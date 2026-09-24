Nagy megrendelést nyert el az Alteo, közel 5,5 milliárdos üzletet kötött

Közel 15 millió euró értékű fővállalkozói szerződést kötött az Alteo és a TVK-Erőmű.

A projekt a Mol Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyének hő- és villamosenergia-ellátását biztosító kombinált ciklusú erőművet érinti.

Az Alteo lecseréli az élettartama végére érő gázturbinát, emellett elvégzi a turbina segédrendszereinek felújítását is. Az új gázturbinát a Siemens Energy szállítja, a szerelési munkákat pedig a Siemens irányítása mellett az Alteo saját szakemberei végzik.

A helyszíni munkák a berendezés leszállítása után, várhatóan 2029 májusában kezdődnek, és 2029 augusztusában fejeződnek be.

A beruházás meghosszabbítja a TVK-Erőmű élettartamát, és lehetővé teszi, hogy továbbra is kihasználják a nagy hatásfokú kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés előnyeit.

Az Alteo számára azért is fontos a megbízás, mert tovább bővítheti a gázturbinák karbantartásában és szerelésében megszerzett több évtizedes tapasztalatát. A mostani projekt egyben fontos referencia lehet, ami újabb hasonló munkák megszerzését is segítheti.

Az Alteo árfolyama ma 0,7, idén 7,7 százalékot esett.

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Címlapkép forrása: Portfolio