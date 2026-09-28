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Megindult a lavina a különös piacon: megrogyott az ingatlanóriás, százmilliók égtek el az alapokban
Befektetés

Megindult a lavina a különös piacon: megrogyott az ingatlanóriás, százmilliók égtek el az alapokban

Portfolio
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Az ausztrál magánhitelezési piac egyik legnagyobb szereplője, a Metrics Credit Partners mintegy 169 millió ausztrál dolláros (119 millió amerikai dolláros) értékvesztést számolt el három tőzsdén jegyzett alapjában, és felfüggesztette a velük való kereskedést – írja a Bloomberg.

A szeptember 30-i könyvelési zárás előtt közzétett tájékoztatók szerint a Metrics

  • a Real Estate Multi-Strategy Fund eszközértékét körülbelül 47 millió ausztrál dollárral 337 millióra,
  • a Metrics Income Opportunities Trust értékét mintegy 73 millióval 643 millióra,
  • a Metrics Master Income Trust értékét pedig nagyjából 49 millióval 2,4 milliárd ausztrál dollárra vágta vissza.

A cég szóvivője a hivatalos tájékoztatókon túl nem fűzött további kommentárt a lépéshez.

A mintegy 40 milliárd ausztrál dolláros vagyont kezelő Metrics neve szorosan összefonódott az ausztrál magánhitelezési piac elmúlt évekbeli rohamos bővülésével. Az ausztrál értékpapír- és befektetési felügyelet (ASIC) 2025 júliusában egy szélesebb körű iparági átvilágítás keretében már vizsgálta a céget a hitelértékelési és vállalatirányítási gyakorlatával kapcsolatos aggályok miatt, ám a hatóság akkor nem állapított meg szabálytalanságot.

Az ausztrál magánhitelezési piac mérete megközelíti a 200 milliárd ausztrál dollárt, a kihelyezett források jelentős része pedig az ingatlanszektorba áramlott.

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A szektorra az utóbbi időben fokozott figyelem hárul, amit a sydney-i Bathla Group ingatlanfejlesztő fizetésképtelensége is jól jelez. Az ASIC a múlt héten nyilvánosan figyelmeztette a piac szereplőit a működési színvonal javítására, és jelezte, hogy több piacfelügyeleti eljárás is folyamatban van mind a lakossági, mind az intézményi alapok körében.

A felügyelet az idei év során heti rendszerességgel kért adatszolgáltatást az alapoktól egy hathetes időszakon keresztül, majd bejelentette, hogy több magánhitelalap eszközértékelési gyakorlatát is górcső alá veszi a kimutatott eszközértékek valóságtartalmának ellenőrzésére. A 4800 milliárd ausztrál dolláros összvagyonú ausztrál nyugdíjszektor ugyan érdeklődik a magánhitelezés iránt, de jellemzően a külföldi nagyvállalati adósságpapírokat részesíti előnyben, miközben több hazai vagyonkezelő tudatosan kerüli az ingatlanpiaci kitettséggel rendelkező magánhitelalapokat.

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