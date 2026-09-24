Ütik az európai autógyártókat

Ütik az európai autógyártók részvényeit ma, nagyot esett a BMW, a Volkswagen, a Porsche, a Mercedes árfolyama is.

Ebben több tényező is szerepet játszott:

egyrészt a Mercedes újabb komoly megszorításokat tervez, ez sem hatott jól a hangulatra,

másrészt kijöttek az európai autóértékesítési statisztikák, amiből az derült ki, hogy az európai autógyártók további piaci részesedést veszítenek Európában, miközben a kínai márkák pedig előre törnek,

de az is fontos tényező, hogy több leminősítés is érkezett, a BMW-t például a Bank of America és az HSBC is leminősítette.

A Mercedes-Benz 800 millió euróval csökkentené németországi munkaerőköltségeit, írja a WirtschaftsWoche három, az ügyet ismerő forrásra hivatkozva. A vizsgált lehetőségek között szerepel a munkaidő emelése béremelés nélkül, a szabadságpénz és a karácsonyi bónuszok csökkentése, valamint egyes különjuttatások megszüntetése. A terv jól mutatja, hogy a Mercedes a létszámleépítések mellett a megmaradó németországi munkaerő költségének jelentős csökkentésével is javítaná versenyképességét.

A Volkswagen árfolyama ma közel 3 százalékot esett.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A BMW 2,8 százalékot.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A Mercedes 2 százalékot esett.

Címlapkép forrása: Muhammed Abdullah Kurtar/Anadolu via Getty Images