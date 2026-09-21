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Nagy zuhanással indíthat a Novo Nordisk részvénye
Befektetés

Nagy zuhanással indíthat a Novo Nordisk részvénye

Portfolio
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A Novo Nordisk részvényei 7 százalékos zuhanással indíthatják a napot az amerikai tőzsdén, miután a dán gyógyszergyártó a londoni befektetői napján felvázolta növekedési stratégiáját az elhízás elleni gyógyszerek piacán kibontakozó, egyre élesebb versennyel szemben - jelentette a CNBC.

Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.

A vállalat azt a célt tűzte ki, hogy 2030-ig több mint öt, úgynevezett multi-blockbuster potenciállal rendelkező készítményt vezet be a piacra, 2035-re pedig több mint 150 milliárd dán korona (mintegy 23 milliárd dollár) árbevételt ér el a fejlesztési portfóliójából. A 2026 és 2030 közötti időszakra az iparági átlagnak megfelelő bevételnövekedést vetített előre a cégvezetés.

Mike Doustdar vezérigazgató azonban nyíltan kimondta, hogy

a semaglutid (a Wegovy és az Ozempic hatóanyaga) szabadalmi védettsége a következő évtized elején lejár,

az Egyesült Államokban konkrétan 2032-ben. Mivel az amerikai piac a vállalat árbevételének több mint felét adja, a szabadalom elvesztése kulcskérdés a társaság számára.

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A bejelentés hatására a cég árfolyama 5 százalékot esett a koppenhágai tőzsdén, és 7 százalékos eséssel indíthat Amerikában.

Doustdar kiemelte, hogy a cég nem becsüli alá a szabadalomvesztéssel járó árnyomás kihívásait. A vezérigazgató szerint a Novo Nordisk célja, hogy a szabadalmi védelem lejárta után egy nagyobb és jóval diverzifikáltabb vállalatként kerüljön ki a folyamatból.

novo

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A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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