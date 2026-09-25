Jön az új FixMÁP és MÁP Plusz, mutatjuk a friss kamatokat!

Új Fix Magyar Állampapírt és Magyar Állampapír Pluszt bocsát ki az Államadósság Kezelő Központ – derül ki az ÁKK friss közléseiből. Mutatjuk, mit kell tudni az új lakossági állampapírokról.

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Az október 2-i értéknaptól új, 2029/Q2 sorozatszámú FixMÁP értékesítése kezdődik – közölte az ÁKK.

Az új FixMÁP lényeges paraméterei nem változnak a korábban megszokottakhoz képest:

futamideje 3 év (2029. október 25-én jár majd le);

negyedévente fizeti ki a fix kamatának időarányos részét;

az éves kamat mértéke 5,50%;

az elérhető maximális évesített hozam mértéke (EHM) 5,62%.

Az első kamatperiódus 2027. január 25-ig tart, erre az időszakra a kifizetendő időarányos kamat mértéke 1,72%. Minden év január 25-én, április 25-én, július 25-én, október 25-én fizet kamatot a papír, a névérték arányában (az első kamatperiódust leszámítva) 1,38%-ot.

Az elsődleges piacon természetes személyek vásárolhatnak Fix Magyar Állampapírt. Az állampapírra értékesítési korlát is vonatkozik: egy forgalmazó egy adott befektető részére a forgalomba hozatali időszak alatt összesen maximum 250 millió forint együttes névértékű FixMÁP-ot értékesíthet.

Ezzel egyidejűleg új Magyar Állampapír Plusz értékesítése is kezdődik,

a 2031/M6 sorozatszámú lakossági állampapír lényeges paraméterei ugyancsak változatlanok lesznek az eddig megszokottakhoz képest:

futamideje 5 év (2031. november 27-én jár majd le);

évente egy alkalommal, lépcsőzetesen emelkedő kamatot fizet;

az éves kamat mértéke 5,00% és 6,00% között, 0,25 százalékpontos lépésközzel emelkedik;

az elérhető maximális évesített hozam mértéke (EHM) 5,47%.

Az első kamatperiódus 2027. november 27-ig tart, erre az időszakra a kifizetendő időarányos kamat mértéke 5,77%, ezt követően minden év november 27-én fizet kamatot a papír. Egy forgalmazó egy adott befektető részére a forgalomba hozatali időszak alatt összesen maximum 50 millió forint együttes névértékű kötvényt értékesíthet.

Arról, hogy milyen törekvései vannak jelenleg az ÁKK-nak, itt írtunk részletesen:

Kapcsolódó cikkünk 2026. 09. 23. Új állampapírokon dolgozik az ÁKK: véget ért az olcsó pénzek kora

Más lakossági állampapírok közelgő kamatváltozásait itt jártuk körbe:

Kapcsolódó cikkünk 2026. 09. 22. Jön az elkerülhetetlen zuhanás: felére esik több lakossági állampapír kamata

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