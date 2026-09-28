25°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Keressük Magyarország legjobb alapkezelőit és privátbankárait - Már lehet pályázni a Portfolio befektetési és vagyonkezelési díjaira!
Befektetés

Keressük Magyarország legjobb alapkezelőit és privátbankárait - Már lehet pályázni a Portfolio befektetési és vagyonkezelési díjaira!

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A Portfolio idén is egyedülálló szakmai díjakkal ismeri el a hazai vagyonkezelési, alapkezelői és privátbanki piac kiemelkedő teljesítményeit. A díjak célja, hogy objektív adatok, iparági szavazatok, közönségvisszajelzések és független szakmai zsűri döntése alapján mutassák be, kik formálják ma a magyar befektetési szektor jövőjét. Legyél Te az Év Portfóliómenedzsere vagy épp az Év Privátbankára, és legyen a Te céged az év szolgáltatója! A pályázatokat október 15-ig várjuk! A díjakat a november 11-ei Portfolio Professional Investment Day rendezvény keretein belül adjuk át.

A Portfolio idén is átadja a magyar vagyonkezelési, alapkezelői és privátbanki piac kiemelkedő szereplőit elismerő szakmai díjakat a november 11-ei Portfolio Professional Investment Day rendezvény keretein belül.

Professional Investment Day 2026
Ismét jön a Portfolio szűk körű, exkluzív meetupja a magyar vagyonkezelői piac résztvevői számára! Kíváncsi vagy, melyek lesznek a 2027-es befektetési, vagyonkezelési és megtakarítási trendek? Itt az egyedülálló lehetőség az exkluzív kapcsolatteremtésre és networkingre, a legfontosabb trendek és várakozások egy helyen, kötetlenül, őszintén, leplezetlenül, szakmabeliek között.
Információ és jelentkezés

Kategóriák: 

  • Év Private Banking Szolgáltatója
  • Év Prémium Banking Szolgáltatója
  • Év Alapkezelője
  • Év Magyarországon Kezelt Alapja
  • Év Privátbanki fejlesztése
  • Év Alapkezelői fejlesztése
  • Év ESG Fenntartható Szolgáltatója/Befektetési Megoldása
  • Év Privátbankára
  • Év Portfóliómenedzsere
  • Év Intézményi Alapkezelője 

A jelentkezők közül részben az előzetesen felállított szakmai zsűri választja ki a 2026-os év nyerteseit minden kategóriában, azonban a zsűri mellett az objektív adatoknak, közönségszavazásnak és iparági voksolásnak is hangsúlyos szerep jut. A végső győzteseket, a legjobbaknak járó elismeréseket egy előzetesen kialakított pontozási szempontrendszer alapján választjuk ki, a díjtól függően eltérő súllyal vesszük figyelembe a közönség-, illetve iparági voksolás eredményeit, valamint a zsűri szavazatát.  

A nyertesek bejelentésére 2026. november 11-én, a Portfolio Professional Investment Day rendezvényének Investment and Wealth Management Awards díjátadó ünnepségén kerül sor.

Még több Befektetés

Az oroszországi kivonulást mérlegeli az OTP, év végéig dönthet a bank

Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?- díjmentes, interaktív előadás

Zuhanórepülésben a tőzsde: nem mindennapi lépésre kényszerült a délkelet-ázsiai ország

Egy szolgáltató több díjra is leadhatja jelentkezését, amelyet a financialawards@portfolio.hu e-mail címre várjuk. A megpályázni kívánt díjak megjelölése után e-mailben küldjük el a kapcsolódó pályázati űrlapot(kat). A kitöltött pályázati űrlapokat ugyanerre az e-mail címre várjuk vissza. 

A pályázatok leadásának határideje: 2026. október 15.

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Összkép

Amerika, Irán és a Pénz Pallosa

Amerika és Irán háborújának van egy titkos mellékfrontja a digitális térben, ami a pénzről szól. Nem csupán 344 millió dollárról, hanem arról, ki is birtokolja a pénzteremtés, a pénzhasz

PR cikk

Konferencia ajánló

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Prémium Klub

2026. szeptember 29.

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Itt lehetnek a következő nagy befektetési sztorik – A piac még nem árazott be mindent!
Valósággal szétbombázzák Ukrajnát, berágott Kijevre a világ egyik legerősebb hatalma – Háborús híreink hétfőn
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?- díjmentes, interaktív előadás
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility