osztályának járó díjat.

A francia légitársaság éppen bővíti a prémium szolgáltatást, amit egyre több útvonalon tesz elérhetővé. Ebben fontos szerepet játszik az Egyesült Államokból érkező erős kereslet.

A prémium utazások felfutása miatt a Skytrax díjai üzleti szempontból is egyre fontosabbak. A tehetősebb utasok megszerzéséért folytatott versenyben a légitársaságok új első és business osztályú kabinokat, exkluzív várókat és magasabb színvonalú fedélzeti szolgáltatásokat vezetnek be.

A Qatar Airways és a Singapore Airlines az elmúlt évtizedben rendszeresen váltotta egymást a Skytrax rangsorának élén. Idén a szingapúri légitársaság került vissza az első helyre, tovább erősítve az ázsiai légitársaságok dominanciáját a világ élmezőnyében.

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