Az AI már részvényt is vesz helyettünk – új világ jön a kisbefektetőknek

A közel egész napos tőzsdei kereskedés, a tokenizált részvények és a mesterséges intelligenciára épülő ügynökök együtt alakíthatják át a befektetések világát. Gyorsabb elszámolás, egyszerűbb elemzés és kényelmesebb ügyintézés jöhet, miközben új kockázatok is megjelennek. A legnagyobb fordulat pedig az lehet, hogy hamarosan a brókercégünk felületét sem kell megnyitnunk: elég lesz elmondani az AI-nak, mit szeretnénk.

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Évtizedeken át természetes volt, hogy a tőzsde reggel kinyit, délután bezár, a befektető pedig alkalmazkodik ehhez. Most a nagy piacokon egyre erősebb a törekvés majd 24 órás tőzsdei nyitvatartás bevezetése. Elsőre azonban nem világos, miért olyan sürgős mindez. A legtöbb kisbefektető eddig sem azért forgolódott álmatlanul, mert hajnali háromkor nem tudott Apple-részvényt vásárolni. Ráadásul a főbb termékekkel több tőzsdén is kereskednek, így ha valaki nagyon akarta, megvolt a 24 órás kereskedés, és akkor a 24 órás devizapiacról és a kriptopiacról még nem is beszéltünk.

A hosszabb nyitvatartás előnye kézenfekvő: ha történik valami, azonnal reagálhatunk. Egy váratlan geopolitikai esemény vagy vállalati bejelentés után nem feltétlenül kell megvárni a másnapi nyitást. A kérdés azonban az, hogy milyen áron tudunk majd vásárolni vagy eladni. Attól, hogy egy piac nyitva van, még nem biztos, hogy elegendő szereplő kereskedik rajta.

A tőzsde működésének alapja ugyanis a likviditás. Minél több vételi és eladási ajánlat találkozik egyszerre, annál könnyebb kedvező feltételekkel üzletet kötni. Egy Nvidia vagy Tesla esetében valószínűleg az éjszakai órákban is könnyebb lesz partnert találni. Egy kisebb, alacsony forgalmú részvénynél viszont jelentősen szélesedhet a vételi és eladási ár közötti különbség. Ha ugyanaz a napi forgalom hosszabb időszakra oszlik el, a csendesebb órákban akár egy kisebb megbízás is erőteljes ármozgást okozhat. A kisbefektető így könnyen rosszabb áron köthet üzletet, mint a fő kereskedési időben. A folyamatos hozzáférés tehát értékes lehetőség, de nem jelent automatikusan jobb piacot.

Miért mozdulnak mégis ebbe az irányba a tőzsdék? Azért, mert nem akarják átengedni másoknak a hírek beárazásának szerepét. Az információ eddig is éjjel-nappal érkezett, most azonban egyre több olyan piac működik, ahol erre azonnal pénzzel lehet reagálni. Ilyenek az előrejelzési piacok, köztük a Polymarket és a Kalshi, a két piacvezető.

Ezeken gazdasági, politikai vagy sportesemények kimenetelére lehet pozíciót felvenni. A résztvevők egymással kereskednek, az árakat a vételi és eladási ajánlatok alakítják. Ha egy esemény bekövetkezésére szóló kontraktus ára 0,30 dollár, az 30 százalékos piaci valószínűséget tükröz. Bekövetkezés esetén a kifizetés egy dollár, ellenkező esetben nulla. A pozíció megfelelő ellenoldali ajánlat mellett lejárat előtt is lezárható, hasonlóan a határidős piacokhoz.

Egy jegybanki nyilatkozat vagy geopolitikai hír hatása így azonnal megjelenhet ezekben az árakban, miközben a részvénytőzsdék még zárva vannak. Az előrejelzési piacok nem helyettesítik a részvénykereskedést, de versenyeznek vele a befektetők figyelméért és pénzéért. A csaknem 24 órás nyitvatartással ebbe a versenybe szállnak be a nagy tőzsdék: a londoni tőzsde, a New York-i tőzsde és a Nasdaq több mint 22 órás nyitvatartásra készül a hét öt napján, a chicagói árutőzsde pedig a hét minden napján, napi 24 órás nyitvatartásban gondolkodik.

Ezzel párhuzamosan az értékpapírok tokenizációja is átalakíthatja a háttérrendszereket. Ennek lényege, hogy az értékpapírt vagy a hozzá kapcsolódó jogosultságot blokkláncon jelenítik meg. Az ígéret a gyorsabb, hatékonyabb és potenciálisan olcsóbb elszámolás. Ez különösen a határokon átnyúló tranzakcióknál lehet igazán érdekes, ahol ma több közvetítő és rendszer kapcsolódik egymáshoz.

