Az egyik esetben a Gemini jelszavak találgatásával szerzett hozzáférést egy védett rendszerhez, két másik alkalommal pedig nyilvános online adattárakban talált belépési adatokat használt fel. A Google szerint a modell mindhárom esetben leállította a behatolást, amikor felismerte, hogy nem a tesztkörnyezethez, hanem valódi vállalatok rendszereihez fért hozzá, és nem okozott kárt.

Az érintett cégeket értesítették, a Google pedig a szövetségi hatóságoknak is jelezte az incidenst.

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A vállalat ezért nem tekinti az esetet úgynevezett modell-eltérésnek, vagyis olyan működésnek, amikor az AI az emberi szándékkal vagy az előírt szabályokkal ellentétesen cselekszik.

A Google inkább egy hibakereső, „bug bounty” helyzethez hasonlította az eseményt, és arra hivatkozott, hogy a biztonsági mechanizmusok végül megfelelően működtek. Független szakértők ugyanakkor vitatják ezt az értelmezést, mert szerintük önmagában az is fontos biztonsági probléma, hogy egy AI-ügynök képes volt véletlenül valós célpontok ellen kibertámadást végrehajtani.

Az eset egy szélesebb probléma része: az elmúlt hónapokban OpenAI-, Anthropic- és Meta-modelleknél is előfordult, hogy tesztkörnyezetből kilépve valódi rendszereket értek el vagy próbáltak feltörni. A legnagyobb kérdés egyre kevésbé az, hogy az ilyen modellek képesek-e önálló kiberakciókra, hanem az, hogyan lehet biztosítani, hogy a tesztelés során ne férjenek hozzá valódi infrastruktúrához, és mikor kell az ilyen incidenseket nyilvánosságra hozni.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio