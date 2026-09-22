Különös dolog történt az amerikai részvénypiacon, legutóbb a dotkombuborék kidurranása előtt láttunk ilyet

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Az S&P 500 indexben hétfőn 30 részvény esett új 52 hetes mélypontra, miközben mindössze hét ért el friss csúcsot. Az, hogy egy legalább 1 százalékot emelkedő, a saját csúcsához közel álló indexben az új mélypontok száma meghaladja az új csúcsokét,

rendkívül ritka jelenség.

Jason Goepfert, a SentimenTrader alapítója és a NextGen News tanácsadója az X-en közzétett bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy legutóbb 1999. december 21-én – néhány hónappal a dotkombuborék kipukkanása előtt – fordult elő hasonló. Azt megelőzően pedig az egyetlen ilyen alkalom a történelemben 1929. július 23-án volt.

A jelenség hátterében az emelkedés szűk piaci bázisa áll. Art Hogan, a B. Riley Wealth vezető piaci stratégája szerint a hétfői emelkedést a kommunikációs szolgáltatások, az információtechnológia és a tartós fogyasztási cikkek szektora húzta. Közülük azonban csak az IT-szektor áll közel az 52 hetes csúcsához, míg a kommunikációs szolgáltatások 4, a tartós fogyasztási cikkek szektora pedig 7 százalékkal marad el a sajátjától.

A vezető szektorok a többiek rövid távú gyengeségével szemben küzdenek felfelé, és ami eddig esett, az tovább esik – így az új mélypontok könnyebben születnek meg, mint az új csúcsok

– fogalmazott Hogan. Hozzátette, hogy a közel-keleti feszültségek, a makacsul magas energiaárak és a Fed további kamatemelései mellett az ilyen, belső feszültségektől terhelt kereskedési napok időről időre visszatérhetnek.

Az S&P 500 mindezek ellenére 2026-ban eddig több mint 13 százalékot erősödött, az elmúlt fél évben pedig 19 százalékot meghaladó hozamot ért el.

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