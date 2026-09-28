Zuhanórepülésben a tőzsde: nem mindennapi lépésre kényszerült a délkelet-ázsiai ország

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A délkelet-ázsiai ország irányadó tőzsdeindexe
idén több mint negyedével esett vissza.
A zuhanást az MSCI januári leminősítési figyelmeztetése indította el, amelyet a tulajdonosi struktúrák átláthatatlansága és az árfolyam-manipulációval kapcsolatos aggályok váltottak ki. A befektetői hangulatot tovább rontották a Prabowo Subianto elnök gazdaság- és költségvetési politikájával kapcsolatos kételyek.
Az új szabályozás lehetővé teszi, hogy a bajba jutott részvények a fundamentális értékeiket jobban tükröző szinteken forogjanak – vélekedett Ernest Chew, a BNP Paribas Asset Management délkelet-ázsiai részvényekért felelős vezetője, hozzátéve ugyanakkor, hogy a volatilitás is növekedhet.
Az intézkedés különösen a GoTo technológiai vállalatot érinti, amely az indonéz tőzsde hanyatlásának jelképévé vált. A futárszolgáltatást és ételkiszállítást kínáló cég részvényei hétfőn 14 százalékos zuhanással 43 rúpiára estek, miután hónapokon át az 50 rúpiás padlóáron ragadtak. A vállalat 2022-ben 338 rúpiás kibocsátási áron és 28 milliárd dolláros piaci kapitalizációval lépett tőzsdére, ám azóta a fő üzletágában zajló éles verseny letörte a nyereségességét. Az MSCI idén eltávolította indexeiből a GoTo-t, mivel a padlóár gyakorlatilag lehetetlenné tette a részvénnyel való kereskedést. A GoTo mellett az MSCI fél tucat, indonéz nagytőkésekhez köthető vállalatot is törölt a globális indexeiből.
Homin Lee, a Lombard Odier makrostratégája szerint a szabályozó hatóságok összehangolt erőfeszítéseket tettek a befektetői bizalom helyreállítására, így a feltörekvő piaci státuszból a határpiaci kategóriába történő visszasorolás esélye alacsony, bár nem nulla. Az MSCI novemberben hozza meg a végleges döntését.
Gary Tan, az Allspring Global Investments feltörekvő piaci portfóliókezelője ugyanakkor óvatosabb, szerinte a likviditás javulása legfeljebb szerény és egyszeri lesz. A GoTo iránt a passzív és az aktív nemzetközi befektetők egyaránt érdeklődhetnek, ám a többi érintett társaság többnyire pénzügyi nehézségekkel küzdő, rendkívül alacsony forgalmú cég, amelyek kevéssé vonzóak a külföldi intézményi befektetők számára.
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