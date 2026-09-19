26°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Megtörtént, amitől sokan tartottak: kiszabadult a Google mesterséges intelligenciája és valódi cégekre támadt rá
Befektetés

Megtörtént, amitől sokan tartottak: kiszabadult a Google mesterséges intelligenciája és valódi cégekre támadt rá

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A Google Gemini mesterségesintelligencia-modellje három valódi vállalat rendszerébe is bejutott egy májusi kiberbiztonsági teszt során, ami a Google AI-rendszereinél az első ismert ilyen eset – írja a Wall Street Journal. A modell eredetileg egy zárt, szimulált környezetben végzett úgynevezett capture-the-flag feladatot, de egy beállítási hiba miatt hozzáférést kapott az internethez is, és valós cégeket kezdett célba venni.

Az egyik esetben a Gemini jelszavak találgatásával szerzett hozzáférést egy védett rendszerhez, két másik alkalommal pedig nyilvános online adattárakban talált belépési adatokat használt fel. A Google szerint a modell mindhárom esetben leállította a behatolást, amikor felismerte, hogy nem a tesztkörnyezethez, hanem valódi vállalatok rendszereihez fért hozzá, és nem okozott kárt.

Az érintett cégeket értesítették, a Google pedig a szövetségi hatóságoknak is jelezte az incidenst.

AI & Digital Transformation 2026
Berobbant az AI az üzleti világba, és már megállíthatatlan a változás! November 26-án jön a Portfolio AI & Digital Transformation konferencia, regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

A vállalat ezért nem tekinti az esetet úgynevezett modell-eltérésnek, vagyis olyan működésnek, amikor az AI az emberi szándékkal vagy az előírt szabályokkal ellentétesen cselekszik.

A Google inkább egy hibakereső, „bug bounty” helyzethez hasonlította az eseményt, és arra hivatkozott, hogy a biztonsági mechanizmusok végül megfelelően működtek. Független szakértők ugyanakkor vitatják ezt az értelmezést, mert szerintük önmagában az is fontos biztonsági probléma, hogy egy AI-ügynök képes volt véletlenül valós célpontok ellen kibertámadást végrehajtani.

Még több Befektetés

A milliárdos szerint azért nincs lakása a fiataloknak, mert túlságosan türelmetlenek

Egészen elképesztő célárak jöttek a Molra – Mutatjuk, mikor érdemes beszállni!

Nagy csapás a Nike-nak, Mbappé átigazolt a nagy riválishoz

Az eset egy szélesebb probléma része: az elmúlt hónapokban OpenAI-, Anthropic- és Meta-modelleknél is előfordult, hogy tesztkörnyezetből kilépve valódi rendszereket értek el vagy próbáltak feltörni. A legnagyobb kérdés egyre kevésbé az, hogy az ilyen modellek képesek-e önálló kiberakciókra, hanem az, hogyan lehet biztosítani, hogy a tesztelés során ne férjenek hozzá valódi infrastruktúrához, és mikor kell az ilyen incidenseket nyilvánosságra hozni.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A benzinársapkánál minden jobb

HOLD After Hours Balásy Zsolttal, Szabó Balázzsal és Pekár Dáviddal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple P

RSM Blog

Vagyonadó 2026-2027 Magyarországon

A vagyonadó 2027-es magyarországi bevezetésének előkészítése megkezdődött, a részletszabályok azonban jelenleg még nem ismertek. Az elképzelések alapján az új adónem a jelentős magánvag

Kasza Elliott-tal

Leggett & Platt - itt a vége

Augusztus 26-án lezárta a Somnigroup (SGI) a Leggett &amp; Platt (LEG) felvásárlását.Leggett &amp; Platt shareholders received 0.1455 shares of Somnigroup common stock in exchange for each share of L

PR cikk

Konferencia ajánló

Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride

Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride

2026. szeptember 20.

Property Investment Forum 2026

2026. szeptember 22.

Future of Finance 2026

2026. szeptember 23.

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

A pénzkeresés alkímiája

Az alkimisták az ólmot akarták arannyá változtatni. Az előadás bemutatja, hogyan próbálják a „tőzsdei alkimisták” a befektetéseiket a lehető legértékesebbé tenni.

Ez is érdekelhet
Mibe teszik a pénzüket a magyar milliárdosok? Most elmondják, hogyan fektetnek be
Két évtizede nem látott lépésre készül Baka András - Történelmet írhat, ha a Tisza Párt hagyja
Nagy csapás a Nike-nak, Mbappé átigazolt a nagy riválishoz
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility