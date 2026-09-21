Stratégiai megállapodást kötött Trump, elindulnak a katonák - Azonnal kilőttek az árfolyamok

A megállapodást az ENSZ-közgyűlés idején, a héten írhatják alá a felek. Az egyezmény értelmében az Egyesült Államok, Dánia és Grönland közös paktumot köt arról, hogy

jelentős amerikai katonai jelenlétet hoznak létre a területen,

egyúttal megakadályozzák, hogy Washington ellenfelei saját támaszpontokat építsenek ki a szigeten. A megállapodás részleteit egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

A bejelentés hatására hétfőn, a nyitás előtti kereskedésben

a Greenland Energy részvényei több mint 140 százalékot ugrottak,

részvényei több mint 140 százalékot ugrottak, a Greenland Mines árfolyama közel 70,

árfolyama közel 70, míg a Critical Metals papírjai több mint 30 százalékot erősödtek.

A megállapodás Donald Trump hónapok óta tartó nyomásgyakorlása nyomán született meg, miután az amerikai elnök többször fenyegetőzött Grönland annektálásával arra hivatkozva, hogy a terület létfontosságú az Egyesült Államok nemzetbiztonsága szempontjából. Trump a Truth Social platformon pénteken közölte, hogy

az USA ÖRÖKRE teljes mértékben képes lesz megtenni mindent, ami Grönland és az Egyesült Államok biztonságának védelméhez szükséges.

Hozzátette, a megállapodás nem jár költségekkel Washington számára, és haladéktalanul megkezdik a jelentős katonai jelenlét kiépítését.

A grönlandi és dán hivatalos szervek a hétvégén igyekeztek megnyugtatni a lakosságot, hangsúlyozva, hogy

a megállapodás tiszteletben tartja a sziget önrendelkezési jogát és a Dán Királyság szuverenitását.

Jens-Frederik Nielsen grönlandi miniszterelnök közleményében örömét fejezte ki, hogy sikerült olyan egyezséget kötni, amely Grönland, a Dán Királyság, az Egyesült Államok és a nyugati szövetség biztonságát egyaránt erősíti.

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