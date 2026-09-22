Masszív átrendezés indul: lecserélik a vezető török részvényindex tagjainak negyedét

Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.
A tőzsde nem indokolta részletesen az átalakítást, amely azután történt, hogy a török tőkepiaci hatóság (Capital Markets Board) koncentrációs korlátokat vezetett be a hedge fundokra.
A lépésre a múlt heti, mintegy 8 százalékos zuhanás adott okot, amelyet az új szabályok által kiváltott likviditási nyomás idézett elő a befektetési alapoknál.
A szabályozók emellett módosították a közkézhányad-számítás módszertanát is, kizárva belőle egyes alapok befektetéseit.
A BIST 100 index az elmúlt egy hétben 4,5 százalékkal, az elmúlt egy hónapban pedig 8,6 százalékkal került lejjebb.
Az index változásai nyomán a Destek Finans faktoring cég és a Katilimevim finanszírozási társaság kikerül a BIST-100-ból, míg az Anadolu Grubu Holding konglomerátum és a TAB Gida gyorséttermi hálózat visszatér – mindkét vállalkozást a legutóbbi felülvizsgálatkor távolították el. Az Esenboga Elektrik, az Isiklar Enerji Yapi Holding és az Odine Teknoloji szintén kiesik, annak ellenére, hogy csupán az előző negyedéves átalakítás során kerültek be.
A BIST-30 indexben is történik változás, a Destek Finans helyét ugyanis a TR Anadolu Metal veszi át. Ez kiemelten fontos fejlemény, mivel a BIST-30 tagjaira nem vonatkoznak az új koncentrációs korlátok, egy-egy részvény kiesése ugyanakkor pozícióik csökkentésére kényszeríti az alapokat.
A piaci stabilitás helyreállítása érdekében a tőkepiaci hatóság az Isbank és a Ziraat Bank felügyelete alá helyezte 131 befektetési alap felszámolását. Ezeket korábban hét alapkezelő társaság – köztük a Tera Portföy, a Pusula Portföy és a Hedef Portföy – kezelte a TEFAS elektronikus alapforgalmazási platformon. Az érintett alapok jelentős pozíciókat tartottak fenn azokban a részvényekben, amelyek most kikerülnek az indexekből.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Masszív átrendezés indul: lecserélik a vezető török részvényindex tagjainak negyedét
Az új szabályok miatt.
Visszaszólt Magyar Péter az ukránoknak: focis hasonlattal szúrt oda Kijevnek a miniszterelnök
Nagyon úgy fest, hogy Ukrajna egy kicsit előrerohant.
Kész, ennyi volt: nem akar többé Amerikára támaszkodni Európa, saját katonai óriásgép jöhet
Ukrajna jelentheti átmenetileg a megoldást.
Mesés hozamok, aztán összeomlás – Így durrant ki a nagy tőzsdei lufi
Elképesztő pénzgyár épült fel.
Megjött a figyelmeztetés: újabb áremelkedési hullám jön Európában, évekig velünk maradhat a magasabb infláció
Egyre valószínűbb az újabb kamatemelés.
A JP Morgan vezére kimondta: csillagászati összeget költhetnek a cégek jövőre mesterséges intelligenciára
Az AI gazdasági hatásairól is beszélt.
Bejelentette Magyar Péter: nem támogatják az államfő legfőbbügyész-jelöltjét
Új jelölt állítására kérte fel Baka Andrást.
Hatalmas a dugó az M1-es autópályán: már tíz kilométeres a kocsisor a baleset után
Friss hírek a magyar utakról.
Vagyonadó 2026-2027 Magyarországon
A vagyonadó 2027-es magyarországi bevezetésének előkészítése megkezdődött, a részletszabályok azonban jelenleg még nem ismertek. Az elképzelések alapján az új adónem a jelentős magánvag
Piaci lakáshitel Otthon Start nélkül: így juthatsz a legjobb kamathoz kevés önerővel is
Nem mindenki jogosult az Otthon Startra - de attól még venne lakást, és hitelt is szeretne igényelni. Megnéztük, mennyi ma a reálisan elérhető legjobb piaci kamat, mit kér cserébe a bank, mit l
Egyetlen számtól retteg a tőzsde - de a múlt alapján nem biztos, hogy kell
Öt százalék - az amerikai részvénypiac mágikus fájdalomküszöbe, amitől a befektetők nagyja retteg. A tízéves állampapír hozama elérte ezt a szintet, és vele együtt erősödik... The post
Rekord a rekord után, hitelből fizetve
Az Nvidia rekordbevételt termel, miközben legnagyobb vevői egyre több tőkét költenek AI-infrastruktúrára. A kereslet továbbra is erős, de a következő évek kulcskérdése az lehet, hogy a bev
Pánik tört ki a török tőzsdén, ahogy a hatóságok lecsaptak a piaci manipulációra
Török alapkezelők illikvid részvények manipulálásával értek el extra hozamot, befektetők tömegét becsalogatva az alapjaikba. A mesterségesen felhajtott árfolyamokból hatósági beavatkozás
DICK'S Sporting Goods, Inc. - elemzés
A 12 éves osztalékemelési múltja miatt nem került fel a Top 10-es listámra, de szoktam keresgélni ígéretes célpontokat, és a Dick's-en megakadt a szemem.CégismertetőA DICK'S Sporting Goods (
Hogyan lett a zene a robotoké, hogyan emelt a zenészek és a hallgatók közé új falakat a digitalizáció?
Fájdalmas realitás: a digitalizáció nem váltotta valóra azt a reményt, hogy a zenész könnyebben jut majd el a hallgatóhoz, a gyártó a fogyasztóhoz. A zenészek elvesznek a digitalizáció vég
A benzinársapkánál minden jobb
HOLD After Hours Balásy Zsolttal, Szabó Balázzsal és Pekár Dáviddal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple P
Még mindig jobb ha drága a dízel, mint ha nincs: ezért fáj a gazdaságnak az ársokk
Nem javul a helyzet.
Steigervald: A pénzügyi szokásaink nem velünk kezdődtek, generációkon át örököljük őket
A családi pénzügyi szabályok jóval túlélik a gazdasági rendszereket is.
EU? MNB? Honnan lett hirtelen ennyi pénze a magyar államnak?
Szokatlanul sok pénzt halmozott fel a költségvetés.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?