Így vesznek autót a szupergazdagok - Szardínián megnéztük, hogyan csábítja el őket a Range Rover

Luxusvilla Szardínián, jachtok Porto Cervóban, vacsorák, koktélok, terepezés Range Roverekkel, és több mint 230 szín, ha éppen egyik gyári fényezés sem elég jó. A Range Rover meghívására megnéztem, hogyan vesz autót az, akinek szinte mindegy, mennyibe kerül. Közben az is kiderült, miért építenek a luxusmárkák egyre nagyobb show-t az autóvásárlás köré.

First class

Olbiában már a repülőtéren várt a Range Rover. Innen nagyjából fél óra alatt érhető el Porto Cervo és a Costa Smeralda, Szardínia északkeleti részének luxusövezete, ahol nyáron egymást érik a jachtok, a drága éttermek és szállodák, az utakon pedig annyi Ferrari, Bentley és Range Rover jár, hogy egy idő után már fel sem tűnik.

Egy olyan programon vettünk részt, amit a márka a potenciális ügyfelei számára is összeállított. A bázis a Range Rover Domus nevű villa volt, medencével, kerttel, nagy teraszokkal, elegáns szobákkal és természetesen Range Roverekkel a bejárat előtt.

A programba gyakorlatilag mindent beleraktak, amit egy ilyen szardíniai luxushétvégétől várna az ember. Reptéri transzfer, ebéd, pihenés, látogatás a porto cervói Bespoke stúdióban, aperitif, vacsora és esti koktélozás, másnap pedig jött az autózás és a terepezés, végül egy helyi pincészetben ebédeltünk. Olya volt, mint egy luxusutazás.

Elsőre könnyű lenne azt mondani, hogy ez egy látványos marketingprogram gazdag embereknek. Ennél azért több történik. A Range Rover láthatóan azt próbálja elérni, hogy egy akár több mint százmilliós autó megvásárlása önmagában is luxustermék legyen. A Costa Smeralda erre ideális helyszín.

Porto Cervo Európa egyik legismertebb nyári luxusközpontja, a Range Rover pedig egész szezonra berendezkedett itt. A Promenade du Port területén egy 350 négyzetméteres Bespoke stúdiót alakítottak ki.

A kikötő Waterfront részén külön installációjuk volt, és partnerséget kötöttek a Yacht Club Costa Smeraldával is.

A Range Rover lett a klub hivatalos autós partnere, a tagok és vendégek számára VIP transzfert biztosít, a klub mellett pedig egy kisebb Range Rover Boutique is működik.

Az autók közben végig ott vannak körülöttünk, csak valahogy az egész mégsem érződik klasszikus autóbemutatónak. Ebédelsz a villában, kint parkol pár Range Rover, délután az egyikkel bedobnak Porto Cervóba, este egy másikkal jössz vissza, másnap pedig már te vezeted őket. Pár óra után teljesen természetessé válik, hogy bárhova indulsz, ott vár egy Range Rover.

A Domusban egy éjszakát töltenek a vendégek, és onnantól tényleg szinte mindent intéznek helyettük. A reptéri transzfert a járathoz igazítják, megszervezik a szállást, az éttermeket és a programokat, így nagyjából csak meg kell érkezni és élvezni az egészet. A személyes autótervezés mellé külön élménycsomagokat is össze lehet rakni, attól függően, hogy ki mennyire akarja kimaxolni a szardíniai kiruccanást.

Az egyik csomag 1000 és 1500 euró közötti összegtől, egy másik 1600 és 2300 eurótól indul, teljesen egyedi programnál pedig az ügyfél igényei határozzák meg az árat.

Több mint 230 fényezés, de saját színt is lehet kérni

A porto cervói Bespoke stúdióba belépve gyorsan kiderül, mennyire messz lehet vinni egy luxusautó személyre szabását. Az egész hely inkább néz ki egy menő lakberendezési stúdiónak, tele bőrökkel, textilekkel, furnérokkal, festett felületekkel és mindenféle anyagmintával. Az ügyfél leül a tervezőkkel, aztán szépen elkezdik összerakni az autót.

Már egy sima Range Rover konfigurátorban is simán el lehet veszni a fényezések, felnik, kárpitok és dekorációs elemek között.

A Bespoke nagyjából ott indul, ahol a konfigurátor véget ér.

A Range Rovernél több mint 230 Bespoke fényezésből lehet válogatni, de még ez sem a választék vége. Ha valaki egyikbe sem szeret bele, kikevernek neki egy teljesen saját színt is. Kiindulópont gyakorlatilag bármi lehet, egy tárgy, egy anyag, vagy akár egy másik autó színe.

Szardínián olyan ügyfelekről is hallottunk, akik egyenesen a magánrepülőjük vagy a helikopterük színéhez kevertették ki a Range Roverük fényezését. És ez még csak a karosszéria. Más színt kaphat a tető és a tükörház, lehet játszani a felnik felületével, a féknyereggel, az emblémákkal és egy rakás apró részlettel. Még a fém emblémák bevonatát is lehet variálni, és ha valakinek éppen az jön be, aranyhatású kivitel is kérhető.

