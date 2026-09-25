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Kilőtt az Oracle japán leánycégének részvénye
Befektetés

Kilőtt az Oracle japán leánycégének részvénye

Portfolio
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Rekordnagyságú negyedéves árbevételt és nyereséget ért el az Oracle japán leányvállalata a felhőüzletág erőteljes növekedésének köszönhetően, aminek hatására a cég részvényei több mint 7 százalékkal drágultak a tokiói tőzsdén – miközben az amerikai anyavállalat papírjai éppen gyengültek, jelentette a CNBC.

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Az Oracle Corp Japan csütörtökön közzétett pénzügyi beszámolója szerint a júniustól augusztusig tartó, első pénzügyi negyedévben az árbevétel 13 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest, elérve a 74,86 milliárd jent (ami mintegy 472 millió dollárnak felel meg). Az üzemi eredmény 22,7 százalékkal 25,92 milliárd jenre, az adózott eredmény pedig 23,2 százalékkal 18,25 milliárd jenre emelkedett. A társaság tájékoztatása alapján

az árbevétel és az összes eredménymutató egyaránt történelmi rekordot döntött az első negyedévben.

A felhőszolgáltatásokból származó árbevétel 31,7 százalékkal 25,14 milliárd jenre ugrott, így a teljes árbevételen belüli aránya 28,8 százalékról 33,6 százalékra emelkedett. A dinamikus növekedést elsősorban a felhőinfrastruktúra iránti kereslet hajtotta, ami a tokiói és oszakai adatközpontok kihasználtságát is jelentősen növelte.

A tokiói tőzsdén pénteken tapasztalt, több mint 7 százalékos árfolyam-emelkedés éles ellentétben állt az amerikai Oracle-részvények előző napi, 3 százalékot meghaladó gyengülésével. Az anyavállalat papírjait az nyomta mélybe, hogy a cég vis maior értesítést adott ki az új-mexikói adatközpont-projektjével kapcsolatban.

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Az Oracle Japan a teljes pénzügyi évre vonatkozóan fenntartotta a 6 és 10 százalék közötti árbevétel-növekedési előrejelzését. A vállalat közölte, hogy tovább kívánja bővíteni szuverén felhőszolgáltatásait és mesterségesintelligencia-alapú megoldásait Japánban. Az Oracle 2024-ben több mint 8 milliárd dolláros befektetést vállalt tíz évre a japán felhő- és AI-infrastruktúrába, a SoftBank pedig az Oracle technológiájára építve indított el szuverén felhő- és generatív AI-szolgáltatásokat.

ocj

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