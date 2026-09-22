Elindul az Európai Intézményi Befektetői Paktum, a technológiai cégeket segítik meg

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

Az új, önkéntes keretrendszert a TechEU Equity Summit rendezvényen mutatták be. A paktum az EU startup- és scaleup-stratégiájának részeként jött létre, és azt hivatott megkönnyíteni, hogy az intézményi befektetők – köztük bankok, nyugdíjalapok és biztosítók – európai kockázatitőke- és növekedésitőke-alapokba fektethessenek. A cél az, hogy a gyorsan növekvő európai vállalatok

hozzájussanak a globális versenyképességükhöz szükséges tőkéhez, miközben Európában tartják a működésüket.

A paktumhoz csatlakozó 13 intézményi befektető olyan nagy, uniós székhelyű alapokba kíván tőkét kihelyezni, amelyek európai technológiai cégek késői fázisú és növekedési finanszírozására összpontosítanak. Ide tartozik a 15 milliárd eurós European Tech Champions Initiative (ETCI) 2.0, az 5 milliárd eurós Scaleup Europe Fund, valamint az InvestEU keretében támogatott, az Európai Beruházási Alap által finanszírozott alapok.

A megállapodás két pillérre épül. Az Európai Bizottság által vezetett szakpolitikai párbeszédfórum a szabályozási és befektetéspolitikai fejleményekről biztosít egyeztetési lehetőséget az intézményi szereplők számára. Az EIB-csoport által irányított befektetési platform pedig konkrét befektetési lehetőségekhez nyújt hozzáférést az európai kockázatitőke- és növekedésitőke-piacon, emellett elemzések megosztásával segíti a kiszállási lehetőségek feltérképezését.

A Scaleup Europe Fund egy páneurópai, késői fázisú növekedési alap, amelyet az EQT kezel, és amely közvetlenül fektet be olyan stratégiai technológiai területeken működő európai vállalatokba, mint a mesterséges intelligencia, a kvantumtechnológia, a félvezetők, a robotika, az energiatechnológia, az űrtechnológia és a biotechnológia.

A 2023-ban az EIB-csoport és hat tagállam által elindított ETCI három év alatt egy több mint 15 milliárd eurós megaalapot hozott létre, és 47 scaleup-céget támogatott, köztük 15 unikornist. Az immár mind a 27 tagállam támogatását élvező ETCI 2.0 célja, hogy

az intézményi befektetők páneurópai szövetségén keresztül akár 80 milliárd eurónyi tőkét mozgósítson.

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