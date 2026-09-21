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Kilőtt a bitcoin - Véget érhetett a kriptotél?
Befektetés

Kilőtt a bitcoin - Véget érhetett a kriptotél?

Portfolio
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A bitcoin ma átlépte a 85 000 dolláros szintet, folytatva az elmúlt napok erőteljes raliját. A piaci szereplők jelenleg azt mérlegelik, hogy végleg véget ért-e a kriptoeszközök árfolyamának tartós visszaesését hozó, úgynevezett kriptotél, amely a 2025. októberi, 126 000 dollár feletti történelmi csúcsot követően vette kezdetét - tudósított a CNBC.

Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.

A bitcoin árfolyama jelenleg 84 662 dolláron áll, ami mintegy 4,4 százalékos napi emelkedést jelent.

A nap folyamán az árfolyam rövid időre 85 229 dollárig is felszaladt, ami január vége óta a legmagasabb értéknek számít.

Az idei évet tekintve a kriptovaluta még mindig mínuszban tartózkodik, az utóbbi öt napban viszont több mint 7 százalékot, három hónapos időtávon pedig közel 35 százalékot erősödött.

bitcoin

Matt Hougan, a Bitwise befektetési igazgatója a CNBC-nek nyilatkozva kifejtette, hogy

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meglátása szerint a kriptotél lezárult, és a kriptoeszközök történetének legerősebb, egyben leghosszabb bikapiaca előtt állunk.

A szakember rámutatott, hogy az árfolyamesés időszakában is érdemben javultak a fundamentumok, hiszen nőtt a blokkláncokon lebonyolított tranzakciók száma, miközben olyan intézményi óriások is aktívabbá váltak a szektorban, mint a BlackRock. Várakozása szerint az árfolyamok az év végéig felzárkóznak a folyamatosan erősödő alapmutatókhoz.

A BTIG elemzői vasárnapi elemzésükben kiemelték, hogy amíg a bitcoin 75 000 dolláros támasza kitart, a vevők a 82 000 dolláros szint áttörésével akár a 90 000 dolláros célár felé is elmozdíthatják a jegyzést. A kriptopiaci kitettséggel rendelkező részvények, köztük a Strategy és a Coinbase árfolyama szintén emelkedett a hétfői nyitás előtti kereskedésben.

A drágulás annak ellenére folytatódik, hogy az amerikai szenátus a múlt héten megakasztotta a Clarity Act elfogadását, amely megosztotta volna a kriptoipar felügyeletét az SEC és a CFTC között. Hougan szerint a jogszabály elakadása ironikus módon még kedvező is lehet a piacnak, mivel a szabályozási jogkörök így egyelőre a két felügyeleti szervnél maradnak, amelyek vezetése jelenleg az Egyesült Államok történetének leginkább kriptobarát testületeiként működik.

A Bitwise befektetési igazgatója egy másik meghatározó trendre is felhívta a figyelmet, miszerint

a befektetők egyre nagyobb mértékben csoportosítják át tőkéjüket a mesterséges intelligenciával kapcsolatos részvényekből a kriptopiacra.

Mint fogalmazott, a mesterségesintelligencia-láz korábban elszívta a tőkét a többi szektorból, így a momentumalapú befektetők mind oda összpontosítottak. Most azonban, hogy az AI-szektor szárnyalása megtorpant, a friss tőke ismét elkezdett visszaáramlani a kriptoeszközökbe.

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A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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