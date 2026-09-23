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Több AI startupot is vizsgálni kezdett a hatóság, esés indult a tőzsdén
Befektetés

Több AI startupot is vizsgálni kezdett a hatóság, esés indult a tőzsdén

Portfolio
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Jelentősen gyengültek több kínai mesterségesintelligencia-fejlesztő vállalat részvényei, miután kiszivárgott, hogy a kínai hatóságok adatbiztonsági vizsgálatot indítottak a DeepSeek és a Moonshot AI startupok ellen - tudósított a Bloomberg.

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A The Information technológiai szaklap értesülései nyomán a hongkongi tőzsdén a Z.AI részvényei 7,4 százalékkal, a MiniMax Group papírjai pedig 6,3 százalékkal estek vissza. A lap szerint az eljárás azt követően indult meg, hogy az Anthropic azzal vádolta meg a DeepSeeket és a Moonshot AI-t,

hogy érzékeny adatokat továbbítottak a Claude modelleken keresztül.

A saját Qwen modelljét fejlesztő Alibaba árfolyama szintén 4,2 százalékos mínuszban zárt.

A fejlemények felerősítették a befektetői aggodalmakat, miszerint a kínai AI-cégek egyre szigorúbb hatósági ellenőrzésre számíthatnak az AI-biztonsági viták kiéleződésével párhuzamosan. A piaci hangulatot tovább rontja, hogy Donald Trump és Hszi Csin-ping közelgő csúcstalálkozóján várhatóan a mesterséges intelligencia szektor szabályozása is kiemelt napirendi pont lesz.

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A befektetők attól tartanak, hogy Peking tovább szigorítja az ágazat felügyeletét – nyilatkozta Leonyid Mironov, a Gavekal Capital portfóliókezelője. Hozzátette, hogy a szabályozás pontos keretei egyelőre nem ismertek, ami lassíthatja a kínai AI-modellek fejlesztését. A negatív hangulat más, saját AI-modellel rendelkező technológiai vállalatokat is magával rántott, így a Xiaomi és a Tencent részvényei egyaránt mintegy 2,5 százalékkal gyengültek.

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A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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