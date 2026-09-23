Új állampapírokon dolgozik az ÁKK: véget ért az olcsó pénzek kora

Balogh Csaba előadása két nagy témára fókuszált: a globális finanszírozási környezetre és a hazai adósságkezelési folyamatokra. A nemzetközi piaci környezetet Balogh úgy foglalta össze:
véget ért az olcsó pénzek kora.
Az ÁKK szempontjából elsősorban a kötvénypiacok a meghatározók, itt pedig egyre élesebb verseny bontakozik ki a finanszírozásért. A top amerikai AI-cégek az elmúlt két évben jelentősen növelték kötvénypiaci forrásbevonásukat. Balogh rámutatott: 2026-ban július végéig csak ez az öt vállalat több mint 100 milliárd dollárnyi kötvényt bocsátott ki, ami az amerikai vállalati kötvénypiacon belül már 10 százalék feletti arányt jelent.
A másik oldalon a szuverén kibocsátók is egyre nagyobb finanszírozási igénnyel jelennek meg. A nagy devizákban végrehajtott első féléves szuverén kibocsátások 2026-ban 500 milliárd dollár közelében jártak, ami a Covid-időszakot idézi.
Akkor az államok hatalmas kibocsátásokkal próbálták élénkíteni gazdaságaikat, most viszont hasonló volumenek már jóval magasabb hozamkörnyezetben jelennek meg.
Az OECD-államok esetében jól látszik a fordulat: míg a Covid alatt óriási kötvénykibocsátásokat lehetett nagyon alacsony, nulla közeli hozamok mellett végrehajtani, addig mára az átlagos kibocsátási hozam 4-4,5 százalék közé emelkedett. Innen már nagyon nehéz lefelé menni – jelezte Balogh, utalva arra, hogy Magyarország sincs már messze ettől az új OECD-átlagtól.
A tízéves hozamok az Egyesült Államokban, Németországban és Japánban is sokéves, több esetben évtizedes csúcsok közelébe kerültek. Ez azt jelenti, hogy a klasszikus futamidőkön is egyre drágább a finanszírozás, ami szokatlan helyzet elé állítja a szuverén kibocsátókat.
A háttérben két nagy tényezőcsoport azonosítható. Az egyik a külső sokkok sora: a Covid, az ellátási láncok zavarai, a geopolitikai bizonytalanság, az energiapiaci sokkok és a kereskedelmi feszültségek. A másik a strukturális kihívások köre: az öregedő társadalmak, a védelmi kiadások megugrása, valamint a klíma- és energiaátmenet kettőssége. Ezek a tényezők tartósabb inflációs nyomás irányába hatnak, ami magasabb rövid hozamokat és nagyobb lejárati prémiumokat eredményezhet.
Ez az adósságkezelők számára nem könnyű pálya, különösen úgy, hogy Magyarországon a költségvetési finanszírozási igény is jelentős, és az uniós források megszerzése kapcsán előfinanszírozási feladatok is jelentkeznek.
Ebben a külső környezetben különösen látványos, ami a magyar hosszú hozamokkal történt. Balogh szerint a hazai tízéves hozamok korábban leginkább a román hozamokhoz tapadtak, tavasztól azonban elváltak tőlük, majd a lengyel hozamokat is elhagyták. Ma már sokszor közelebb vagyunk a cseh tízéves hozamhoz, mint a lengyelhez, ami nagyon szép teljesítmény, és azt mutatja, hogy a piac optimista a magyar folyamatokkal kapcsolatban – mondta.
A kedvező fordulat mögött több tényező áll. Balogh ezek közül kiemelte
- az eurócsatlakozáshoz kapcsolódó hiteles konvergenciapályát,
- a transzparensebb költségvetési politikát, valamint
- a monetáris politika szerepét.
Utóbbinál külön kitért arra, hogy az MNB 2028-tól 2,5 százalékos inflációs célt tűzött ki, ami a piac számára fontos jelzés: a jegybank is kiveszi a részét a konvergenciafolyamatból.
A Pénzügyminisztérium részéről szerinte egyértelmű változás, hogy rendszeresen és részletesen kommunikál a költségvetési folyamatokról, például a havi adatok vagy a 2026-os módosított költségvetés kapcsán. Emellett az ÁKK-nál erősödő külföldi érdeklődést érzékelnek: olyan nagy befektetői csoportok is megjelennek, amelyek évekig nem látogattak Magyarországra.
Az ÁKK oldaláról a kedvező folyamatokat a diverzifikált adósságszerkezet támogatja. Ennek három fő pillére a lakossági állampapírpiac, az intézményi forintpiac és a devizapiac, amelyhez egyre hangsúlyosabban kapcsolódik a zöldkötvény-piac is.
A lakossági szegmensben stabil a lakossági tulajdonban lévő állampapír-állomány, sőt az utóbbi hónapokban emelkedő trend látszik. Ez annak ellenére igaz, hogy a lakossági állampapírok hozama közelített a piaci hozamokhoz, jelenleg nagyjából 5,5 százalék körüli szinten van.
A lakossági állomány tehát a piacihoz igazodó kamatszint mellett is stabil maradt.
2025-ben nehezített pálya volt a lakossági piac szempontjából, mert a háztartások finanszírozási képessége csökkent, idén azonban kedvezőbb a kép. Óvatosabb, megfontoltabb fogyasztói viselkedést és magasabb megtakarítási hajlandóságot lát az ÁKK, ami segíti a lakossági finanszírozási lábat.
Az intézményi forintpiacon Balogh Csaba szintén erős keresletről számolt be. Az aukciók sokszoros túljegyzés mellett zajlottak, a külföldi befektetők szerepe pedig jelentősen nőtt: forintkötvény-állományuk 10 ezer milliárd forint körüli szintre emelkedett. Ezek a szereplők jellemzően hosszú forintbefektetéseket vásárolnak, és többségük hosszú távú befektetőnek tekinthető, ami stabilitást ad a piacnak.
A devizapiacon a januári és júliusi kibocsátásokat emelte ki: a két tranzakcióval több mint 6 milliárd eurót vont be Magyarország, több mint háromszoros túljegyzés mellett.
A kibocsátások kedvező árazással valósultak meg, és tehermentesítették a hazai piacokat.
Végül Balogh hangsúlyozta: a zöld kötvény és a fenntarthatósági pillér továbbra is fontos az ÁKK számára. 2020 óta folyamatosan nő a zöldkötvény-állomány, több devizában és forintban is aktív a magyar kibocsátó, a teljes zöld kintlévő állomány több mint 3200 milliárd forint. Magyarország a régióban Ausztria mögött kiemelkedő helyen áll a fenntartható kötvénykibocsátásokban. Az ÁKK emellett folyamatosan fejleszt, és előretekintve a társadalmi kötvények, illetve a kék kötvények lehetőségét is intenzíven vizsgálja.
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Címlapkép forrása: Portfolio
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