Ekkora szabadságnál persze elég könnyű túltolni a dolgot. Ha külön életet él a tető, a tükör, a felni, a féknyereg és még az embléma is, abból gyorsan káosz lesz. Itt jönnek képbe a Bespoke tervezői, akik segítenek úgy összerakni az ügyfél ötleteit, hogy a végeredmény tényleg jól nézzen ki. Sokszor pont a legegyszerűbb kombinációk működnek a legjobban, néhány jól eltalált szín bőven elég. Porto Cervóban egymás mellett álltak nagyon sötét, világoskék, szinte tengervíz színű és kéttónusú autók, és elképesztő volt, mennyire más karaktere lett ugyanannak a Range Rovernek.

A cérnától a családi címerig szinte minden alakítható

Az utastérben aztán még durvább a választék. Hétféle bőrszín, három további kárpitszín, két Kvadrat szín, tizenháromféle furnér és dekorációs felület, két ülésperforációs minta, különböző cérnaszínek, kerámia kezelőszervek és még díszpárnák közül is lehet válogatni. Ráadásul az sem mindegy, mi hova kerül. Ugyanaz a két bőr teljesen más hangulatot ad, ha az egyik az ülés közepén jelenik meg, vagy éppen az oldaltámaszokra, a fejtámlára és az ajtóbetétekre kerül. Egy erős szín kis felületen tök jól feldobhatja az utasteret, nagyban viszont már mindent visz. Most például a narancs kifejezetten népszerű.

Az opciók száma egy ponton már tényleg kezd abszurd lenni. Még azt is eldöntheted, milyen legyen az ülés perforációjának mintája. Elsőre teljesen jelentéktelen részletnek tűnik, aztán egymás mellé teszik a két verziót, és tényleg látszik a különbség. Ugyanez megy a cérnával, a steppeléssel és a furnérokkal. A nyitott pórusú fa természetesebb, a fényes felület elegánsabb, a Kvadrat textil pedig teljesen más hangulatot ad, mint a klasszikus bőr. Az SV Ultra már szinte lakberendezési projekt, Ultrafabrics kárpittal, rattanpálma furnérral és gyapjút, illetve újrahasznosított poliésztert tartalmazó Kvadrat díszpárnákkal.

És még itt sincs vége. Saját grafika, monogram vagy akár családi jelkép is kerülhet az ülésekre, a fejtámlákra és a küszöblécekre. Egy diszkrét monogram még kifejezetten jól tud kinézni, egy nagyobb grafika viszont már elég erős. Persze felmerül a kérdés, ki veszi majd meg egyszer azt az autót, aminek a fejtámlájába valaki más monogramját hímezték. Mondjuk aki a magánrepülőjéhez vagy a jachtjához keverteti ki a Range Rover színét, valószínűleg nem az autó későbbi eladhatóságán agyal a legtöbbet.

Magyarországról is lehet egyedi Range Rovert rendelni Ehhez magyar ügyfélként sem kell feltétlenül Szardíniára vagy Antwerpenbe utazni. A folyamat itthon, valamelyik Range Rover kereskedésben indul, ahol ki kell választani az autót, a hajtásláncot és a főbb specifikációkat. Ezután kapcsolódik be a Bespoke csapat, amivel már a külső és belső részleteket lehet összerakni. Ehhez még repülőre sem kell ülni, az egész konzultáció végigvihető videóhívásban is. Aki viszont szeretné kimaxolni az élményt, személyesen is elmehet egy Bespoke stúdióba. Ennek pont az a lényege, amit egy online konfigurátor nem tud megadni. Meg lehet fogni a bőröket és textileket, egymás mellé lehet tenni a színeket, közelről megnézni a furnérokat, a fémet és a kerámiát. Két árnyalat a monitoron szinte ugyanolyannak tűnhet, élőben viszont teljesen más lehet, a bőr tapintását vagy egy nyitott pórusú fa felületét pedig végképp nem lehet képernyőn eldönteni. Ha összeállt az elképzelés, a Bespoke csapat elkészíti az egyedi látványterveket és az árajánlatot. Ez akár három hétig is eltarthat, mert minden autóhoz külön designcsomag készül. Ha valami mégsem tetszik, lehet módosítani, majd a végleges verzió jóváhagyása után a kereskedő rögzíti a specifikációt, és indulhat a gyártás.

A gyártási idő ettől még nem feltétlenül lesz sokkal hosszabb. A Range Rover szerint ahol lehet, a Bespoke elemeket beillesztik a normál gyártási folyamatba, így nincs olyan szabály, hogy egy egyedi autóra automatikusan hónapokkal tovább kell várni. Ha viszont valaki tényleg különleges megoldásokat kér, az már meghosszabbíthatja a gyártást, erről előre szólnak az ügyfélnek.

