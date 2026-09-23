Ezekre a kockázatokra szinte lehetetlen felkészülni - a CFO-k paneljével zárult a Future of Finance konferencia

Az elmúlt másfél-két év kiszámíthatatlan piaci körülményei komoly alkalmazkodásra kényszerítették a magyarországi gazdasági szereplőket. Bogdán Krisztina, az ING Bank vezérigazgatója rámutatott: a geopolitikai feszültségek – például a Hormuzi-szoros konfliktusai – és a klímakockázatok hatásait a hagyományos kockázatkezelési modellekkel szinte lehetetlen előre jelezni. A tőkeerős hazai nagyvállalati kör ennek ellenére stabil maradt, a szegmens a tavalyi és az idei évben is 10 százalék feletti növekedést produkált, így nem volt szükség jelentős kockázati céltartalékok képzésére.

A kis- és középvállalati szektor ugyanakkor közvetlenebbül szembesült a válságjelenségekkel. Jutasi Yvette, a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett Navigator Investments Nyrt. gazdálkodásért felelős igazgatósági tagja, CFO, felidézte, hogy a 2022-2023-as években tapasztalt kétszeri 20 százalékos infláció, a KATA adónem kivezetése és a bérköltségek robbanásszerű emelkedése rendkívüli nyomást gyakorolt a cégekre. A helyzetet a devizapiaci volatilitás is nehezítette: a 90 százalék feletti exportaránnyal dolgozó gyártó kkv-k számára a forint hirtelen erősödése 350 euro-forint szintre az árbevétel 7-10 százalékos azonnali kiesését jelentette.

Az építőiparban még drasztikusabb visszaesés zajlott le: a szektor gyakorlatilag 2022 második fele óta stagnál vagy zsugorodik. Nádasi Róbert, a Masterplast vezérigazgató-helyettese szerint a kilábalást az energetikai felújítások indíthatják be. Magyarországon a 4,2 millió lakóingatlan 70-80 százaléka energetikailag elavult. A kormányzat által tervezett 100 ezer lakás energetikai korszerűsítését célzó program komoly multiplikátor hatással bírna, hiszen a hazai munkaerő foglalkoztatásán keresztül a lakossági fogyasztást is élénkítené. A vállalat a válság alatt is végrehajtotta beruházásait: Szerencsen egy modern, elektromos technológiájú, 1400 Celsius-fokon üzemelő üveggyapot gyárat indítottak el, és beszállítóként sikeresen csatlakoztak az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszerhez (EKR).

Az agráriumban és az élelmiszeriparban a nyomott fogyasztás és az olcsó importtermékek támasztanak erős versenyt. A Gallus Csoport (amely a magyarországi naposcsibék egyharmadát kelteti és a vágócsirkék tizenharmadát dolgozza fel) gazdasági igazgatója, Salamon Zsolt elmondta: a belföldi értékesítésben is megjelent a devizakitettség az import kiszorító hatása miatt. A vállalat belső optimalizálással és egy Zala megyei, több mint 5500 négyzetméteres csarnokot magában foglaló zöldmezős K+F beruházással válaszol a kihívásokra. A beruházással a cég értékesítési rádiusza másfélszeresére, 1500 kilométerre nő. A beruházás kapcsán Salamon Zsolt megjegyezte, hogy a kivitelezési tender során kirívó piaci anomáliákat tapasztaltak: az azonos műszaki tartalomra érkező ajánlatok legmagasabb és legalacsonyabb árai között kétszeres különbség mutatkozott.

A forint-euró árfolyam kapcsán a szakértők megosztottak voltak. Bár a jelenlegi erős forint rontja az exportőrök versenyképességét, az elemzői konszenzus szerint hosszú távon nem várható jelentős gyengülés. Virovácz Péter, az ING vezető elemzőjének előrejelzése alapján a forint árfolyama 2027-re elérheti a 350-es szintet az euróval szemben, míg az európai árfolyam-mechanizmus (ERM-II), azaz az euróövezet előszobájába történő belépés esetén 360 és 365 közötti árfolyam valószínűsíthető.

A jövőbeli növekedést támogató intézkedések közül Salamon Zsolt a kamatszintek további csökkentését, Nádasi Róbert a lakossági szigetelési programok mielőbbi elindítását, Jutasi Yvette az innováció, a robotizáció és az automatizáció célzott állami támogatását (például a Digitális KKV programhoz hasonló konstrukciókon keresztül) sürgette, míg Bogdán Krisztina

a kiszámíthatóság, a transzparencia és a tiszta piaci verseny helyreállításának fontosságát hangsúlyozta.

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