Csapás a magyar részvénypiacnak? Súlyos figyelmeztetés érkezett a Tisza-kormány bekészített új adójáról

Miközben Európa tőkepiaci súlya látványosan csökken az Egyesült Államokhoz és Ázsiához képest, Magyarországon ezt a lemaradást több hazai tényező is súlyosbítja – mondta Máté-Tóth István, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgató-helyettese a Portfolio Future of Finance 2026 konferenciáján. Szerinte Magyarországon kevés a tőke, drága a finanszírozás, és olyan szabályozási elemek is működnek, amelyek inkább külföldi befektetések felé terelik a megtakarításokat. A vagyonadó terveiről úgy vélekedett: egy ilyen intézkedés tovább növelné a magyar vállalatok eleve magas tőkeköltségeit, ezért ugyanúgy a hazai tőkepiac fejlődése ellen hatna, mint a hungarikumnak tekinthető, belföldi részvényeket terhelő tranzakciós illeték.

Máté-Tóth István előadásában arról beszélt, hogy az Európai Unió tőkepiaca méretében, aktivitásában és értékeltségében is jelentősen elmarad az amerikai és ázsiai piacoktól. Mint fogalmazott, Európa "NB2-es, NB3-as ligában játszik", miközben Ázsiában és Észak-Amerikában a tőkepiac szerepe egyre erősebb.

Mindemellett Magyarországon nemcsak kevés a tőke, hanem drága is – ez pedig közvetlenül fékezi a beruházást, az innovációt és a növekedést.

A BÉT vezérigazgató-helyettese kiemelte: a magyar vállalatok saját tőkéje jóval kisebb, mint Csehországban, és töredéke az osztrák szintnek. Ez azért különösen fontos, mert kis saját tőkére a bankrendszer sem tud sokkal több hitelt adni. Vagyis a növekedési probléma nem kifejezetten a hiteloldalon keletkezik: ehelyett sokkal erősebb tőkepiaci finanszírozásra lenne szükség.

Máté-Tóth rámutatott, hogy a magyar eszközök azért tűnnek olcsónak, mert a magyar vállalatok tőkeköltsége 100-300 bázisponttal magasabb lehet a kedvezőbb helyzetben lévő régiós versenytársakénál. A vagyonadó kapcsán figyelmeztetett, hogy ez az intézkedés további 100 bázisponttal növelhetné a magyar vállalatok tőkeköltségét. Ez egy eleve drága finanszírozási környezetben tovább drágítaná a növekedést, a beruházást és az innovációt, vagyis versenyhátrányt okozhatna a magyar cégeknek.

Külön kitért a tranzakciós illetékre is, amely torzító hatású: a jelenlegi rendszer bünteti azt a magyar háztartást, amely magyar vállalatokat finanszírozna, miközben ösztönzőt ad arra, hogy a megtakarítások inkább külföldi részvényekbe, például amerikai vagy nyugat-európai papírokba áramoljanak.

A BÉT álláspontja szerint ezen is változtatni kellene: nem szerencsés, ha a szabályozás a hazai részvények helyett a külföldi befektetéseket teszi vonzóbbá.



Máté-Tóth István Budapesti Értéktőzsde, vezérigazgató-helyettes Máté-Tóth István több mint 20 éves tőkepiaci tapasztalattal rendelkezik. A Credit Suisse-nél, ahol több mint 18 évet dolgozott, részvény elemzőként kezdte, később a Fejlődő Piacok Részvény Elemzési Üz … Tovább

A keresleti oldalon ugyanakkor vannak pozitív jelek: a lakosság közvetlen részvényvagyona három év alatt több mint megduplázódott, és a magyar befektetők jelentős része továbbra is hazai részvényeket tart. A teljes vagyonon belüli részvényarány azonban még mindig alacsony: 2,1 százalékról 3,4 százalékra emelkedett, ami nemzetközi összevetésben továbbra is visszafogott szint.

A kínálati oldalon a magyar tőkepiac teljesítménye jobb, mint amit a környezet alapján várni lehetne. Az elmúlt öt évben Magyarországon évente átlagosan mintegy 5 tőzsdei bevezetés történt, ami Ausztriához vagy Csehországhoz képest kedvező szint, sőt Németországgal is összemérhető. A BÉT ökoszisztémájában jelenleg mintegy 500 tőzsdeképes cég van, ezek közül sok vállalat az átlagnál gyorsabban nő, nyereségesebb és jobb tőkearányos megtérülést ér el, vagyis lenne keresnivalójuk a tőzsdén, és befektetői érdeklődés is lehetne irántuk. Máté-Tóth azt is megfogalmazta, hogy fontosnak tartaná a hosszú távú – különösen nyugdíjcélú – megtakarítások erősítését.

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