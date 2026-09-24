Ketyeg az óra: az Egyesült Államok döntésén múlik a szomszédos ország orosz többségi tulajdonú olajóriásának sorsa

Működési engedélyének ismételt meghosszabbítását kérte Washingtontól az amerikai szankciók alatt álló NIS, Szerbia kőolajipari vállalata, a jelenlegi engedély ugyanis szeptember 30-án lejár. A vállalatba a Mol is bevásárolná magát.

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A cél az, hogy a NIS a legutóbbi engedély lejárta után is zavartalanul folytathassa tevékenységét. A vállalat közleményében hangsúlyozta, hogy működésének fenntartása, a pancsovai kőolajfinomító folyamatos üzemeltetése és a szerbiai piac zavartalan üzemanyag-ellátása kulcsfontosságú az ország energiabiztonsága szempontjából.

Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) augusztus 28-án szeptember 30-ig hosszabbította meg az engedélyt, amely lehetővé teszi a kőolaj feldolgozását, a nyersolaj behozatalát, az ellátásbiztonsághoz szükséges tranzakciókat, a műszaki karbantartást és a pénzügyi elszámolásokat.

Az Egyesült Államok 2025. október 9-én vezetett be szankciókat a NIS ellen az orosz többségi tulajdon miatt. A Mol-csoport január 19-én közölte, hogy a Gazpromnyefttel egy kötelező érvényű keretmegállapodás fő feltételeinek értelmében megvásárolná a NIS 56,15 százalékos részesedését.

Jelenleg is tárgyalások zajlanak a Gazpromnyeft és a Mol között az orosz tulajdonrész átvételéről.

A Mol emellett tárgyalásokat folytat az Egyesült Arab Emírségek nemzeti olajvállalatával, az ADNOC-kal, annak esetleges kisebbségi tulajdonosi belépéséről a NIS-be.

Az orosz Gazpromnak 11,3 százalékos részesedése van a NIS-ben, leányvállalatának, a Gazpromnyeftynek pedig 44,9 százalékos. A szerb kormány részvényeinek aránya 29,87 százalék, a fennmaradó részen kisrészvényesek osztoznak.

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