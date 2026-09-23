Ezekre a kockázatokra szinte lehetetlen felkészülni - a CFO-k paneljével zárult a Future of Finance konferencia

Az elmúlt másfél-két év kiszámíthatatlan piaci körülményei komoly alkalmazkodásra kényszerítették a magyarországi gazdasági szereplőket. Bogdán Krisztina, az ING Bank vezérigazgatója rámutatott: a geopolitikai feszültségek – például a Hormuzi-szoros konfliktusai – és a klímakockázatok hatásait a hagyományos kockázatkezelési modellekkel szinte lehetetlen előre jelezni. A tőkeerős hazai nagyvállalati kör ennek ellenére stabil maradt, a szegmens a tavalyi és az idei évben is 10 százalék feletti növekedést produkált, így nem volt szükség jelentős kockázati céltartalékok képzésére.
A kis- és középvállalati szektor ugyanakkor közvetlenebbül szembesült a válságjelenségekkel. Jutasi Yvette, a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett Navigator Investments Nyrt. gazdálkodásért felelős igazgatósági tagja, CFO, felidézte, hogy a 2022-2023-as években tapasztalt kétszeri 20 százalékos infláció, a KATA adónem kivezetése és a bérköltségek robbanásszerű emelkedése rendkívüli nyomást gyakorolt a cégekre. A helyzetet a devizapiaci volatilitás is nehezítette: a 90 százalék feletti exportaránnyal dolgozó gyártó kkv-k számára a forint hirtelen erősödése 350 euro-forint szintre az árbevétel 7-10 százalékos azonnali kiesését jelentette.
Az építőiparban még drasztikusabb visszaesés zajlott le: a szektor gyakorlatilag 2022 második fele óta stagnál vagy zsugorodik. Nádasi Róbert, a Masterplast vezérigazgató-helyettese szerint a kilábalást az energetikai felújítások indíthatják be. Magyarországon a 4,2 millió lakóingatlan 70-80 százaléka energetikailag elavult. A kormányzat által tervezett 100 ezer lakás energetikai korszerűsítését célzó program komoly multiplikátor hatással bírna, hiszen a hazai munkaerő foglalkoztatásán keresztül a lakossági fogyasztást is élénkítené. A vállalat a válság alatt is végrehajtotta beruházásait: Szerencsen egy modern, elektromos technológiájú, 1400 Celsius-fokon üzemelő üveggyapot gyárat indítottak el, és beszállítóként sikeresen csatlakoztak az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszerhez (EKR).
Az agráriumban és az élelmiszeriparban a nyomott fogyasztás és az olcsó importtermékek támasztanak erős versenyt. A Gallus Csoport (amely a magyarországi naposcsibék egyharmadát kelteti és a vágócsirkék tizenharmadát dolgozza fel) gazdasági igazgatója, Salamon Zsolt elmondta: a belföldi értékesítésben is megjelent a devizakitettség az import kiszorító hatása miatt. A vállalat belső optimalizálással és egy Zala megyei, több mint 5500 négyzetméteres csarnokot magában foglaló zöldmezős K+F beruházással válaszol a kihívásokra. A beruházással a cég értékesítési rádiusza másfélszeresére, 1500 kilométerre nő. A beruházás kapcsán Salamon Zsolt megjegyezte, hogy a kivitelezési tender során kirívó piaci anomáliákat tapasztaltak: az azonos műszaki tartalomra érkező ajánlatok legmagasabb és legalacsonyabb árai között kétszeres különbség mutatkozott.
A forint-euró árfolyam kapcsán a szakértők megosztottak voltak. Bár a jelenlegi erős forint rontja az exportőrök versenyképességét, az elemzői konszenzus szerint hosszú távon nem várható jelentős gyengülés. Virovácz Péter, az ING vezető elemzőjének előrejelzése alapján a forint árfolyama 2027-re elérheti a 350-es szintet az euróval szemben, míg az európai árfolyam-mechanizmus (ERM-II), azaz az euróövezet előszobájába történő belépés esetén 360 és 365 közötti árfolyam valószínűsíthető.
A jövőbeli növekedést támogató intézkedések közül Salamon Zsolt a kamatszintek további csökkentését, Nádasi Róbert a lakossági szigetelési programok mielőbbi elindítását, Jutasi Yvette az innováció, a robotizáció és az automatizáció célzott állami támogatását (például a Digitális KKV programhoz hasonló konstrukciókon keresztül) sürgette, míg Bogdán Krisztina
a kiszámíthatóság, a transzparencia és a tiszta piaci verseny helyreállításának fontosságát hangsúlyozta.
