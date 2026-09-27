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Engedélyezheti Kína: amerikai csúcstechnológiához juthatnak hozzá a keleti techóriások
Befektetés

Engedélyezheti Kína: amerikai csúcstechnológiához juthatnak hozzá a keleti techóriások

Portfolio
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Kína engedélyezheti egyes hazai technológiai vállalatainak, köztük a ByteDance-nek és az Alibabának, hogy megvásárolják az Nvidia professzionális felhasználásra szánt RTX PRO 5500-as chipjeit – értesült a The Information két, az ügyet ismerő forrásra hivatkozva.

A lap információi szerint a kínai Ipari és Informatikai Minisztérium nemrég arra kérte a ByteDance-t, az Alibabát és más vállalatokat, hogy

jelentsék be az Nvidia RTX PRO 5500-as chipjeinek beszerzésére vonatkozó terveiket.

A minisztérium egyes kínai cégeknek jelezte, hogy a kormányzat jóváhagyni szándékozik a vásárlásokat. Iparági vezetők arra számítanak, hogy az RTX PRO 5500-as chip nem esik majd az amerikai exportkorlátozások hatálya alá.

Az Nvidia szóvivője a hírre reagálva elmondta, hogy az amerikai vállalatokat továbbra is korlátozza az elavult amerikai exportellenőrzési rendszer, amely a közel fél évtizede megjelent, játékra szánt termékekre is kiterjed, valamint Kína saját, az amerikai importra vonatkozó korlátozásai is érvényben vannak.

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Az Alibaba és a ByteDance nem reagált a Reuters megkeresésére, és a kínai kormányt sem sikerült azonnal elérni. A Reuters nem tudta függetlenül megerősíteni a The Information értesülését.

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Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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