A konkrét konstrukció azonban döntő. Nem mindegy, hogy a befektető közvetlen részvényesi jogot szerez, vagy egy közvetítővel szembeni követelést, és hogyan működik a fedezet, a letétkezelés, illetve a visszaváltás. A Nasdaq már idén elindítja a tokenizált részvénykereskedelmet, ahol a tőzsde garantálja, hogy a token mögött igazi Apple-részvény lesz. A tokenizáció önmagában nem tünteti el az összes közvetítőt, és nem garantálja, hogy minden tranzakció olcsóbbá válik.

A likviditás itt is kérdéses. A hagyományos részvény és a kapcsolódó token például az Apple-részvény és a tokenizált Apple-részvény két különböző termék lesz. Az új termék szintén likviditást vihet el a klasszikus tőzsdei részvénytől, bár pont az Apple esetében ezt elbírja a piac. A New York-i tőzsde külön szekció elindítását tervezi a tokenizált termékeknek, ahol a hét minden napján, napi 24 órában lehet majd ütni a piacokat.

A legkézzelfoghatóbb változást a kisbefektetők életében mégis a mesterséges intelligencia hozhatja. Megfelelő adatokból kiindulva segíthet a vállalatok előszűrésében, a beszámolók feldolgozásában, a versenytársak összehasonlításában és pénzügyi modellek készítésében. Olyan munkát gyorsíthat fel, amely korábban hosszú órákat igényelt. Ettől azonban még az adatok helyességét és a következtetéseket is ellenőrizni kell. A megbízható, sok évre visszamenő európai és amerikai céges adatokhoz előfizetések kellenek, ha azt szeretnéd, hogy az AI jó alapanyagból dolgozzon.

Az AI az automatizált kereskedés új aranykorát is elhozza, ami nem új keletű dolog. A 2010-es években a devizapiaci robotok ígértek könnyen elérhető nyereséget: a pár száz euróért megvásárolható Fap Turbo és társai sokaknak ígérték a gyors meggazdagodást. Ami általában el is jött, de főleg annak, aki a robotot árulta. Most ezek AI-val továbbfejlesztett változatai érkeznek, amelyek hírekből, grafikonokból és közösségi médiás bejegyzésekből keresnek előnyt.

Ami nagyon izgalmas lesz még, az a könnyen használható AI-ügynökök megjelenése. Az első fecske itt a Meta Muse volt, amelynek megjelenése óta repül is a Meta árfolyama. Sok befektetőt már a kereskedési felületek bonyolultsága is elbizonytalanít. Meg kell találni a megfelelő értékpapírt, választani a piacok, devizák és megbízástípusok között. Egy asszisztensnek ehelyett egyszerűen elmondhatjuk, mit szeretnénk, ő pedig segíthet a végrehajtásban.

Megfelelő hozzáféréssel ellenőrizheti az egyenleget, megkeresheti a terméket, kiszámolhatja a megvásárolható darabszámot, és előkészítheti vagy az engedélyezett keretek között végrehajthatja a tranzakciót. Később kimutatást készíthet a portfólió teljesítményéről, szektorális összetételéről vagy devizakitettségéről. Olyan feladatokat végezhet el, amelyekhez eddig több menüpontot és táblázatot kellett végignéznünk.

Jelenleg ezek az EU-ban bejegyzett, AI-ügynökök számára hozzáférést lehetővé tevő szolgáltatók, de a lista minden bizonnyal gyorsan fog bővülni. Könnyen elképzelhető, hogy a jövőben sokan alig használják majd a brókercégük hagyományos felületét. Az asszisztensükkel kommunikálnak, a háttérben pedig a szolgáltató rendszere dolgozik. A döntő különbség az lesz, hogy az AI a saját döntésünket hajtja végre, vagy már azt is tőle várjuk, hogy megmondja, mit vegyünk.

A kényelmesebb ügyintézés nem teszi feleslegessé a befektetési tudást. A jogosultságok, a limitek és a megbízások ellenőrzése éppúgy fontos marad, mint annak megértése, hogy mit, miért és milyen kockázattal vásárolunk. Az AI egyre több feladatot elvégezhet helyettünk, a nyereség és a veszteség azonban továbbra is a mi számlánkon jelentkezik. AI-segítséggel vagy nélküle, a Portfolio Investment Services segít a megfelelő befektetési portfólió kialakításában, legyen szó hosszú távú befektetésről, nyugdíjcélú megtakarításról vagy aktív kereskedésről.

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