Masszív átrendezés indul: lecserélik a vezető török részvényindex tagjainak negyedét

A tőzsde nem indokolta részletesen az átalakítást, amely azután történt, hogy a török tőkepiaci hatóság (Capital Markets Board) koncentrációs korlátokat vezetett be a hedge fundokra.

A lépésre a múlt heti, mintegy 8 százalékos zuhanás adott okot, amelyet az új szabályok által kiváltott likviditási nyomás idézett elő a befektetési alapoknál.

A szabályozók emellett módosították a közkézhányad-számítás módszertanát is, kizárva belőle egyes alapok befektetéseit.

A BIST 100 index az elmúlt egy hétben 4,5 százalékkal, az elmúlt egy hónapban pedig 8,6 százalékkal került lejjebb.

Az index változásai nyomán a Destek Finans faktoring cég és a Katilimevim finanszírozási társaság kikerül a BIST-100-ból, míg az Anadolu Grubu Holding konglomerátum és a TAB Gida gyorséttermi hálózat visszatér – mindkét vállalkozást a legutóbbi felülvizsgálatkor távolították el. Az Esenboga Elektrik, az Isiklar Enerji Yapi Holding és az Odine Teknoloji szintén kiesik, annak ellenére, hogy csupán az előző negyedéves átalakítás során kerültek be.

A BIST-30 indexben is történik változás, a Destek Finans helyét ugyanis a TR Anadolu Metal veszi át. Ez kiemelten fontos fejlemény, mivel a BIST-30 tagjaira nem vonatkoznak az új koncentrációs korlátok, egy-egy részvény kiesése ugyanakkor pozícióik csökkentésére kényszeríti az alapokat.

A piaci stabilitás helyreállítása érdekében a tőkepiaci hatóság az Isbank és a Ziraat Bank felügyelete alá helyezte 131 befektetési alap felszámolását. Ezeket korábban hét alapkezelő társaság – köztük a Tera Portföy, a Pusula Portföy és a Hedef Portföy – kezelte a TEFAS elektronikus alapforgalmazási platformon. Az érintett alapok jelentős pozíciókat tartottak fenn azokban a részvényekben, amelyek most kikerülnek az indexekből.

Forrás: Reuters

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