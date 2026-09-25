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Jön az új FixMÁP és MÁP Plusz, mutatjuk a friss kamatokat!
Befektetés

Jön az új FixMÁP és MÁP Plusz, mutatjuk a friss kamatokat!

Portfolio
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Új Fix Magyar Állampapírt és Magyar Állampapír Pluszt bocsát ki az Államadósság Kezelő Központ – derül ki az ÁKK friss közléseiből. Mutatjuk, mit kell tudni az új lakossági állampapírokról.
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Információ és jelentkezés

Az október 2-i értéknaptól új, 2029/Q2 sorozatszámú FixMÁP értékesítése kezdődik – közölte az ÁKK.

Az új FixMÁP lényeges paraméterei nem változnak a korábban megszokottakhoz képest:

  • futamideje 3 év (2029. október 25-én jár majd le);
  • negyedévente fizeti ki a fix kamatának időarányos részét;
  • az éves kamat mértéke 5,50%;
  • az elérhető maximális évesített hozam mértéke (EHM) 5,62%.

Az első kamatperiódus 2027. január 25-ig tart, erre az időszakra a kifizetendő időarányos kamat mértéke 1,72%. Minden év január 25-én, április 25-én, július 25-én, október 25-én fizet kamatot a papír, a névérték arányában (az első kamatperiódust leszámítva) 1,38%-ot.

Az elsődleges piacon természetes személyek vásárolhatnak Fix Magyar Állampapírt. Az állampapírra értékesítési korlát is vonatkozik: egy forgalmazó egy adott befektető részére a forgalomba hozatali időszak alatt összesen maximum 250 millió forint együttes névértékű FixMÁP-ot értékesíthet.

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Ezzel egyidejűleg új Magyar Állampapír Plusz értékesítése is kezdődik,

a 2031/M6 sorozatszámú lakossági állampapír lényeges paraméterei ugyancsak változatlanok lesznek az eddig megszokottakhoz képest:

  • futamideje 5 év (2031. november 27-én jár majd le);
  • évente egy alkalommal, lépcsőzetesen emelkedő kamatot fizet;
  • az éves kamat mértéke 5,00% és 6,00% között, 0,25 százalékpontos lépésközzel emelkedik;
  • az elérhető maximális évesített hozam mértéke (EHM) 5,47%.

Az első kamatperiódus 2027. november 27-ig tart, erre az időszakra a kifizetendő időarányos kamat mértéke 5,77%, ezt követően minden év november 27-én fizet kamatot a papír. Egy forgalmazó egy adott befektető részére a forgalomba hozatali időszak alatt összesen maximum 50 millió forint együttes névértékű kötvényt értékesíthet.

Arról, hogy milyen törekvései vannak jelenleg az ÁKK-nak, itt írtunk részletesen:

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Más lakossági állampapírok közelgő kamatváltozásait itt jártuk körbe:

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A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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