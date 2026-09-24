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Ütik az európai autógyártókat
Befektetés

Ütik az európai autógyártókat

MTI
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Nagyot esnek ma az európai autógyártók részvényei, a BMW, a Volkswagen, a Porsche és a Mercedes árfolyama is komoly mínuszban áll. Több rossz hír érkezett egyszerre a szektorból: a Mercedes újabb jelentős költségcsökkentésre készül Németországban, a friss értékesítési adatok alapján az európai gyártók tovább veszítenek piaci részesedésükből a gyorsan terjeszkedő kínai márkákkal szemben, ráadásul elemzői leminősítések is érkeztek, a BMW ajánlását például a Bank of America és az HSBC is rontotta.

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Ütik az európai autógyártók részvényeit ma, nagyot esett a BMW, a Volkswagen, a Porsche, a Mercedes árfolyama is.

Ebben több tényező is szerepet játszott:

  • egyrészt a Mercedes újabb komoly megszorításokat tervez, ez sem hatott jól a hangulatra,
  • másrészt kijöttek az európai autóértékesítési statisztikák, amiből az derült ki, hogy az európai autógyártók további piaci részesedést veszítenek Európában, miközben a kínai márkák pedig előre törnek,
  • de az is fontos tényező, hogy több leminősítés is érkezett, a BMW-t például a Bank of America és az HSBC is leminősítette.

A Mercedes-Benz 800 millió euróval csökkentené németországi munkaerőköltségeit, írja a WirtschaftsWoche három, az ügyet ismerő forrásra hivatkozva. A vizsgált lehetőségek között szerepel a munkaidő emelése béremelés nélkül, a szabadságpénz és a karácsonyi bónuszok csökkentése, valamint egyes különjuttatások megszüntetése. A terv jól mutatja, hogy a Mercedes a létszámleépítések mellett a megmaradó németországi munkaerő költségének jelentős csökkentésével is javítaná versenyképességét.

A Volkswagen árfolyama ma közel 3 százalékot esett.

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A BMW 2,8 százalékot.

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A Mercedes 2 százalékot esett.

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