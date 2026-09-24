Megérkezett az AI-ügynökök kora: ki kereshet pénzt az technológiai fordulatból?

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Az adás elején az Apple új termékei adták a kiindulópontot: az új iPhone-oknál a nagy meglepetés ezúttal is inkább az volt, hogy szinte semmi nem maradt titokban a bemutatóig. Az iPhone 18 Pro és a hajtogatható modell körüli várakozások mellett a Xiaomi is gyorsan reflektorfénybe került, amely egyre látványosabban próbálja közvetlenül kihívni az Apple-t: nemcsak hasonló termékkategóriákban jelenik meg, hanem sokszor tudatosan rá is játszik az összehasonlításra.

A különbség azonban továbbra is az ökoszisztémában és a felhasználói élményben lehet: az Apple esetében nem pusztán telefonról, óráról vagy fülhallgatóról van szó, hanem egy zárt, jól összerakott rendszerhez való ragaszkodásról. Ez az átárazás a részvénypiacon is megjelent: a piac már nem egyszerű hardvergyártóként kezeli az Apple-t, hanem szoftveres és szolgáltatási ökoszisztémaként, ami részben magyarázza, hogy a részvény miért forog történelmi árazási szinteken.

Itt a lakossági AI-ügynök

Az adás legerősebb technológiai sztorija mégsem az Apple, hanem a Meta új AI-ügynöke, a Muse volt. A termék azért keltett feltűnést, mert az átlagfelhasználó számára is kézzelfoghatóvá teheti, mit jelent az agentic AI:

nemcsak válaszokat ad, hanem feladatokat is végrehajt, például foglal, keres, választ és akár fizetési folyamatokat is előkészít.

Ez óriási lehetőség a Metának, amely több milliárd felhasználót ér el a Facebookon, az Instagramon és más platformokon keresztül, így az AI monetizációját is gyorsabban tudhatja skálázni, mint sok tisztán AI-fejlesztő versenytársa. Ugyanakkor a grafikon is fontos figyelmeztetést adott: a Meta részvénye technikailag nem nézett ki jól, majd hirtelen, erőteljesen kitört a Muse hírére. Ez felveti a kérdést, hogy valóban új korszak kezdődik-e a Meta számára, vagy egyelőre inkább egy hirtelen, nagyon erős piaci újraárazást látunk, amelyben még sok a bizonytalanság.

Van felfelé a NER-papírok számára?

Az adásban részletesen kitértek szakértőink a hazai piacra is, különösen a NER-részvényekre, ahol az elmúlt hónapok jelentős esése után sem magától értetődő, hogy minden papír olcsó lett. A kulcskérdés az, mekkora az adott cég állami függése, mennyire fenntartható a finanszírozása, és milyen hírek jöhetnek még a következő időszakban az elszámoltatások, átvilágítások és szerződés-felülvizsgálatok miatt.

A teljes adásban ezek mellett szó esik Grönlandról és a ritkaföldfém-részvényekről, a török alapkezelői botrány tanulságairól, Mbappé Onhoz igazolásáról, a Nike nehézségeiről, valamint arról is, hogy az Ozempic-korszakban miért kerülhet nyomás alá a Pepsi és a McDonald’s is:

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