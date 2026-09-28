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Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?- díjmentes, interaktív előadás
Befektetés

Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?- díjmentes, interaktív előadás

Portfolio
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A tőzsdei világ elsőre bonyolultnak tűnhet, de az első lépések helyes megválasztásával gyorsan átláthatóvá és kezelhetővé válik. Online előadásunk segít, hogy kezdőként magabiztosan lépj a befektetések világába.
Portfolio Investment Day 2026
Október 21-én jön a Portfolio Investment Day 2026, ahol a piac vezető szakértőivel keressük a választ a befektetőket leginkább foglalkoztató kérdésekre. Meddig tarthat az AI-rali, kik lehetnek a következő évek nyertesei, mire számíthatunk a részvény-, kötvény-, nyersanyag- és kriptopiacokon, és hogyan érdemes portfóliót építeni egy gyorsan változó világban? Jelentkezz most, és szerezz első kézből befektetési ötleteket!
Információ és jelentkezés

A tőzsdei befektetések iránti érdeklődés folyamatosan nő, ugyanakkor a kezdő befektetők jelentős része már az első időszakban komoly hibákat követ el.

A túl gyors döntések, a megfelelő alapok hiánya vagy a kereskedési felületek nem megfelelő használata könnyen veszteségekhez vezethet.

Online előadásunk éppen ezekre a kérdésekre ad választ: bemutatja a tőzsdei kereskedés alapjait, a szükséges technikai és gyakorlati lépéseket, valamint azokat az eszközöket, amelyek segíthetnek a tudatos indulásban.

Az előadás fő témái:

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  • a tőzsdei befektetés alapjai és a piac működése

  • a Portfolio Online Tőzsde kereskedési felületének bemutatása

  • a különböző számlatípusok és azok szerepe a befektetésekben

  • a kereskedés elindításának gyakorlati lépései

  • a tőzsdei megbízások típusai és helyes használatuk

  • a kezdő befektetők leggyakoribb hibái

  • a Portfolio tanácsadói szolgáltatásának bemutatása

  • milyen támogatás segítheti a befektetők első lépéseit

Az előadás célja, hogy a résztvevők átfogó képet kapjanak a tőzsdei indulás feltételeiről, és magabiztosabban hozzanak döntéseket befektetési kérdésekben.

Tudásszint: Kezdő

Időpont: 2026. szeptember 30. 14:00 - 14:30

Helyszín: az internet

Jelentkezés és további információ.

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A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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