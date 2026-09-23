Sok rossz van benne, kevés jó: nekiestek a vagyonadónak a vagyonkezelés nagyágyúi

Mit szólnak a vagyonkezelés nagyágyúi a vagyonadóhoz?
Magyarországon gyökeret vert az a gondolat, hogy az elmúlt évtizedben csak a NER tudott vagyonhoz jutni, a Raiffeisennél azonban univerzális, nemzetközi bankként, erős compliance-t alkalmazva nem láttak NER-pénzeket. Aki becsületes tevékenységgel, piaci alapon gyűjtött össze a vagyonát, annak a szempontjából igazságtalan a vagyonadó – vélte Bálint Attila, a Raiffeisen Private Banking ügyvezető igazgatója. Egyelőre keveset tudunk a vagyonadóról, mindössze annyit, hogy
300-600 milliárd forintot vár tőle a kormány, és az 1 milliárd forint feletti vagyonrészek fogja évi 1%-os teherrel sújtani.
A vagyonkezelőknek egyszerre kell megbirkózniuk a befektetők utóbbi években felerősödött hozaméhségével és a generációváltás problémáival.
Kállay András, az Apelso Trust partnere, igazgatósági tagja szerint sem szerencsés az összemosás, de az ügyfelek jelentős része elfogadja, hogy most be kell adni a közösbe, inkább az egyeztetések hiánya és a bevezetés sebessége a meghökkentő számukra – mondta. Rengeteg ügyfélnek van TBSZ-e, amit nem szeretnének feltörni az ügyfelek. Fel fog értékelődni a likviditástervezés és a lombardhitel a vagyonadó miatt – tette hozzá. A top 10 ezer családban a vagyon felét a céges részesedések adják, az ingatlanok egynegyed részt képviselnek (főleg a budapesti lakóingatlanok, ami meglátszik a lakásárakon is), és
csak mindössze egynegyed rész likvid - ennek egyharmad része külföldön van, kétharmad része Magyarországon.
Az alternatív befektetések kezdenek felértékelődni, de szerepük most még alacsony. A belépő szintű privátbanki ügyfeleket befektetési alapokkal érdemes kiszolgálni, magasabb limit mellett lépnek be az egyedi befektetések, majd a teljesen egyedi portfóliók, a leggazdagabbak esetében pedig már érdemes egyedi zártkörű alapokat létrehozni – hangzott el arra a kérdésre, mikor, hogyan érdemes intézményesíteni a vagyonkezelést.
Varga János Tamás, a VJT & Partners Ügyvédi Iroda irodavezető partnere szerint az elmúlt 15-20 év adózási szempontból a magyar környezet nagyon kedvező volt a cégtulajdonosok szempontjából. A vagyonadónak szemfelnyitó hatása van, sokan most néznek rá először a vagyonukra rendszerszerűen miatta. Azt nem szabad azonban engedni, hogy egyetlen adóváltozás határozza meg egy család célrendszerét és következő 30 évét.
Ha van pozitívuma a vagyonadónak, akkor az, hogy sokan fognak most vagyontérképet készteni.
Haszonics Balázs, a HVCA elnöke szerint a magántőke szitokszóvá vált az elmúlt évtizedben, külön kell azonban választani a befektetési stratégiát a jogi struktúrától, a HVCA alapvetően az előbbit képviseli. A hosszú távú befektetési stratégiák Magyarországon sem arra épültek, hogy a tulajdonos felkészüljön akár 1%-nyi vagyonadó befizetésére – említette kritikaként.
Lakossági vagyonkezelői panelbeszélgetés: mi vár a piacra?
A lakosság befektetési portfóliójáról szólva elhangzott: Magyarország a fejlettségéhez képest jól áll a befektetési alapok portfólión belüli arányát illetően, betétünk is kevesebb van, ami egészséges, ugyanakkor túl sok ingatlanbefektetéssel rendelkezünk - mondta Kadocsa Péter, a VIG Alapkezelő elnök-vezérigazgatója, aki szerint egyértelműen az abszolút hozamú alapok felé mozdult el az érdeklődés, amiben nagy szerepe van annak, hogy nem kell a befektetőknek eszközallokációs kérdést hozniuk.
Részvénykitettségből kevés van az európai átlaghoz képest is
- világított rá Samu János, a Concorde befektetési igazgatója, hozzátéve, hogy a magánnyugdíjpénztárak idején ez magasabb volt. A megmaradt két magánnyugdíjpénztár példája is azt mutatja, hogy hosszú távon nem érdemes kihagyni a részvényeket a portfólióból. Samu János úgy vélte:
Hosszú távú, erős, stabil befektetői rétegre lenne szükség, amely támogatná pénzügyi oldalról a vállalati szféra fejlődését.
Vízkeleti Sándor szerint mindig voltak olyan válságidőszakok, amikor beleégett az emberek fejébe, hogy a részvényekkel meg lehet égetni magukat. A mai fiatalok közül viszont sokan ETF-et vásárolnak, és agresszív portfóliót üzemeltetnek.
A befektetési alapok állománya sokkal dinamikusabban nő, mint az állampapíroké, utóbbiak esetében mintha az új kormány is inkább a szinten tartást tűzte volna ki célul,
ez persze jó az alapkezelői piacnak - mondta Vízkeleti, aki a külföldi kötvények piacán új reneszánszra számít, köszönhetően a hozamkörnyezet emelkedésének. Könnyen elképzelhető az Amundi szerint az is, hogy 10 év múlva már csak ETF-ek lesznek. Igaz, maradnak passzív és aktív ETF-ek is, de az aktív vagyonkezelést háttérbe szoríthatják a passzívabb stratégiák, miközben egyértelműen globalizálódik a piac.
A beszélgetés alapján az alapkezelői szektor azt kéri az új kormánytól, hogy a nemzetközi versenyképességet rontó hátrányokat szüntesse meg, többek között
az adózásra vonatkozó szabályok kedvező irányú megváltoztatásával, és a haveri kapitalizmust felváltó szabályalapú kapitalizmus kialakításával.
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