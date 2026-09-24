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Egyre naposabb és melegebb idő várható a hétvégén, de addig zivatarok is lehetnek
Befektetés

Egyre naposabb és melegebb idő várható a hétvégén, de addig zivatarok is lehetnek

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Északnyugat felől egy gyenge okklúziós front éri el Magyarországot, amely felhősödést és átmeneti csapadékot hoz magával, ám jelentősebb esőre csak a nyugati és délnyugati tájakon kell számítani – derül ki a HungaroMet Facebook-bejegyzéséből. A hét vége felé viszont naposabb és melegebb időre lehet számítani.

A front felhőzete fokozatosan terjeszkedik az ország felett, és a déli órákra már teljesen beborította az északnyugati területeket.

A délutáni órákban a fronthoz kapcsolódó csapadéktömbök miatt átmenetileg több helyen is eleredhet az eső,

sőt a nyugati tájakon néhol az ég is megdörrenhet, és zivatarok is kialakulhatnak. A csapadék eloszlása azonban rendkívül egyenetlen lesz, így az ország jelentős részén egyáltalán nem mérséklődik a szárazság.

Nagy mennyiség nem valószínű a legtöbb helyen, több csapadék inkább csak nyugaton, délnyugaton hullhat lokálisan

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Szeptember utolsó hétvégéjén viszont egyre naposabb és melegebb, kora őszi idő várható: a hőmérséklet csúcsértéke lassan emelkedik. Pénteken közepesen vagy erősen felhős ég mellett több-kevesebb napsütés is valószínű, a Dunától keletre néhol futó zápor esetleg előfordulhat. A Dunántúlon az északi szelet élénk, időszakosan erős széllökések is kísérhetik, a Dunától keletre azonban gyenge marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 21 fok között várható.

Szombaton hajnalban ködfoltok alakulhatnak ki, míg napközben a szétterülő gomolyfelhők és a fátyolfelhők mellett több-kevesebb napsütés valószínű. Csapadékra kicsi az esély, a légmozgás mérsékeltnek ígérkezik. Hajnalban 2-10, délután többnyire 20-23 fok várható.

Vasárnap már mindenhol 20 Celsius-fok felett alakul, de a hajnalok hűvösek maradnak. Vasárnap a fátyol- és gomolyfelhők mellett általában sok napsütés várható, csapadék nem lesz. A déli szél az északnyugati megyékben megélénkül. A hőmérséklet hajnalban általában 4 és 10 fok között várható, de a hidegre hajlamos helyeken hidegebb is lehet, míg délutánra 21 és 25 fok közé melegszik fel a levegő.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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