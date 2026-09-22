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A Bank of America szerint hamarosan 150 dollár is lehet az olajár
Befektetés

A Bank of America szerint hamarosan 150 dollár is lehet az olajár

Portfolio
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A Bank of America megemelte az év végi Brent nyersolajra vonatkozó árfolyam-előrejelzését, és arra figyelmeztetett, hogy a készletek további apadása, valamint az iráni háború elhúzódása esetén az olajár akár a hordónkénti 150 dollárt is meghaladhatja - írta meg a MarketWatch.

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A New York-i székhelyű befektetési bank a Brent nyersolaj év végi célárát hordónkénti 83 dollárról 95 dollárra emelte. Francisco Blanch, a bank globális árupiaci stratégiai vezetője és csapata kedden közzétett elemzésében hangsúlyozta, hogy bár az alternatív szállítási útvonalak és a Hormuzi-szoroson áthaladó kísért szállítmányok részben ellensúlyozták a kiesést, a megrongálódott infrastruktúra és a fokozódó geopolitikai feszültségek miatt a piac gyors normalizálódása nem valószínű.

A Hormuzi-szoros forgalma – amelyen a globális nyersolaj-kereskedelem nagyjából egyharmada halad át – súlyosan akadozik. Emellett az iráni támogatású húszi lázadók Szaúd-Arábia energetikai infrastruktúráját is támadták, ami miatt egyes létesítmények működését átmenetileg le kellett állítani.

A Brent és az amerikai WTI jegyzése ugyanakkor kedd reggel 100, illetve 90 dollár alá esett, miután a Reuters arról számolt be, hogy a szaúdi Aramco újraindítja a kelet–nyugati csővezetékét, és a Vörös-tenger partján fekvő Janbu kikötőjéből akár már aznap újrakezdheti a szállításokat.

A Bank of America stratégái 2027-re átlagosan hordónként 80 dollár körüli Brent-árat várnak, ugyanakkor jelezték, hogy a stratégiai készletek csökkenése és a rövid távú akut hiány komoly kockázatot jelent. Értékelésük szerint az energiaárak a jövedelmekhez és az inflációhoz viszonyítva egyelőre megfizethetőek, a gazdasági növekedés pedig még nem lassult le.

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Amennyiben azonban a kiesések 2027 tavaszáig fennmaradnak, vagy az infrastrukturális károk súlyosbodnak, a Brent legközelebbi lejáratú, fronthavi határidős jegyzése jóval 150 dollár fölé szökhet a kereslet kényszerű visszafogása miatt.

A pénzintézet becslése szerint a Hormuzi-szorost érintő nyersolaj-kiesés – amely az Egyesült Államok és Izrael iráni csapásainak kezdetén napi mintegy 14 millió hordó volt – az utóbbi időben napi 4–8 millió hordóra mérséklődött.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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