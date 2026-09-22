Állampapírok, befektetési alapok, vagyonadó: mi jön a magyarok féltett megtakarításainál? – Holnap kiderül

Future of Finance 2026 Szeptember 23-án lesz a Portfolio Future of Finance 2026 konferenciája, amelyen feltárul a pénzügyek jövője, érdemes eljönni.

Szerdán jön a Portfolio Future of Finance 2026 konferenciája, melynek 2/B szekciójában a befektetési piacok mozgásait legközelebbről látó szakemberekkel tárjuk fel, mit tartogat a jövő a lakossági és intézményi befektetők számára:

A magyar államadósság finanszírozásában Európában szinte egyedülálló módon kiemelkedő a háztartások szerepe. Augusztus végén a 12 500 milliárd forintot közelítette a lakossági állampapírok állománya, közben az Államadósság Kezelő Központ aktívan törekszik a kamatkiadások mérséklésére. Hogy a következő időszakban hogyan alakul a hazai államadósság finanszírozása, milyen szerepet szán az ÁKK a lakossági állampapíroknak, és milyen változásokra számíthatnak a befektetők, arról Balogh Csaba, az Államadósság Kezelő Központ üzleti vezérigazgató-helyettese beszél majd a szekció nyitóelőadásában.

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Balogh Csaba Államadósság Kezelő Központ, üzleti vezérigazgató-helyettes Balogh Csaba 2026 július 15. óta az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK Zrt.) üzleti vezérigazgató-helyettese. Kinevezéséig a GKI Gazdaságkutató szakmai igazgatója volt. Ezt megelőzően több mint 20 évig … Tovább

A magyar vagyonkezelés egyik legstabilabban teljesítő piaca a privátbanki szegmens, ahol a vagyon töretlenül gyarapszik: a Portfolio júliusi Privátbanki Felmérése szerint a geopolitikai kockázatok, az olajársokk és az erősödő forint mellett is több mint 13 600 milliárd forint van a hazai privátbanki számlákon, az egy számlára jutó átlagos vagyon megközelítette a 220 millió forintot, a szolgáltatók belépési limitjei pedig emelkedtek. A következő években magyar családok tízezreinél kerülhet napirendre a generációváltás, az utódlás, a családi vagyon egyben tartása és a megfelelő jogi, illetve adózási struktúra kialakítása. A privátbankolásban emiatt a klasszikus befektetési szolgáltatások mellett

egyre fontosabbá válik a teljes vagyonkép és a családi vagyon hosszú távú megtervezése.

Bálint Attila Raiffeisen Private Banking, ügyvezető igazgató Diplomáját a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem - Gazdálkodási Karán szerezte 1996-ban. 2007-ben másoddiplomázott az ELTE Jogi Szakokleveles Közgazdászképzésén. Pályafutását a Raiffeisen Bank Zrt. … Tovább

Kállay András Apelso Trust, partner, igazgatósági tag Közel 25 éves privátbanki és 20 éves banki vezetői tapasztalattal rendelkezik, dolgozott a hazai úttörő Raiffeisen Private Banking és a globális vezetők közé tartozó BNP Paribas Wealth Management külö … Tovább

Ehhez idén az adózási környezet változása is új, forró témákat adott. A kormány júniusban szakmai egyeztetéseket kezdett egy új vagyonadó részletszabályairól, miközben nyáron a bizalmi vagyonkezelés szabályait is jelentősen átalakították. A 2026. augusztus 31. után vagyonkezelésbe adott vagyonelemeknél megszűnt az eddigi ötéves adómentességi szabály, a már működő bizalmi vagyonkezelések és magáncélú vagyonkezelő alapítványok pedig adóhatósági ellenőrzés alá kerülhetnek. A változások célja, hogy az adóelőnyök megszerzésére létrehozott konstrukciókat

elkülönítsék a valódi családi vagyontervezési és generációváltási célú struktúráktól.

Hogy mit jelentenek ezek a változások a gyakorlatban a vagyonos magyarok számára, arról Vidovszky Áron, a Portfolio Investment Services üzletágvezetőjének moderálásával Bálint Attila, a Raiffeisen Private Banking ügyvezető igazgatója, Haszonics Balázs, a Magyar Kockázati- és Magántőke Egyesület elnöke, Kállay András, az Apelso Trust partnere és igazgatósági tagja, valamint Varga János Tamás, a VJT & Partners Ügyvédi Iroda irodavezető partnere beszélget majd.

Haszonics Balázs Magyar Kockázati- és Magántőke Egyesület (HVCA), elnök Haszonics Balázs a Magyar Kockázati- és Magántőke Egyesület (HVCA) elnöke, valamint a Lead Capital Vezérigazgatója. 2018-ban csatlakozott a Leadhez, 2023 óta Managing Partnerként irányítja a befekteté … Tovább

Dr. Varga János Tamás VJT & Partners Ügyvédi Iroda, irodavezető partner Dr. Varga János Tamás a VJT & Partners Ügyvédi Iroda irodavezető partnere, több mint 25 éves ügyvédi tapasztalattal. Vállalatfelvásárlási, kockázati- és magántőke-tranzakciókban több tucat hazai é … Tovább

A hazai alapkezelési piacon szintén komoly változások zajlanak. A befektetési alapokban kezelt vagyon mostanra bőven túllépte a 22 000 milliárd forintot, az alapkezelők együttes adózott eredménye pedig egy év alatt 27 százalékkal, 121 milliárd forintra nőtt. A kedvező összkép ellenére ugyanakkor nem mindenhol dőlhetnek hátra az érintettek. Az első félévben a legtöbb befektetésialap-kategória pozitív hozamot ért el, de az egyes termékek teljesítménye között nagy volt a szórás, és több kategóriában kérdéses volt, hogy a lakossági állampapírokhoz képest sikerült-e érdemi többletértéket teremteni. A részvény- és abszolút hozamú alapok között voltak kiugró teljesítmények, miközben a kötvényalapokból már tőkekiáramlás is látszott.

Kadocsa Péter VIG Alapkezelő, elnök-vezérigazgató 1998-1999 között a Takarék Bróker Rt. osztályvezető- helyettese, majd 1999-től a CA-IB Értékpapír Rt. kötvénykereskedelmi igazgatója, később az UniCredit Bank Zrt. főosztályvezető-helyettese. 2007-től … Tovább

Hogy milyen lehetőségek és kockázatok előtt áll most a magyar lakossági vagyonkezelés, merre áramolhatnak a következő időszakban a megtakarítások, és milyen befektetési környezetre készülnek a hazai piac meghatározó szereplői, arról a Future of Finance 2026 konferencián Kadocsa Péter, a VIG Alapkezelő elnök-vezérigazgatója, Samu János, a Concorde befektetési igazgatója és Vízkeleti Sándor, az Amundi Alapkezelő vezérigazgatója, a BAMOSZ elnöke beszélgetnek Süle-Szigeti Bulcsúval, a Portfolio pénzügyi elemzőjével – érdemes regisztrálni.

Vízkeleti Sándor Amundi Alapkezelő, BAMOSZ elnök, vezérigazgató Tanulmányait a BME-n, a Hertford Business Schoolon és a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen végzi, karrierjét 1993-ban a Sedgwick Noble Lowndes vezető konzultánsaként kezdi. 1997-től az ABN Amro … Tovább

Samu János Concorde, befektetési igazgató János a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen végzett pénzügy-gazdaságpolitika szakon 1999-ben. Széleskörű szakmai tapasztalatokkal rendelkezik: 1998 és 2000 között a Világgazdaság újságírója, ezt … Tovább

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