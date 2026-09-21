Nagy zuhanással indíthat a Novo Nordisk részvénye

A vállalat azt a célt tűzte ki, hogy 2030-ig több mint öt, úgynevezett multi-blockbuster potenciállal rendelkező készítményt vezet be a piacra, 2035-re pedig több mint 150 milliárd dán korona (mintegy 23 milliárd dollár) árbevételt ér el a fejlesztési portfóliójából. A 2026 és 2030 közötti időszakra az iparági átlagnak megfelelő bevételnövekedést vetített előre a cégvezetés.

Mike Doustdar vezérigazgató azonban nyíltan kimondta, hogy

a semaglutid (a Wegovy és az Ozempic hatóanyaga) szabadalmi védettsége a következő évtized elején lejár,

az Egyesült Államokban konkrétan 2032-ben. Mivel az amerikai piac a vállalat árbevételének több mint felét adja, a szabadalom elvesztése kulcskérdés a társaság számára.

A bejelentés hatására a cég árfolyama 5 százalékot esett a koppenhágai tőzsdén, és 7 százalékos eséssel indíthat Amerikában.

Doustdar kiemelte, hogy a cég nem becsüli alá a szabadalomvesztéssel járó árnyomás kihívásait. A vezérigazgató szerint a Novo Nordisk célja, hogy a szabadalmi védelem lejárta után egy nagyobb és jóval diverzifikáltabb vállalatként kerüljön ki a folyamatból.

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