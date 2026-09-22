Állampapírok, befektetési alapok, vagyonadó: mi jön a magyarok féltett megtakarításainál? – Holnap kiderül

Szerdán jön a Portfolio Future of Finance 2026 konferenciája, melynek 2/B szekciójában a befektetési piacok mozgásait legközelebbről látó szakemberekkel tárjuk fel, mit tartogat a jövő a lakossági és intézményi befektetők számára:
A magyar államadósság finanszírozásában Európában szinte egyedülálló módon kiemelkedő a háztartások szerepe. Augusztus végén a 12 500 milliárd forintot közelítette a lakossági állampapírok állománya, közben az Államadósság Kezelő Központ aktívan törekszik a kamatkiadások mérséklésére. Hogy a következő időszakban hogyan alakul a hazai államadósság finanszírozása, milyen szerepet szán az ÁKK a lakossági állampapíroknak, és milyen változásokra számíthatnak a befektetők, arról Balogh Csaba, az Államadósság Kezelő Központ üzleti vezérigazgató-helyettese beszél majd a szekció nyitóelőadásában.
A magyar vagyonkezelés egyik legstabilabban teljesítő piaca a privátbanki szegmens, ahol a vagyon töretlenül gyarapszik: a Portfolio júliusi Privátbanki Felmérése szerint a geopolitikai kockázatok, az olajársokk és az erősödő forint mellett is több mint 13 600 milliárd forint van a hazai privátbanki számlákon, az egy számlára jutó átlagos vagyon megközelítette a 220 millió forintot, a szolgáltatók belépési limitjei pedig emelkedtek. A következő években magyar családok tízezreinél kerülhet napirendre a generációváltás, az utódlás, a családi vagyon egyben tartása és a megfelelő jogi, illetve adózási struktúra kialakítása. A privátbankolásban emiatt a klasszikus befektetési szolgáltatások mellett
egyre fontosabbá válik a teljes vagyonkép és a családi vagyon hosszú távú megtervezése.
Ehhez idén az adózási környezet változása is új, forró témákat adott. A kormány júniusban szakmai egyeztetéseket kezdett egy új vagyonadó részletszabályairól, miközben nyáron a bizalmi vagyonkezelés szabályait is jelentősen átalakították. A 2026. augusztus 31. után vagyonkezelésbe adott vagyonelemeknél megszűnt az eddigi ötéves adómentességi szabály, a már működő bizalmi vagyonkezelések és magáncélú vagyonkezelő alapítványok pedig adóhatósági ellenőrzés alá kerülhetnek. A változások célja, hogy az adóelőnyök megszerzésére létrehozott konstrukciókat
elkülönítsék a valódi családi vagyontervezési és generációváltási célú struktúráktól.
Hogy mit jelentenek ezek a változások a gyakorlatban a vagyonos magyarok számára, arról Vidovszky Áron, a Portfolio Investment Services üzletágvezetőjének moderálásával Bálint Attila, a Raiffeisen Private Banking ügyvezető igazgatója, Haszonics Balázs, a Magyar Kockázati- és Magántőke Egyesület elnöke, Kállay András, az Apelso Trust partnere és igazgatósági tagja, valamint Varga János Tamás, a VJT & Partners Ügyvédi Iroda irodavezető partnere beszélget majd.
A hazai alapkezelési piacon szintén komoly változások zajlanak. A befektetési alapokban kezelt vagyon mostanra bőven túllépte a 22 000 milliárd forintot, az alapkezelők együttes adózott eredménye pedig egy év alatt 27 százalékkal, 121 milliárd forintra nőtt. A kedvező összkép ellenére ugyanakkor nem mindenhol dőlhetnek hátra az érintettek. Az első félévben a legtöbb befektetésialap-kategória pozitív hozamot ért el, de az egyes termékek teljesítménye között nagy volt a szórás, és több kategóriában kérdéses volt, hogy a lakossági állampapírokhoz képest sikerült-e érdemi többletértéket teremteni. A részvény- és abszolút hozamú alapok között voltak kiugró teljesítmények, miközben a kötvényalapokból már tőkekiáramlás is látszott.
Hogy milyen lehetőségek és kockázatok előtt áll most a magyar lakossági vagyonkezelés, merre áramolhatnak a következő időszakban a megtakarítások, és milyen befektetési környezetre készülnek a hazai piac meghatározó szereplői, arról a Future of Finance 2026 konferencián Kadocsa Péter, a VIG Alapkezelő elnök-vezérigazgatója, Samu János, a Concorde befektetési igazgatója és Vízkeleti Sándor, az Amundi Alapkezelő vezérigazgatója, a BAMOSZ elnöke beszélgetnek Süle-Szigeti Bulcsúval, a Portfolio pénzügyi elemzőjével – érdemes regisztrálni.
Címlapkép forrása: Portfolio
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