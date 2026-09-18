Véget ér egy korszak, Warren Buffett hat évtized után teljesen átadja a stafétát

Warren Buffett azonnali hatállyal távozik a Berkshire Hathaway igazgatóságának elnöki posztjáról,

derül ki a legendás befektető pénteken közzétett részvényesi leveléből.

A 96 éves Buffett tiszteletbeli elnök lesz, és megtartja helyét az igazgatóságban. Utódja fia, Howard Buffett lesz, összhangban a Berkshire régóta kidolgozott utódlási tervével. Susan Decker továbbra is vezető független igazgató marad.

Az idő mindig győz

- írta Buffett. Hozzátette, hogy az idő vele nagylelkű volt, és lehetőséget kapott arra, hogy eljusson addig a pontig, amikor minden korábbinál magabiztosabb a Berkshire jövőjével kapcsolatban.

A mostani lépés egy hosszabb átmenet utolsó fontos állomása. Buffett 2025 májusában jelentette be, hogy lemond a vezérigazgatói posztról. Greg Abel kilenc hónappal ezelőtt vette át a Berkshire operatív irányítását, Buffett azonban egészen mostanáig megtartotta az igazgatóság elnöki pozícióját.

A feladatok ezzel egyértelműen szétválnak.

Abel vezeti a vállalatot, Howard Buffett pedig elsősorban a Berkshire vállalati kultúrájának és értékeinek megőrzéséért felel majd.

Buffett ezt sajátos hasonlattal fogalmazta meg. Szerinte Howard olyan, mint egy biztosítás, ami a részvényesek tulajdonában van, és remélhetőleg soha nem lesz szükség arra, hogy igénybe vegyék.

Buffett 1965 óta irányította a Berkshire Hathawayt, ami akkor még egy problémákkal küzdő textilipari vállalat volt. A következő több mint hat évtizedben a cégből az amerikai gazdaság egyik legnagyobb vállalatcsoportját építette fel.

A Berkshire ma közel ezermilliárd dollárt ér, közel 400 ezer embert foglalkoztat, és tavaly 44,5 milliárd dolláros operatív eredményt ért el. A csoport érdekeltségei a biztosítástól és a vasúttól az energián és iparon át egészen a fogyasztási cikkekig terjednek, emellett hatalmas tőzsdei részvényportfólióval rendelkezik.

Buffett vezetése alatt a Berkshire részvényeseinek éves átlagos hozama 19,7 százalék volt, közel kétszer akkora, mint az S&P 500-é.

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A különbség hat évtized alatt óriási vagyonnövekedést eredményezett, Buffett pedig ennek köszönhetően vált a modern befektetési világ egyik legismertebb alakjává.

A vezérigazgatói poszt átadása után Buffett továbbra is rendszeresen bejárt a Berkshire omahai központjába. Greg Abel márciusban arról beszélt, hogy szinte mindennap egyeztetett elődjével.

Buffett májusban részt vett a Berkshire éves közgyűlésén is. Ez volt az első alkalom, amikor a befektetők körében „kapitalista Woodstockként” emlegetett eseményt már Abel vezette.

Buffett a nagy befektetési döntésekből sem vonult ki teljesen. Júliusban elárulta, hogy ő kezdeményezte a Berkshire 10 milliárd dolláros Alphabet-befektetését. A Google anyavállalata ezzel az Apple és az American Express után a Berkshire harmadik legnagyobb tőzsdei részvénybefektetése lett.

A befektetők egyik legfontosabb kérdése most az, hogy Abel hogyan használja fel a Berkshire 365,5 milliárd dolláros készpénzállományát. A vezérigazgató már elkezdett aktívabban hozzányúlni a pénzhez, a második negyedévben 4,5 milliárd dollárért vásárolt vissza Berkshire-részvényeket.

Buffett egyértelmű támogatásáról biztosította utódját. Azt írta, hogy már kezdetben rendkívül magas elvárásai voltak Abellel szemben, aki ezeket is felülmúlta.

Buffett távozásával ezzel lezárul a Berkshire Hathaway történetének több mint hat évtizedes korszaka. A napi irányítás már Greg Abel kezében van, az igazgatóság élén pedig mostantól Howard Buffett áll.

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