Kijöttek az Appeninn legfrissebb számai

Az Appeninn bérbeadásból származó bevétele 11,339 millió euróra nőtt idén az első fél évben, ami 5 százalékos emelkedés az előző év azonos időszakához képest - közölte az ingatlanbefektetési és vagyonkezelő társaság hétfőn a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján.

A vonatkozó közleményben kiemelték: bár a jelentős forinterősödés hatása kedvezőtlenül érintette a vállalat konszolidált adózott eredményét, az Appeninn operatív jövedelmezősége 2026 első fél évében is stabil maradt. A közvetlen fedezet 7,486 millió eurót, az ingatlanátértékelési hatások kiszűrésével számított EBITDA (kamat-, adózás és amortizáció előtti) eredménye 6,913 millió eurót tett ki idén az első hat hónapban, szemben az előző év azonos időszaki 7,170 illetve 6,707 millió euróval. A korrigált EBITDA-margin pedig továbbra is 60 százalék felett alakult - közölték.

A régiós terjeszkedés és a portfólió átalakítása miatt is izgalmasan alakul az idei év: közlésük szerint az első fél évben értékesítették az alacsony jövedelmezőségű és stratégiába nem illeszkedő ingatlanokat, februárban megvásárolták a Goodyear által hosszú távú szerződéssel bérelt, 56 ezer négyzetméteres tarnówi logisztikai központot. Nem sokkal a fél év zárását követően az Appeninn újabb, 100 millió eurót meghaladó akvizíciót zárt Lengyelországban.

A közlés alapján a két lengyel tranzakció jelentősen megnövelte a cégcsoport ingatlanportfóliójának értékét,

és hatásuk várhatóan már a második fél évi bérbeadási bevételekben is megjelenik.

A tranzakciók eredményeként a társaság lengyelországi ingatlanállományának értéke mára eléri 170 millió eurót, és immár mindhárom stratégiai ingatlanszegmensre - az irodára, a logisztikára és a kiskereskedelemre - kiterjed.

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Címlapkép forrása: Portfolio