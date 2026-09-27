Megszólalt az elhunyt divatmogul utódja: hatalmas átalakulás előtt áll az Armani-birodalom

Az Armani luxuscsoport nyitott arra, hogy a Giorgio Armani végrendeletében rögzített 15 százalékos részvénycsomag értékesítése során egynél több befektetőt is bevonjon – jelentette be Giuseppe Marsocci vezérigazgató vasárnap.

Nincs kőbe vésve, hogy egyetlen befektetőnek kell lennie

– mondta Marsocci az újságíróknak a Giorgio Armani divatbemutatóján, hozzátéve, hogy egyelőre nem született döntés.

A tavaly szeptemberben, 91 éves korában elhunyt Giorgio Armani a végrendeletében az LVMH francia luxusipari konszert, a L'Oréal kozmetikai vállalatot és az EssilorLuxottica szemüvegipari csoportot jelölte meg preferált vevőként a cégbeli részesedésére.

A tavaly októberben kinevezett Marsocci elmondta, hogy a divatház tiszteletben kívánja tartani az alapító végrendeletében meghatározott ütemezést, ugyanakkor bármilyen tranzakció a vételárban és a részletekben való megállapodástól függ.

Forrás: Reuters

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