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Stratégiai megállapodást kötött Trump, elindulnak a katonák - Azonnal kilőttek az árfolyamok
Befektetés

Stratégiai megállapodást kötött Trump, elindulnak a katonák - Azonnal kilőttek az árfolyamok

Portfolio
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Megállapodást kötött az Egyesült Államok és Dánia Grönland biztonságáról, amelynek értelmében Washington jelentős katonai jelenlétet épít ki a sarkvidéki területen, cserébe pedig garantálja, hogy ellenfelei nem vethetik meg a lábukat a szigeten. A hír hatására az amerikai tőzsdéken kilőttek a Grönlandhoz köthető részvények - jelentette a CNBC.

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A megállapodást az ENSZ-közgyűlés idején, a héten írhatják alá a felek. Az egyezmény értelmében az Egyesült Államok, Dánia és Grönland közös paktumot köt arról, hogy

jelentős amerikai katonai jelenlétet hoznak létre a területen,

egyúttal megakadályozzák, hogy Washington ellenfelei saját támaszpontokat építsenek ki a szigeten. A megállapodás részleteit egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

A bejelentés hatására hétfőn, a nyitás előtti kereskedésben

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  • a Greenland Energy részvényei több mint 140 százalékot ugrottak,
  • a Greenland Mines árfolyama közel 70,
  • míg a Critical Metals papírjai több mint 30 százalékot erősödtek.

A megállapodás Donald Trump hónapok óta tartó nyomásgyakorlása nyomán született meg, miután az amerikai elnök többször fenyegetőzött Grönland annektálásával arra hivatkozva, hogy a terület létfontosságú az Egyesült Államok nemzetbiztonsága szempontjából. Trump a Truth Social platformon pénteken közölte, hogy

az USA ÖRÖKRE teljes mértékben képes lesz megtenni mindent, ami Grönland és az Egyesült Államok biztonságának védelméhez szükséges.

Hozzátette, a megállapodás nem jár költségekkel Washington számára, és haladéktalanul megkezdik a jelentős katonai jelenlét kiépítését.

A grönlandi és dán hivatalos szervek a hétvégén igyekeztek megnyugtatni a lakosságot, hangsúlyozva, hogy

a megállapodás tiszteletben tartja a sziget önrendelkezési jogát és a Dán Királyság szuverenitását.

Jens-Frederik Nielsen grönlandi miniszterelnök közleményében örömét fejezte ki, hogy sikerült olyan egyezséget kötni, amely Grönland, a Dán Királyság, az Egyesült Államok és a nyugati szövetség biztonságát egyaránt erősíti.

grnlnd

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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