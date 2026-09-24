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Itt a jelzés: nem mindegyik államkötvényben van most fantázia, egy szűk csoport lehet a nyerő
Befektetés

Itt a jelzés: nem mindegyik államkötvényben van most fantázia, egy szűk csoport lehet a nyerő

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A globális hozamemelkedés és a tartósan magas kamatkörnyezet miatt jelenleg a rövidebb lejáratú kötvények felé érdemes fordulniuk a befektetőknek. Míg a hosszú futamidejű papírok árfolyamát nyomás alatt tartja a jegybankok infláció elleni küzdelme, addig a rövid távú eurós és dolláros vállalati kötvények, valamint a forintos állampapírok hatékony portfólióstabilizáló szerepet tölthetnek be – írja az SPB Zrt.
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Információ és jelentkezés

A nemzetközi kötvénypiacokon tapasztalható hozamemelkedést inflációs, fiskális és monetáris tényezők egyaránt fűtik. Az amerikai és az európai jegybankok közelmúltbeli kamatemelései rávilágítottak arra, hogy az infláció elleni küzdelem még nem zárult le, így a kamatok a korábban vártnál hosszabb ideig maradhatnak magasan. Beschenbacher Kornél, az SPB Befektetési Zrt. privátbanki igazgatóhelyettese szerint ez a makrogazdasági környezet elsősorban a hosszú futamidejű kötvények árfolyamára gyakorol nyomást, így az amerikai, a német, a brit és a japán hosszú hozamok többéves csúcsok közelébe emelkedtek. Bár a magasabb hozamok vonzó beszállási pontokat kínálhatnak, a szakértő a rövidebb lejáratú papírok előnyben részesítését javasolja, mivel

ezek kevésbé érzékenyek a hozamok esetleges további emelkedésére.

A magasabb kamatvárakozások és az emelkedő kockázatmentes hozamok a részvények – különösen a magas árazású növekedési vállalatok papírjainak – értékeltségére is negatívan hathatnak, így előfordulhat, hogy a kötvény- és a részvénypiac egyszerre kerül nyomás alá. Emiatt a kötvényeket a közeljövőben a portfólió kockázatcsökkentő, stabilizáló elemeként érdemes kezelni.

Az SPB szerint a dollár alapú eszközök között jó választás lehet az ausztrál Commonwealth Bank 2027-ben lejáró, kiváló hitelminősítésű papírja, amely a másodpiacon 4,40 százalék körüli lejárati hozammal érhető el. Az olajár emelkedésére spekuláló befektetők számára a norvég DNO olajtársaság 2029-es lejáratú, nagyjából 6 százalékos hozamot kínáló kötvénye jelenthet alternatívát. Az eurós piacon az olasz ENI S.p.A. energiavállalat, valamint az UniCredit Bank 2028-as lejáratú papírjai emelkednek ki, amelyek 3,10–3,30 százalékos lejárati hozam mellett forognak.

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A forintban befektetők számára a hazai állampapírpiac kínálja a legmegfelelőbb rövid lejáratú lehetőségeket. A másodpiacon elérhető, 2028-ban lejáró 2028/B államkötvény 5,20 százalékos hozamot biztosít, míg a 2029-es lejáratú Fix Magyar Állampapír (2029/Q1) 5,50 százalékos kamatozással vásárolható meg.

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A globális trendekkel ellentétben a kínai kötvénypiac egyedi diverzifikációs lehetőséget nyújt. Kínában a tízéves államkötvény hozama 1,7 százalék alatti szinten tartózkodik, amit a gyenge belföldi fogyasztás, az elhúzódó ingatlanpiaci problémák és az alacsony infláció indokol, miközben a hazai megtakarítások miatt továbbra is erős a belső kereslet az állampapírok iránt. A hazai befektetők ezt a piacot például az iShares China CNY Bond UCITS ETF-en keresztül érhetik el. Bár ez az alap mintegy hétéves átlagos hátralévő futamidejével érzékenyebb a kamatváltozásokra, a devizaárfolyam és a hozamkörnyezet alakulását figyelembe véve amerikai dollárban mérve éves szinten megközelítőleg 5 százalékos hozamot kínálhat.

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