Címlapkép forrása: Portfolio
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Erre vártunk 20 éve: visszatér az európai útra a magyar gazdaság?
A szerdai Checklistben az optimista inflációs előrejelzés.
Átalakulóban a globalizáció régi modellje: stratégiai döntés előtt áll Európa
Arnaud Marès, a Citi vezető európai közgazdászának előadása a Portfolio Future of Finance konferencián.
Feltárult a Tisza titka: a rekordalacsony vízállás ellenére is sokkolóan mély pontot találtak
Megnevezték azt is, hol.
Komoly figyelmeztetés érkezett a Volkswagennek, megszólalt a hitelminősítő
Csökkent a vállalat mozgástere.
Ünnepel Putyin a nagy megmérettetés után: "Oroszországot lehetetlen megfélemlíteni!"
Köszönetet mondott a Kreml vezetője.
Ritka felvétel szivárgott ki: a pilótafülkéből videózták le, ahogy az ukrán vadászgép megsemmisít egy orosz drónt
Infravörös önirányítású rakétát vetett be az ukrán pilóta.
Háromszor annyiba kerül a bankoknak egy támogatott hitel kezelése, mint egy piaci lakáshitel
Az Otthon Start hitelről beszélgettek a banki szakértők.
Kettős hátszél az olajcégeknek: olajsokk és szűkös dízelkínálat
A geopolitikai feszültségek egyszerre emelték a nyersolaj árát és szűkítették a dízel kínálatát, így az integrált olajvállalatok két oldalról is támogatást kaptak. Meddig tarthat a maga
MI-vel kapcsolatos feladatok a Tudományos és Technológiai Minisztériumban
Megjelent a Tudományos és Technológiai Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló miniszteri utasítás (lásd Hivatalos Értesítő, 2026. évi 46. szám), amely a mesterséges
Bajban a Volkswagen - Bajban a német foci
A Volkswagen válsága nem áll meg a gyárkapuknál: a német autóipar megingása a futballpályákon is éreztetheti hatását. Az Audi, a Porsche és a Volkswagen több... The post Bajban a Volkswagen
A gyermekeim már egyedül buszoznak. De vajon fizethetnek egyedül a büfében?
Az önállóságot nem egyszerre adjuk oda a gyerekeinknek. Először csak egyedül mennek le a boltba. Aztán kapnak lakáskulcsot. Megtanulnak busszal hazajönni az iskolából. Megkapják az első telef
Fogy a lakosság, de három országban már többen élnek, mint harminc éve
A BB tengely országai harminc év alatt összességében ritkábban lakottá váltak: a régiós átlagos népsűrűség közel hét százalékkal csökkent. A háttérben az alacsony születésszám, az.
Vagyonadó 2026-2027 Magyarországon
A vagyonadó 2027-es magyarországi bevezetésének előkészítése megkezdődött, a részletszabályok azonban jelenleg még nem ismertek. Az elképzelések alapján az új adónem a jelentős magánvag
Egyetlen számtól retteg a tőzsde - de a múlt alapján nem biztos, hogy kell
Öt százalék - az amerikai részvénypiac mágikus fájdalomküszöbe, amitől a befektetők nagyja retteg. A tízéves állampapír hozama elérte ezt a szintet, és vele együtt erősödik... The post
Rekord a rekord után, hitelből fizetve
Az Nvidia rekordbevételt termel, miközben legnagyobb vevői egyre több tőkét költenek AI-infrastruktúrára. A kereslet továbbra is erős, de a következő évek kulcskérdése az lehet, hogy a bev
Portfólióépítés mesterfokon
Ne tartsuk minden tojásunkat egy kosárban! A jó portfólió minden tekintetben diverzifikált, illeszkedik befektetési céljainkhoz, kockázatvállalási hajlandóságunkoz, rövid távon is hoz a konyhára és hosszabb távon is ciripel.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
A győztes nem, de a számok meglepőek az orosz választásokon
Az eredmény erős legitimáció lesz Putyin számára.
Még mindig jobb ha drága a dízel, mint ha nincs: ezért fáj a gazdaságnak az ársokk
Nem javul a helyzet.
Steigervald: A pénzügyi szokásaink nem velünk kezdődtek, generációkon át örököljük őket
A családi pénzügyi szabályok jóval túlélik a gazdasági rendszereket is.