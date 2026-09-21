Kilőtt a bitcoin - Véget érhetett a kriptotél?

Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.
A bitcoin árfolyama jelenleg 84 662 dolláron áll, ami mintegy 4,4 százalékos napi emelkedést jelent.
A nap folyamán az árfolyam rövid időre 85 229 dollárig is felszaladt, ami január vége óta a legmagasabb értéknek számít.
Az idei évet tekintve a kriptovaluta még mindig mínuszban tartózkodik, az utóbbi öt napban viszont több mint 7 százalékot, három hónapos időtávon pedig közel 35 százalékot erősödött.
Matt Hougan, a Bitwise befektetési igazgatója a CNBC-nek nyilatkozva kifejtette, hogy
meglátása szerint a kriptotél lezárult, és a kriptoeszközök történetének legerősebb, egyben leghosszabb bikapiaca előtt állunk.
A szakember rámutatott, hogy az árfolyamesés időszakában is érdemben javultak a fundamentumok, hiszen nőtt a blokkláncokon lebonyolított tranzakciók száma, miközben olyan intézményi óriások is aktívabbá váltak a szektorban, mint a BlackRock. Várakozása szerint az árfolyamok az év végéig felzárkóznak a folyamatosan erősödő alapmutatókhoz.
A BTIG elemzői vasárnapi elemzésükben kiemelték, hogy amíg a bitcoin 75 000 dolláros támasza kitart, a vevők a 82 000 dolláros szint áttörésével akár a 90 000 dolláros célár felé is elmozdíthatják a jegyzést. A kriptopiaci kitettséggel rendelkező részvények, köztük a Strategy és a Coinbase árfolyama szintén emelkedett a hétfői nyitás előtti kereskedésben.
A drágulás annak ellenére folytatódik, hogy az amerikai szenátus a múlt héten megakasztotta a Clarity Act elfogadását, amely megosztotta volna a kriptoipar felügyeletét az SEC és a CFTC között. Hougan szerint a jogszabály elakadása ironikus módon még kedvező is lehet a piacnak, mivel a szabályozási jogkörök így egyelőre a két felügyeleti szervnél maradnak, amelyek vezetése jelenleg az Egyesült Államok történetének leginkább kriptobarát testületeiként működik.
A Bitwise befektetési igazgatója egy másik meghatározó trendre is felhívta a figyelmet, miszerint
a befektetők egyre nagyobb mértékben csoportosítják át tőkéjüket a mesterséges intelligenciával kapcsolatos részvényekből a kriptopiacra.
Mint fogalmazott, a mesterségesintelligencia-láz korábban elszívta a tőkét a többi szektorból, így a momentumalapú befektetők mind oda összpontosítottak. Most azonban, hogy az AI-szektor szárnyalása megtorpant, a friss tőke ismét elkezdett visszaáramlani a kriptoeszközökbe.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Véget vetnek a tarthatatlan állapotoknak: gyökeres változás jön a debreceni Nagyállomáson
Vitézy Dávid minisztériuma megrendelte a beruházás megvalósíthatósági tanulmányát.
Nyolc éve zárták el az állami pénzcsapot: lejárnak a régi lakástakarékok, mutatjuk, mit tudnak az újak
Az állami támogatás a múlté, de így is maradt vonzerő.
Riasztó jelenség ütötte fel a fejét: üresen konganak a dízeltartályok
Ennek nem lesz jó vége.
Már nemcsak kényszerből bérlik az otthonokat: nagy változás indult el az amerikai lakáspiacon
A John Burns Research elemzése.
Durva csörtét robbantott ki Robert Fico: keményen nekiment a szomszédos államfőnek és "a liberális világnak"
Szerinte a harci dobok azért dübörögnek, hogy elfedjék a Nyugat kudarcait.
Rekord a rekord után, hitelből fizetve
Az Nvidia rekordbevételt termel, miközben legnagyobb vevői egyre több tőkét költenek AI-infrastruktúrára. A kereslet továbbra is erős, de a következő évek kulcskérdése az lehet, hogy a bev
Pánik tört ki a török tőzsdén, ahogy a hatóságok lecsaptak a piaci manipulációra
Török alapkezelők illikvid részvények manipulálásával értek el extra hozamot, befektetők tömegét becsalogatva az alapjaikba. A mesterségesen felhajtott árfolyamokból hatósági beavatkozás
Vagyonadó 2026-2027 Magyarországon
A vagyonadó 2027-es magyarországi bevezetésének előkészítése megkezdődött, a részletszabályok azonban jelenleg még nem ismertek. Az elképzelések alapján az új adónem a jelentős magánvag
DICK'S Sporting Goods, Inc. - elemzés
A 12 éves osztalékemelési múltja miatt nem került fel a Top 10-es listámra, de szoktam keresgélni ígéretes célpontokat, és a Dick's-en megakadt a szemem.CégismertetőA DICK'S Sporting Goods (
Hogyan lett a zene a robotoké, hogyan emelt a zenészek és a hallgatók közé új falakat a digitalizáció?
Fájdalmas realitás: a digitalizáció nem váltotta valóra azt a reményt, hogy a zenész könnyebben jut majd el a hallgatóhoz, a gyártó a fogyasztóhoz. A zenészek elvesznek a digitalizáció vég
"Önként ment el a munkahelyéről" - vagy mégsem?
Egy hitelfedezeti biztosításnál fontos lehet az a tény, hogy ki kezdeményezte az adós munkahelyének megszűntetését. Hiába van ugyanis munkanélküliségre szóló védelem a csomagban, ha felmon
A benzinársapkánál minden jobb
HOLD After Hours Balásy Zsolttal, Szabó Balázzsal és Pekár Dáviddal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple P
Drágul az egész régió, de Magyarország jár az élen
Másfél évtizede még a válság ütötte sebeket nyögte a régió lakáspiaca, 2025-ben már több országban is kétszámjegyű volt a drágulás. A vizsgált tizenegy ország közül... The post Drá
Steigervald: A pénzügyi szokásaink nem velünk kezdődtek, generációkon át örököljük őket
A családi pénzügyi szabályok jóval túlélik a gazdasági rendszereket is.
EU? MNB? Honnan lett hirtelen ennyi pénze a magyar államnak?
Szokatlanul sok pénzt halmozott fel a költségvetés.
Kemény üzenet a Fedtől: veszélyben a magyar kamatcsökkentés is?
2023 júliusa óta nem történt ilyen.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?