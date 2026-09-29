Ádáz küzdelem indult a befektetéseknél: saját fegyverükkel győzhetik le a bankok az uralkodó alapkezelőket?

Az ETF-piac Európában robbanásszerű növekedést mutat: a kezelt vagyon 2020 óta megháromszorozódott, és az ETFGI tanácsadó cég adatai szerint elérte a 4000 milliárd dollárt. A bővülést tovább hajtja többek között a német nyugdíjreform, amely az előrejelzések szerint évi mintegy 40 milliárd eurónyi friss tőkét csatornázhat a befektetési alapokba, nagyrészt ETF-eken keresztül.

Idén több jelentős európai pénzintézet is lépett ezen a területen: a UniCredit, a Commerzbank, a Santander és az ING egyaránt saját ETF-eket bocsátott ki, vagy nyújtott be erre vonatkozó kérelmet a felügyeletekhez. Egyes bankok ezzel korábbi, a piacról való kivonulásról szóló döntésüket írták felül. A Revolut fintech cég szintén bejegyeztette saját alapkezelési platformját az ETF-ek és egyéb befektetési alapok számára.

A stratégia lényege, hogy a bankok a több mint százmilliós európai ügyfélbázisuknak

ne külső alapkezelők termékeit értékesítsék, hanem saját márkás ETF-ekkel tartsák meg a kezelési díjbevételek egy részét.

Bár néhány európai pénzintézet – köztük a Crédit Agricole, a Deutsche Bank és a UBS – már korábban is jelen volt az ETF-piacon, ezek hagyományos vagyonkezelőként, külső csatornákon keresztül forgalmazták termékeiket. Most viszont a hangsúly a saját ügyfélkörnek történő közvetlen értékesítésre helyeződik át.

A folyamatot nagyban megkönnyítette az úgynevezett white label szolgáltatók térnyerése. Ezek olyan vagyonkezelők, amelyek kulcsrakész megoldásokat kínálnak a pénzügyi csoportoknak saját márkás ETF-eik felépítéséhez és elindításához. Az ING az Amundi, a Commerzbank pedig a State Street Investment Management ilyen szolgáltatását veszi igénybe. A partnervállalatok rendelkeznek a passzív ETF-ek működtetéséhez szükséges teljes infrastruktúrával, az indexkövetéstől a likviditáskezelésen át az értékpapír-kölcsönzésig.

A bankok természetesen továbbra is kínálják a külső szolgáltatók ETF-jeit, hiszen a teljes saját termékkínálat kiépítése időt vesz igénybe. Ugyanakkor a legnagyobb forgalmú és a legtöbb bevételt hozó alapoknál már megkezdődött a saját termékekre való áttérés. "Egyes vagyonkezelők fájdalmas leckét fognak kapni: soha nem az övék volt az ügyfél, csupán szállították a terméket" – fogalmazott Michael O'Riordan, a Blackwater Search and Advisory tanácsadó cég alapító partnere. Kenneth Lamont, a Morningstar kutatási igazgatója szerint a folyamat akár a nagy passzív alapkezelők marzsait is erodálhatja – vagyis éppen azokét a szereplőkét, amelyek a passzív befektetések térnyerésével szorították háttérbe a hagyományos, aktívan kezelt alapokat.

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