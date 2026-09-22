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Nagy siker a Meta új AI-ügynöke, széttépték a részvényt a befektetők
Befektetés

Nagy siker a Meta új AI-ügynöke, széttépték a részvényt a befektetők

Portfolio
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Jelentősen drágultak a Meta részvényei, miután a befektetők figyelme a vállalat mesterségesintelligencia-termékeire – különösen az új Muse személyes AI-ügynökre – terelődött a szeptember 23–24-i Meta Connect konferencia előtt - írta meg a Yahoo Finance.

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A Meta részvényárfolyama 11,4 százalékot ugrott egyetlen kereskedési nap alatt. A piaci optimizmust a vállalat mesterségesintelligencia-portfóliójának bővülése fűti, beleértve a szeptember 8-án az Egyesült Államokban bemutatott Muse személyes AI-ügynököt, az azt hajtó Muse Spark modellt, valamint a technológia alkalmazásokba és okosszemüvegekbe való integrálását.

A Muse olyan mindennapi feladatok elvégzésére képes, mint az e-mailek kiküldése, utazási foglalások intézése vagy űrlapok kitöltése, miközben a munkát akár az alkalmazás bezárása után is folytatja.

Az ügynök elérhető iOS-en, Androidon, a muse.ai weboldalon, valamint a WhatsAppon keresztül, az okosszemüveges támogatás fejlesztése pedig folyamatban van. A szolgáltatás az ingyenes opció mellett havi 20 és 100 dolláros előfizetői csomagokban is elérhető, ami közvetlen monetizációt biztosít a technológiának.

A korai felhasználói adatok biztatóan alakulnak. A Wells Fargo a SensorTower adataira hivatkozva jelezte, hogy az amerikai Muse-letöltések szeptember 19-én elérték a rekordnak számító 264 ezret, miközben a napi aktív felhasználók száma szeptember 18-án 448 ezerre emelkedett. Ken Gawrelski, a Wells Fargo elemzője fenntartotta a papírra vonatkozó felülsúlyozási ajánlását, célárfolyamát pedig 640 dollárról 796 dollárra emelte, mondván, hogy a legutóbbi modellbevezetések és a Muse korai sikere meggyőző sztorit biztosít a Metának a Connect konferencián.

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Lloyd Walmsley, a Mizuho elemzője úgy véli, hogy a Muse piacra dobása fontos mérföldkő annak igazolásában, hogy a vállalat jelentős mesterségesintelligencia-beruházásai pénzügyileg is megtérülhetnek. A piaci szereplők kifejezetten kedvezően fogadták, hogy a Meta elkezdte kereskedelmi szoftvertermékekké formálni technológiai fejlesztéseit.

A Meta részvényeinek árfolyama az év eleje óta 12,3 százalékkal került feljebb, így a 729,38 dolláros jegyzéssel már a 2025 szeptemberében beállított, 765,16 dolláros 52 hetes csúcs közelében tartózkodnak.

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A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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