Az sem mindegy, melyik Range Roverről van szó. A legtöbb Bespoke lehetőség az SV, SV Serenity, SV Intrepid és SV Black modelleknél érhető el, az Autobiography változatoknál már szűkebb a mozgástér. A Range Rover Sport esetében az SV, az SV Black és az Autobiography vonható be a programba, utóbbinál szintén kevesebb lehetőséggel. A konkrét Bespoke felárakról a Range Rover nem adott információt, de egy dolog biztos, olcsóbb nem lesz tőle az autó.

Kivittük őket terepre

Másnap terepezni mentünk az autókkal, volt ott minden, sziklás szakaszok, meredek emelkedők és lejtők jöttek egymás után. A saját Range Roverével valószínűleg a legtöbb tulajdonosnak eszébe sem jutna ilyen helyekre kimenni, és a többség nem is teszi. Itt viszont pont ez volt a cél. Instruktor segítségével, lassan haladva lehetett kipróbálni, mit tud az autó, amikor elfogy alóla a rendes út. A program során profi oktatók mutatják meg, hogyan dolgozik ilyenkor az összkerékhajtás, a futómű és az elektronika, és mennyire durva terepen képes még simán továbbmenni az autó.

Elég nagy volt a kontraszt. Egyik nap még azon ment a matek, milyen legyen az ülés varrása, és pontosan melyik árnyalat mutat jól az emblémán, másnap pedig már sziklákon másztunk ugyanazokkal az autókkal. Olyan helyeken, ahová a legtöbb tulajdonos valószínűleg soha nem vinné ki a saját Range Roverét. De pont ez benne a lényeg. Lehet vele megérkezni Porto Cervóba egy jachtklub elé, aztán másnap felmászni vele egy köves hegyoldalon.

A terepezés után azért gyorsan visszatértünk a szardíniai luxusba, a program egy helyi pincészetben, a Capicheránál tartott ebéddel zárult. Ezen a ponton már elég nehéz volt eldönteni, hogy ez még autóvásárlás, vagy inkább egy komplett luxusutazás. Repülőtéri transzfer, villa medencével, fine dining, koktélok, Porto Cervo, jachtklub, saját autó megtervezése, vezetés, terepezés és pincészet. Nagyjából mindent beleraktak, amit Szardínián el lehet képzelni.

Egyre több pénzt kell keresni ugyanazon az ügyfélen

A Bespoke nyilván nagy üzlet. A személyre szabással rendesen meg lehet dobni egy-egy megrendelés értékét, és az extra szolgáltatásokon is marad pénz a kereskedőnél. Konkrét árakat nem mondtak, nem tudjuk, hogy egy átlagos Bespoke konfiguráció hány millióval tolja meg a végösszeget. A matek viszont egyszerű. Ha már ott van egy ügyfél, aki százmillió körüli összeget költ autóra, érdemes neki még több dolgot eladni. Drágább modell, különleges fényezés, egyedi belső, extra szolgáltatások, és máris sokkal nagyobb a számla. Nagyjából erről szól a Bespoke. Van ennek egy másik oldala is. Ha valaki órákon át válogatja a bőröket, színeket és furnérokat, saját grafikát terveztet, hetekkel később megkapja a látványterveket, addigra már bőven kialakul egy kötődés az autóhoz. Még el sem készült, de már az övé. Pont olyan színű, olyan anyagok vannak benne és olyan részleteket kap, amiket ő választott ki. Ez egészen más élmény, mint besétálni egy kereskedésbe és rámutatni egy kész autóra. És ez egyre fontosabb lehet a kínai autógyártók elképesztő tempójú fejlődése miatt. Elektromos hajtásban, elektronikában, szoftverben és felszereltségben sok esetben már ők vezetnek, ráadásul sokszor jóval olcsóbban adnak olyan dolgokat, amikért az európai prémiumgyártók komoly pénzt kérnek. Egy drága európai luxusautót így egyre nehezebb csak lóerővel, nagyobb akkumulátorral vagy még egy kijelzővel különlegessé tenni.

Technológiában pár év alatt hatalmasat lehet ugrani, ötven év márkatörténetet és presztízst már sokkal nehezebb összehozni.

A Range Rover 1970 óta építi ezt a világot, ma már 121 országban értékesít, a Bespoke pedig ezt igyekszik pénzzé tenni. Porto Cervo, jachtok, luxusvilla, vacsorák, terepezés, saját szín, személyes autótervezés, elsőre az egész brutális körítésnek tűnik. Mögötte viszont elég egyszerű a logika. Ahogy az autók technikailag egyre közelebb kerülnek egymáshoz, egyre többet ér minden, amit nem lehet olyan könnyen lemásolni. A márka, a sztori, az élmény és az érzés, hogy a te autódból tényleg nincs még egy ugyanolyan. A szardíniai program után nekem leginkább ez maradt meg. Mit lehet még adni annak, aki gyakorlatilag bármilyen autót megengedhet magának? A Range Rover válasza az, hogy egy komplett világot ad az autó köré.

Címlapkép forrása: Portfolio