Megsúgják a profik, hogyan fektessünk be a bizonytalan időkben – Jön a Portfolio Prémium Klub

Egy hét múlva, szeptember 29-én rendezzük meg a Portfolio Prémium Klub eseményét a budapesti Marriott Hotelben, ahol a gazdasági kilátásoktól a befektetési lehetőségeken át a tudatos vagyonépítésig számos, a megtakarítókat közvetlenül érintő kérdés kerül terítékre. A rendezvény teljes szakmai programja összeállt, a résztvevők pedig első kézből hallhatják a pénzügyi piac szakértőitől, milyen szempontokat érdemes mérlegelniük a következő időszak pénzügyi döntéseinél.

Az elmúlt időszak gazdasági fejleményei ismét ráirányították a figyelmet arra, hogy a makrogazdasági folyamatok a lakosság mindennapi pénzügyeitől sem választhatók el. A mérséklődő infláció kedvezőbb környezetet teremthet a megtakarítóknak, a kamatok, az árfolyamok és a gazdasági kilátások változása ugyanakkor továbbra is fontos szerepet játszik a pénzügyi tervezésben. Mindeközben a költségvetés helyzete is fontos kérdéseket vet fel:

a nemzetközi gazdasági környezet kihívásai mellett mennyire tartható a fiskális pálya, és hogyan érinthetik a folyamatok a magyar háztartásokat?

Hogy mire számíthatunk a következő időszakban, és mit jelenthet mindez a pénztárcánkra nézve, arról Árokszállási Zoltán, az MBH Bank Elemzési Centrumának vezetője beszél majd a rendezvény első szakmai előadásában.

Árokszállási Zoltán MBH Bank, Elemzési Centrum vezető Pályafutását 2008-ban az Erste Befektetési Zrt.-nél kezdte, ahol később, 2008-2010 között befektetési kapcsolattartóként és elemzőként is dolgozott. Ezt követően, 2010-től egészen 2021-ig az Erste Ban … Tovább

A magyar megtakarítási piacon eközben egyre nagyobb szerepet kap a prémium bankolás. A Portfolio augusztusi Prémium Banki Felmérése szerint az idei első félév végén már több mint 11 000 milliárd forintnyi vagyont kezeltek a hazai prémium banki szolgáltatók, az ügyfélszámlák száma pedig megközelítette a 760 ezret. Egyes bankoknál már havi 400 ezer forintos jövedelemmel is elérhetők lehetnek a prémium szolgáltatások – a személyre szabott pénzügyi tanácsadás, a befektetési lehetőségekhez való hozzáférés és a kedvezőbb banki kondíciók mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az ügyfelek többet hozzanak ki a pénzügyeikből.

Hogy mit jelent ma prémium banki ügyfélnek lenni, milyen többletszolgáltatásokhoz lehet hozzájutni, és hogyan használhatjuk ki jobban a bankolásban rejlő lehetőségeket, arról Murvai Ildikó, az MBH Bank prémium szegmensmenedzsment igazgatója tart előadást.

Murvai Ildikó MBH Bank, prémium szegmensmenedzsment igazgató Tanulmányait a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Matematika szakán végezte, matematikus és matematika tanári képesítést szerzett. Pályáját matematika- és számítástechnika tanárként kezdte. A ban … Tovább

A tudatos pénzügyi tervezésnél ugyanakkor nemcsak a banki szolgáltatások, hanem

a megtakarítások megfelelő elosztása is kulcskérdés.

Mennyi pénzt érdemes könnyen hozzáférhető formában tartani, hogyan alakítható ki megfelelő vésztartalék, és miként hangolhatók össze a rövid távú célok a hosszabb távú vagyonépítéssel? Milyen szerep juthat a befektetési alapoknak, és hogyan illeszkedhet az ingatlan a pénzügyi tervekbe?

Hogy mit tehetnek a kisbefektetők pénzügyi biztonságuk növeléséért, arról a rendezvény záró panelbeszélgetésén öt fontos szempont mentén beszélgetnek majd a piac szakértői. Murvai Ildikó moderálásával Bene Zsombor, az MBH Alapkezelő portfóliómenedzsere, Pásztor András, a Fundamenta Értéklánc ügyvezetője, valamint Vince Péter, az MBH Befektetési Bank Advisory Desk vezetője járják körül a tudatos megtakarítás és vagyonépítés kérdéseit.

Bene Zsombor MBH Alapkezelő, portfólió menedzser Diplomáját a Budapesti Corvinus Egyetem gazdálkodástudományi karának pénzügy szakán szerezte befektetés-elemző szakirányon. 2013-ban felvételt nyert a K&H Bank Zrt. Karrierstart! programjába, majd … Tovább

Pásztor András Fundamenta Ingatlan, Fundamenta Értéklánc ügyvezető 2001-ben végzett a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen (mai Corvinus) pénzügyi befektetéselemző szakon. Ugyanebben az évben kezdett dolgozni a Fundamenta elődcégénél, a Lakáskasszánál. Business a … Tovább

Vince Péter MBH Befektetési Bank, Advisory Desk vezető Vince Péter az MBH Befektetési Bank Advisory Desk vezetője. 2019 és 2024 között az Erste Befektetési Zrt. privátbanki támogató és Advisory csapatában dolgozott, ahol portfólióelemzési és tanácsadási f … Tovább

A Portfolio szeptember 29-ei Prémium Klub rendezvényének szakmai programja 17:30-kor kezdődik, az esemény szakmai moderátora Árgyelán Ágnes, a Portfolio Csoport elemzője lesz.

Árgyelán Ágnes Portfolio Csoport, elemző Árgyelán Ágnes pályafutását az OTP Hungaro-Projekt Kft.-nél kezdte tanácsadóként. A Portfolio csapatát 2014 óta erősíti. A Portfolio.hu oldal működtetése mellett, hírszolgáltatást nyújt gazdasági- pén … Tovább

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött – a teljes program és a jelentkezési lehetőség ide kattintva érhető el.

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