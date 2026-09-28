Rengeteg élelmiszert dobunk a szemétbe Magyarországon, pedig ezzel az egyszerű módszerrel tonnákat menthetnénk meg

Az élelmiszerpazarlás visszaszorítása érdekében közös kampányt indított a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal az Aldival, az Auchannal és a Tescóval együtt. A héten az üzletekből online rendelő vásárlók egy hűtőmágnest kapnak ajándékba, amely segít gyorsan eldönteni, hogy mely lejárt szavatosságú élelmiszerek fogyaszthatók még biztonságosan, ezzel megmentve azokat a felesleges kidobástól.

Szeptember 29-én tartják az élelmiszerpazarlás elleni világnapot. Ennek apropóján a "Maradék nélkül" program arra hívja fel a figyelmet, hogy a magyar háztartásokban évente fejenként 61 kilogramm élelmiszerhulladék keletkezik, amelynek mintegy harmada megmenthető lenne.

Pusztán a lejárati idők helyes értelmezésével fejenként csaknem 10 kilogramm ételt óvhatnánk meg a kidobástól,

hiszen az uniós becslések szerint a hulladékká váló élelmiszerek tizede a dátumjelölések félreértéséből fakad.

A pazarlás egyik fő oka a fogyaszthatósági idő és a minőségmegőrzési idő összekeverése. A fogyaszthatósági idő – amellyel többek között a friss húsokon, halakon és bizonyos tejtermékeken találkozunk – szigorú élelmiszer-biztonsági határt jelöl, így ezen időpont után a terméket már nem szabad megenni.

A "minőségét megőrzi" felirat ugyanakkor csupán a termék optimális ízére és állagára vonatkozó gyártói garancia végét jelenti.

Az ilyen, tartósabb élelmiszerek – mint a liszt, a rizs vagy a konzervek – sértetlen csomagolás és megfelelő tárolás esetén a megadott dátum lejárta után is bátran felhasználhatók.

Az online rendelések mellé értékhatártól függetlenül, a készlet erejéig mellékelt "Lejárt... Megehetem?" hűtőmágnes pontosan ezeknél a termékeknél ad gyakorlati iránymutatást. Segítségével a konyhában egy pillanat alatt ellenőrizhető, hogy

a minőségmegőrzési idő lejárta után például a tojás még két hétig, a gabonapehely három hónapig, egy üveg ásványvíz pedig akár egy évig is fogyasztható marad.

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