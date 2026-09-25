Új löketet kapnak a kedvelt osztrák befektetések, különös pénzeket tehetnek át ide a dolgozók

A szövetségi parlament alsóháza, a Nemzeti Tanács a munkaügyi és szociális bizottság jóváhagyását követően szavazta meg a reformcsomagot. A jogszabály legfontosabb eleme, hogy 2028 elejétől az osztrák munkavállalók adómentesen utalhatják át a végkielégítési pénztárakban (Vorsorgekassen) felhalmozott összegeiket a foglalkoztatói nyugdíjpénztárakba (Pensionskasse). Ez a lehetőség a korábbi 1 millióval szemben így már mintegy 4 millió ember számára lesz elérhető.

Andreas Zakostelsky, a nyugdíj- és végkielégítési pénztárak szövetségének elnöke szerint az első két évben a munkavállalók 10-20 százaléka él majd a lehetőséggel, öt-tíz éves időtávon azonban már 70-80 százalékos részvételi arányra számítanak.

A reform másik kulcseleme, hogy a végkielégítési pénztárakban tőkegarancia nélküli befektetési alapokat is létrehoznak, amelyek révén Barbara Eibinger-Miedl pénzügyminisztériumi államtitkár szerint magasabb hozamok érhetők el.

A módosítás a befektetési stratégiákat is alapjaiban formálhatja át. Zakostelsky rámutatott, hogy a végkielégítési pénztárak eddig hosszú távon évi 2-2,5 százalékos hozamot értek el, míg a tőkegarancia nélküli alapokkal ez az érték akár az 5 százalékot is elérheti.

Az új keretszabályozás nagymértékben hasonlít a nyugdíjpénztárakéra, amelyek vagyonuk 40-50 százalékát részvényekben tartják,

Zakostelsky szerint pedig hasonló részvényarány a végkielégítési pénztáraknál is elképzelhetővé válik. Gerald Moritz, a Moritz Consulting ügyvezetője arra számít, hogy a végkielégítési pénztárak befektetési alapjai a nyugdíjpénztáraknál már bevált életciklus-modellek felé mozdulnak el.

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A foglalkoztatói nyugdíjpillér jelenleg dinamikus növekedést mutat: az osztrák pénzügyi felügyelet (FMA) adatai szerint 2026 második negyedévében az osztrák nyugdíjpénztárak és végkielégítési pénztárak együttes vagyona 57,1 milliárd euróra emelkedett – számolt be a European Pensions.

A nyugdíjpénztárak által kezelt vagyon negyedéves alapon 5,9 százalékkal 31,9 milliárd euróra,

míg a végkielégítési pénztáraké 5,7 százalékkal 25,2 milliárd euróra nőtt.

A bővülést a friss tőkebeáramlás és a kedvező piaci folyamatok egyaránt támogatják.

Jelenleg az osztrák foglalkoztatottak mintegy negyede jogosult foglalkoztatói nyugdíjellátásra, mivel a munkáltatói hozzájárulás ezen a téren önkéntes. A végkielégítési pénztárakba ugyanakkor minden munkavállaló után automatikusan érkezik havi befizetés, a munkáltatók ugyanis a bruttó bér 1,53 százalékát utalják át a rendszerbe. Az FMA hangsúlyozta, hogy a következő hónapokban kiemelten fontos lesz a munkavállalók közérthető és pontos tájékoztatása az új lehetőségekről.

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