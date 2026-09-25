Jön az új FixMÁP és MÁP Plusz, mutatjuk a friss kamatokat!

Az október 2-i értéknaptól új, 2029/Q2 sorozatszámú FixMÁP értékesítése kezdődik – közölte az ÁKK.
Az új FixMÁP lényeges paraméterei nem változnak a korábban megszokottakhoz képest:
- futamideje 3 év (2029. október 25-én jár majd le);
- negyedévente fizeti ki a fix kamatának időarányos részét;
- az éves kamat mértéke 5,50%;
- az elérhető maximális évesített hozam mértéke (EHM) 5,62%.
Az első kamatperiódus 2027. január 25-ig tart, erre az időszakra a kifizetendő időarányos kamat mértéke 1,72%. Minden év január 25-én, április 25-én, július 25-én, október 25-én fizet kamatot a papír, a névérték arányában (az első kamatperiódust leszámítva) 1,38%-ot.
Az elsődleges piacon természetes személyek vásárolhatnak Fix Magyar Állampapírt. Az állampapírra értékesítési korlát is vonatkozik: egy forgalmazó egy adott befektető részére a forgalomba hozatali időszak alatt összesen maximum 250 millió forint együttes névértékű FixMÁP-ot értékesíthet.
Ezzel egyidejűleg új Magyar Állampapír Plusz értékesítése is kezdődik,
a 2031/M6 sorozatszámú lakossági állampapír lényeges paraméterei ugyancsak változatlanok lesznek az eddig megszokottakhoz képest:
- futamideje 5 év (2031. november 27-én jár majd le);
- évente egy alkalommal, lépcsőzetesen emelkedő kamatot fizet;
- az éves kamat mértéke 5,00% és 6,00% között, 0,25 százalékpontos lépésközzel emelkedik;
- az elérhető maximális évesített hozam mértéke (EHM) 5,47%.
Az első kamatperiódus 2027. november 27-ig tart, erre az időszakra a kifizetendő időarányos kamat mértéke 5,77%, ezt követően minden év november 27-én fizet kamatot a papír. Egy forgalmazó egy adott befektető részére a forgalomba hozatali időszak alatt összesen maximum 50 millió forint együttes névértékű kötvényt értékesíthet.
Arról, hogy milyen törekvései vannak jelenleg az ÁKK-nak, itt írtunk részletesen:
Más lakossági állampapírok közelgő kamatváltozásait itt jártuk körbe:
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