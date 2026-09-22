Fájdalmas csapást mért a háború Katarra, különös húzással diverzifikálják a bevételeiket

A katari állami vagyonalap, a QIA 20 milliárd dolláros stratégiai partnerséget köt a JPMorgan Asset Managementtel, miközben az iráni háború miatt egyre sürgetőbbé válik az ország gazdaságának diverzifikációja.

A közleményük szerint a megállapodás a nyilvános és a magánpiaci eszközökre egyaránt kiterjed, részvény- és hiteloldali befektetéseket is magában foglalva. Az előzetes megállapodás értelmében a JPMorgan 15 milliárd dollár értékben kezel majd testreszabott globális részvényportfóliókat a QIA számára, míg a fennmaradó 5 milliárd dolláros magánpiaci pillér keretében a két fél az amerikai középvállalati szegmensben nyújt majd elsőbbségi hitelfinanszírozást.

Katar pénzügyi mozgástere az utóbbi időben jelentősen beszűkült, mivel az iráni háború ellehetetlenítette az ország fő bevételi forrását jelentő cseppfolyósított földgáz (LNG) megbízható exportját.

Az Öböl-állam ezért a pénzügyi szektor bővítésével igyekszik diverzifikálni gazdaságát.

A becslések szerint 580 milliárd dolláros kezelt vagyonnal rendelkező QIA hagyományosan a külföldi befektetésekre összpontosított, ám vasárnap a katari miniszterelnök bejelentette, hogy a vagyonalapon belül új üzletágat hoznak létre kifejezetten a belföldi beruházások ösztönzésére.

A JPMorgannel kötött megállapodás nem előzmény nélküli, hiszen a QIA már januárban egy 25 milliárd dolláros befektetési célú partnerségbővítésről írt alá szerződést a Goldman Sachsszal.

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Forrás: Reuters

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