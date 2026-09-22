Megsúgják a profik, hogyan fektessünk be a bizonytalan időkben – Jön a Portfolio Prémium Klub

Egy hét múlva, szeptember 29-én rendezzük meg a Portfolio Prémium Klub eseményét a budapesti Marriott Hotelben, ahol a gazdasági kilátásoktól a befektetési lehetőségeken át a tudatos vagyonépítésig számos, a megtakarítókat közvetlenül érintő kérdés kerül terítékre. A rendezvény teljes szakmai programja összeállt, a résztvevők pedig első kézből hallhatják a pénzügyi piac szakértőitől, milyen szempontokat érdemes mérlegelniük a következő időszak pénzügyi döntéseinél.
Az elmúlt időszak gazdasági fejleményei ismét ráirányították a figyelmet arra, hogy a makrogazdasági folyamatok a lakosság mindennapi pénzügyeitől sem választhatók el. A mérséklődő infláció kedvezőbb környezetet teremthet a megtakarítóknak, a kamatok, az árfolyamok és a gazdasági kilátások változása ugyanakkor továbbra is fontos szerepet játszik a pénzügyi tervezésben. Mindeközben a költségvetés helyzete is fontos kérdéseket vet fel:
a nemzetközi gazdasági környezet kihívásai mellett mennyire tartható a fiskális pálya, és hogyan érinthetik a folyamatok a magyar háztartásokat?
Hogy mire számíthatunk a következő időszakban, és mit jelenthet mindez a pénztárcánkra nézve, arról Árokszállási Zoltán, az MBH Bank Elemzési Centrumának vezetője beszél majd a rendezvény első szakmai előadásában.
A magyar megtakarítási piacon eközben egyre nagyobb szerepet kap a prémium bankolás. A Portfolio augusztusi Prémium Banki Felmérése szerint az idei első félév végén már több mint 11 000 milliárd forintnyi vagyont kezeltek a hazai prémium banki szolgáltatók, az ügyfélszámlák száma pedig megközelítette a 760 ezret. Egyes bankoknál már havi 400 ezer forintos jövedelemmel is elérhetők lehetnek a prémium szolgáltatások – a személyre szabott pénzügyi tanácsadás, a befektetési lehetőségekhez való hozzáférés és a kedvezőbb banki kondíciók mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az ügyfelek többet hozzanak ki a pénzügyeikből.
Hogy mit jelent ma prémium banki ügyfélnek lenni, milyen többletszolgáltatásokhoz lehet hozzájutni, és hogyan használhatjuk ki jobban a bankolásban rejlő lehetőségeket, arról Murvai Ildikó, az MBH Bank prémium szegmensmenedzsment igazgatója tart előadást.
A tudatos pénzügyi tervezésnél ugyanakkor nemcsak a banki szolgáltatások, hanem
a megtakarítások megfelelő elosztása is kulcskérdés.
Mennyi pénzt érdemes könnyen hozzáférhető formában tartani, hogyan alakítható ki megfelelő vésztartalék, és miként hangolhatók össze a rövid távú célok a hosszabb távú vagyonépítéssel? Milyen szerep juthat a befektetési alapoknak, és hogyan illeszkedhet az ingatlan a pénzügyi tervekbe?
Hogy mit tehetnek a kisbefektetők pénzügyi biztonságuk növeléséért, arról a rendezvény záró panelbeszélgetésén öt fontos szempont mentén beszélgetnek majd a piac szakértői. Murvai Ildikó moderálásával Bene Zsombor, az MBH Alapkezelő portfóliómenedzsere, Pásztor András, a Fundamenta Értéklánc ügyvezetője, valamint Vince Péter, az MBH Befektetési Bank Advisory Desk vezetője járják körül a tudatos megtakarítás és vagyonépítés kérdéseit.
A Portfolio szeptember 29-ei Prémium Klub rendezvényének szakmai programja 17:30-kor kezdődik, az esemény szakmai moderátora Árgyelán Ágnes, a Portfolio Csoport elemzője lesz.
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött – a teljes program és a jelentkezési lehetőség ide kattintva érhető el.
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