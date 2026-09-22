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Elindul az Európai Intézményi Befektetői Paktum, a technológiai cégeket segítik meg
Befektetés

Elindul az Európai Intézményi Befektetői Paktum, a technológiai cégeket segítik meg

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Az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Bank (EIB) csoportja elindította az Európai Intézményi Befektetői Paktumot (EIIP), amelynek célja, hogy több hosszú távú intézményi tőkét csatornázzon az európai technológiai növekedési ökoszisztémába. Tizenhárom intézményi befektető már jelezte is a csatlakozási szándékát - írta az az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Bank (EIB) .
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Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.
Információ és jelentkezés

Az új, önkéntes keretrendszert a TechEU Equity Summit rendezvényen mutatták be. A paktum az EU startup- és scaleup-stratégiájának részeként jött létre, és azt hivatott megkönnyíteni, hogy az intézményi befektetők – köztük bankok, nyugdíjalapok és biztosítók – európai kockázatitőke- és növekedésitőke-alapokba fektethessenek. A cél az, hogy a gyorsan növekvő európai vállalatok

hozzájussanak a globális versenyképességükhöz szükséges tőkéhez, miközben Európában tartják a működésüket.

A paktumhoz csatlakozó 13 intézményi befektető olyan nagy, uniós székhelyű alapokba kíván tőkét kihelyezni, amelyek európai technológiai cégek késői fázisú és növekedési finanszírozására összpontosítanak. Ide tartozik a 15 milliárd eurós European Tech Champions Initiative (ETCI) 2.0, az 5 milliárd eurós Scaleup Europe Fund, valamint az InvestEU keretében támogatott, az Európai Beruházási Alap által finanszírozott alapok.

A megállapodás két pillérre épül. Az Európai Bizottság által vezetett szakpolitikai párbeszédfórum a szabályozási és befektetéspolitikai fejleményekről biztosít egyeztetési lehetőséget az intézményi szereplők számára. Az EIB-csoport által irányított befektetési platform pedig konkrét befektetési lehetőségekhez nyújt hozzáférést az európai kockázatitőke- és növekedésitőke-piacon, emellett elemzések megosztásával segíti a kiszállási lehetőségek feltérképezését.

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A Scaleup Europe Fund egy páneurópai, késői fázisú növekedési alap, amelyet az EQT kezel, és amely közvetlenül fektet be olyan stratégiai technológiai területeken működő európai vállalatokba, mint a mesterséges intelligencia, a kvantumtechnológia, a félvezetők, a robotika, az energiatechnológia, az űrtechnológia és a biotechnológia.

A 2023-ban az EIB-csoport és hat tagállam által elindított ETCI három év alatt egy több mint 15 milliárd eurós megaalapot hozott létre, és 47 scaleup-céget támogatott, köztük 15 unikornist. Az immár mind a 27 tagállam támogatását élvező ETCI 2.0 célja, hogy

az intézményi befektetők páneurópai szövetségén keresztül akár 80 milliárd eurónyi tőkét mozgósítson.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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